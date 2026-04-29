Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Arteta: «Abbiamo preparato questa partita per vincerla»
L'Arsenal arriva alla semifinale con fiducia e ambizione. Martin Ødegaard non si nasconde: «È il momento migliore della stagione, siamo tutti carichi e sappiamo per cosa giochiamo. Abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di speciale».
Resta però il dato storico: i Gunners non hanno mai vinto la Champions League. «Finché non la vinceremo, dovremo conviverci. Fa parte del percorso», ammette il capitano, sottolineando però il grande momento della squadra.
L'allenatore Mikel Arteta insiste sull'importanza dell’occasione: «È un privilegio essere qui per il secondo anno consecutivo in semifinale. In Europa abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e dobbiamo giocare con fiducia e determinazione».
Sugli avversari, massimo rispetto: «L'Atletico è forte in tutte le fasi e crea un'energia incredibile nel suo stadio. Ma noi abbiamo preparato questa partita per vincerla».
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Simeone: «Vincere la Champions è un obiettivo enorme»
Anche l'Atletico Madrid vive la vigilia con consapevolezza. Diego Simeone sottolinea il percorso del club: «È straordinario essere di nuovo in semifinale, la quarta negli ultimi 14 anni. Affronteremo una grande squadra, ma daremo il massimo».
Per il tecnico argentino non si tratta di pressione: «È responsabilità. Vincere la Champions è un obiettivo enorme, qualcosa che il club non ha mai raggiunto. Poi in campo decidono sempre i giocatori».
Koke racconta le emozioni della vigilia con un'immagine particolare: «È come un primo appuntamento con una ragazza che ti piace: senti il nervosismo nei giorni prima. Ma durante la partita sarò calmo».
Il capitano guarda solo al presente: «Non c'è niente di diverso rispetto alle altre semifinali, giochiamo contro una grande squadra come l’Arsenal».
E sul sogno finale aggiunge: «Il massimo è vincere la Champions. Sarebbe incredibile, magari salutando Griezmann con un titolo».
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La seconda semifinale!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma c'è la partita di andata di semifinale fra l'Atletico di Madrid e l'Arsenal. Segui con noi il match in tempo reale.