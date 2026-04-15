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Champions League Bayern-Real da leggenda: 7 gol e caos, in semifinale vanno i tedeschi. L'Arsenal elimina lo Sporting con un pari

Redazione blue Sport

15.4.2026

Bayern – Real Madrid 4:3

Bayern – Real Madrid 4:3

UEFA Champions League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

15.04.2026

Serata folle di Champions League: il Bayern Monaco elimina il Real Madrid dopo un incredibile 4-3 e vola in semifinale, dove sfiderà il PSG. Passa il turno anche l'Arsenal, che gestisce lo 0-0 contro lo Sporting e continua il suo cammino europeo. Emozioni, errori e colpi di scena: in una notte che non ha deluso. Guarda le Highlights.

Redazione blue Sport

15.04.2026, 23:26

Concorso. Vinci due biglietti Premium, volo e hotel inclusi, per la finale di Champions League a Budapest

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Il Bayern Monaco stacca il pass per le semifinali di Champions League dopo aver superato il Real Madrid al termine di una doppia sfida spettacolare e ricca di ribaltamenti. I tedeschi capitalizzano il 2-1 dell'andata e chiudono il discorso con un pirotecnico 4-3 all'Allianz Arena, in una delle sfide più iconiche della storia della competizione.

L'inizio è da shock: bastano 34 secondi perché Güler punisca un grave errore di Neuer con un sinistro da lontanissimo. Il Bayern reagisce subito e pareggia con Pavlovic su corner, approfittando a sua volta di una svista di Lunin.

I bavaresi prendono campo, ma il Real colpisce ancora in contropiede: Güler firma la doppietta su punizione, con Neuer non impeccabile. La squadra di Kompany resta però in partita e trova il 2-2 con Kane, al suo 50esimo gol stagionale.

Prima dell'intervallo arriva un altro squillo madridista: dopo una traversa di Vinicius, è Mbappé a finalizzare e riportare avanti gli ospiti.

Nella ripresa le difese si sistemano e il ritmo si abbassa, ma la tensione cresce. Le occasioni non mancano, con Mbappé, Luis Díaz e Upamecano pericolosi.

Il momento chiave arriva con l'espulsione di Camavinga, che lascia il Real in dieci nel finale. Quando la gara sembra destinata ai supplementari, il Bayern affonda il colpo: nel recupero le giocate di Luis Díaz e Olise decidono la sfida e mandano i bavaresi tra le migliori quattro d'Europa.

Arsenal – Sporting 0:0

Arsenal – Sporting 0:0

UEFA Champions League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

15.04.2026

All'Arsenal è sufficiente uno 0-0 all'Emirates per eliminare lo Sporting e staccare il pass per le semifinali di Champions League. Decisivo resta il successo dell'andata in Portogallo, firmato da Havertz al 91esimo. I Gunners raggiungono così per il secondo anno consecutivo il penultimo atto, dove affronteranno l'Atletico Madrid.

La squadra di Arteta continua il suo percorso quasi impeccabile: imbattuta in questa edizione (10 vittorie e 2 pareggi), con appena due sconfitte nelle ultime 22 partite europee. Lo Sporting, invece, resta ancora una volta a mani vuote contro i londinesi: nessuna vittoria nei sette precedenti e un'altra eliminazione per un club portoghese contro uno inglese in questo tipo di sfida.

Dopo un primo tempo in cui i lusitani si fanno preferire, l'Arsenal cresce nella ripresa e prende il controllo della gara. Le occasioni non mancano: Catamo colpisce il palo prima dell’intervallo, Trossard risponde nella ripresa centrando a sua volta il legno.

Nel finale i Gunners gestiscono, rischiando solo su un'ultima chance di Simoes, e blindano la qualificazione con l'ottava porta inviolata in questa Champions.

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine delle partite

  • E al quarto minuto dei recuperi Olise chiude la pratica!

    Olise mette la parola fine

    Olise mette la parola fine

    15.04.2026

  • All'89esimo Luis Díaz pareggia!!! Il Bayern è così virtualmente in semifinale.

    Luis Díaz colpisce all'86esimo!

    Luis Díaz colpisce all'86esimo!

    15.04.2026

  • All'86esimo Camavinga viene espulso dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo.

    Camavinga espulso

    Camavinga espulso

    15.04.2026

  • Al 55esimo miracolo di Neuer! L'estremo difensore tedesco si riscatta dopo il grave errore di inizio partita.

    Miracolo di Neuer!

    Miracolo di Neuer!

    15.04.2026

  • Al 46esimo Bellingham salva il punteggio deviando un tiro di Luis Díaz.

    Bellingham salva il punteggio

    Bellingham salva il punteggio

    15.04.2026

  • Fine dei primi tempi

    45 minuti di spettacolo.
    45 minuti di spettacolo.
    Imago

  • Al 42esimo però ci mette lo zampino Mbappé! Il francese riporta il real avanti.

    Mbappé trafigge ancora Neuer!

    Mbappé trafigge ancora Neuer!

    15.04.2026

  • Al 38esimo risponde il Bayern, è Kane a far esplodere l'Allianz Arena.

    Kane rimette il punteggio in parità!

    Kane rimette il punteggio in parità!

    15.04.2026

  • Al 29esimo ancora Arda Güler! Il turco sigla la sua seconda segnatura della serata. Il Real rientra sul Bayern.

    Arda Güler colpisce su punizione!

    Arda Güler colpisce su punizione!

    15.04.2026

  • Al 27esimo Kimmich sfiora il 2-1. Lunin dice di no.

    Kimmich sfiora il vantaggio

    Kimmich sfiora il vantaggio

    15.04.2026

  • I bavaresi reagiscono subito! Con Pavlović trovano il pareggio al sesto minuto di gioco.

    Pavlović pareggia!

    Pavlović pareggia!

    15.04.2026

  • A Monaco dopo 30 secondi clamorosa papera di Neuer! Arda Güler ringrazia e insacca lo 0-1 per il Real.

    Neuer sbaglia, Real in vantaggio!

    Neuer sbaglia, Real in vantaggio!

    15.04.2026

  • Le formazioni di Bayern Monaco - Real Madrid

  • Le formazioni di Arsenal - Sporting

  • Real o Bayern avanti? Entrambe ci credono

    Vigilia carica di tensione per la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. I bavaresi partono con un gol di vantaggio, ma Manuel Neuer mantiene alta la concentrazione: «La partita può andare in qualsiasi direzione. Il Real è sempre pericoloso, non possiamo permetterci di rilassarci». A dare fiducia ai tedeschi è anche l'atmosfera dell'Allianz Arena, spesso decisiva nelle grandi notti europee.

    Sulla stessa linea Vincent Kompany: il tecnico sottolinea come anche il Bayern avrebbe potuto segnare di più all'andata. «Il Real è cresciuto nel secondo tempo e questo può aver dato loro fiducia, ma noi nel primo abbiamo fatto molto bene. Possiamo ancora migliorare e dobbiamo dimostrarlo in casa».

    Dall'altra parte, rispetto e consapevolezza. Jude Bellingham conosce bene l'ambiente di Monaco e non nasconde le difficoltà: «Il Bayern compete sempre ai massimi livelli. Qui serve grande intensità, hanno un allenatore forte».

    Ma il Real Madrid si aggrappa alla propria storia. Álvaro Arbeloa chiede una prestazione più concreta rispetto all'andata: «Dobbiamo sfruttare le occasioni, perché non ne avremo molte. Serve fiducia e una grande partita».

    E sulla possibilità di rimonta non ha dubbi: «Siamo il Real Madrid. Se c'è una squadra che può ribaltarla, siamo noi. Non molliamo mai».

  • L'Arsenal vuole le semifinali: «Niente paura, ma grinta»

    Grande attesa per il confronto tra Sporting e Arsenal, con i portoghesi pronti a tentare l'impresa nonostante lo 0-1 insaccato la scorsa settimana  in casa.

    Il tecnico Rui Borges lancia la sfida: «Dobbiamo fare ciò che nessuno è riuscito a fare in questa Champions, battere l'Arsenal». Fiducia totale nel gruppo, ribadita anche da Luis Suárez: «Crediamo in noi stessi, rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno».

    Dall'altra parte, i Gunners arrivano con ambizioni altissime. Eberechi Eze sottolinea il momento positivo: «Sappiamo cosa c'è in gioco, c'è grande convinzione e una nuova energia nel gruppo».

    Mikel Arteta guarda ancora più in grande: l'obiettivo è scrivere la storia del club, puntando al doppio titolo tra Premier League e Champions League, un traguardo mai raggiunto.

    Ma il messaggio del tecnico spagnolo è chiaro alla vigilia: «Niente paura, solo grinta». Un invito diretto ai suoi giocatori per affrontare una sfida che si preannuncia intensa e aperta a ogni scenario.

  • Scontro tra giganti 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono le sfide di ritorno dei quarti di finale, Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting. Noi seguiremo entrambe le partite, tra sogni di rimonta, ambizioni europee e una notte che promette spettacolo.

    • Mostra di più

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Luis Díaz colpisce all'86esimo!

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