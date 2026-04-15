Vigilia carica di tensione per la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. I bavaresi partono con un gol di vantaggio, ma Manuel Neuer mantiene alta la concentrazione: «La partita può andare in qualsiasi direzione. Il Real è sempre pericoloso, non possiamo permetterci di rilassarci». A dare fiducia ai tedeschi è anche l'atmosfera dell'Allianz Arena, spesso decisiva nelle grandi notti europee.

Sulla stessa linea Vincent Kompany: il tecnico sottolinea come anche il Bayern avrebbe potuto segnare di più all'andata. «Il Real è cresciuto nel secondo tempo e questo può aver dato loro fiducia, ma noi nel primo abbiamo fatto molto bene. Possiamo ancora migliorare e dobbiamo dimostrarlo in casa».

Dall'altra parte, rispetto e consapevolezza. Jude Bellingham conosce bene l'ambiente di Monaco e non nasconde le difficoltà: «Il Bayern compete sempre ai massimi livelli. Qui serve grande intensità, hanno un allenatore forte».

Ma il Real Madrid si aggrappa alla propria storia. Álvaro Arbeloa chiede una prestazione più concreta rispetto all'andata: «Dobbiamo sfruttare le occasioni, perché non ne avremo molte. Serve fiducia e una grande partita».

E sulla possibilità di rimonta non ha dubbi: «Siamo il Real Madrid. Se c'è una squadra che può ribaltarla, siamo noi. Non molliamo mai».