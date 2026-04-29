MIkel Arteta vuole portare l'Arsenal alla sua seconda finale della storia, dopo quella persa contro il Barcellona nel 2006. Imago

L'Arsenal arriva alla semifinale con fiducia e ambizione. Martin Ødegaard non si nasconde: «È il momento migliore della stagione, siamo tutti carichi e sappiamo per cosa giochiamo. Abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di speciale».

Resta però il dato storico: i Gunners non hanno mai vinto la Champions League. «Finché non la vinceremo, dovremo conviverci. Fa parte del percorso», ammette il capitano, sottolineando però il grande momento della squadra.

L'allenatore Mikel Arteta insiste sull'importanza dell’occasione: «È un privilegio essere qui per il secondo anno consecutivo in semifinale. In Europa abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e dobbiamo giocare con fiducia e determinazione».

Sugli avversari, massimo rispetto: «L'Atletico è forte in tutte le fasi e crea un'energia incredibile nel suo stadio. Ma noi abbiamo preparato questa partita per vincerla».