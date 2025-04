Al termine di un'incredibile partita Barça e Inter si lasciano sul 3 a 3. Ha vinto il calcio

Barcellona – Inter 3:3 UEFA Champions League // Semifinale di andata // Saison 24/25 30.04.2025

Al termine di una semifinale d’andata di Champions League che definire spettacolare e incredibile è dir poco, Barcellona e Inter si sono lasciate sul 3-3.

La cronaca di questa partita non potrà mai rendere la totalità e la bellezza dello spettacolo andato in scena a Barcellona. Perlomeno non le giocate di Yamal, il tacco di Thuram, le due reti di Dumfries, la sassata di Raphinha, la resilienza dei nerazzurri e la vivacità del Barcellona.

I nerazzurri partono a razzo, andando in vantaggio dopo 30 secondi con Thuram, che di tacco gira in porta un traversone basso di Dumfries. L'olandese raddoppia al 21', con un'acrobazia in area sugli sviluppi di un corner.

Il Barca, dopo un momento di smarrimento, si affida al suo gioiellino, non si scompone troppo e si affida a Yamal e il pubblico capisce tutto. Proprio il 17enne salta mezza difesa interista e batte Sommer al 24', colpendo poco dopo una traversa al termine di un'azione altrettanto spettacolare.

Prima dell'intervallo arriva il 2-2, segnato da Ferran Torres su assist di testa di Rapinha. A inizio ripresa, ancora Dumfries svetta su calcio d'angolo e riporta l'Inter in vantaggio.

Vantaggio che però dura poco per una gran botta da fuori di Rapinha che colpisce la traversa e poi sfortunatamente la schiena di Sommer, per il 3-3.

Il biglietto per la finale si staccherà il 6 maggio a San Siro. Lo spettacolo è assicurato.

Le parole di Dumfries e Inzaghi

