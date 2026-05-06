Sotto Luis Enrique, il PSG ha dimostrato di essere molto solido in questo tipo di scenario: dopo aver vinto l'andata, i parigini si sono sempre qualificati. Imago

Dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata, PSG e Bayern tornano a sfidarsi mercoledì a Monaco. In campo - ma anche fuori - la tensione sale: prezzi alle stelle, meteo incerto e una mossa di marketing dei bavaresi accendono ulteriormente l'attesa. Il ritorno della semifinale promette spettacolo. Ecco le ultime da Monaco.

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Dopo lo spettacolare successo al Parco dei Principi, i parigini si presentano all’Allianz Arena con un esiguo vantaggio di un gol… e 4'000 tifosi pronti a farsi sentire tra i 71'000 sostenitori bavaresi.

Visto lo spettacolo e la suspense dell'andata, i biglietti sono andati a ruba in pochi minuti. Il risultato: sulle piattaforme di rivendita è stato impossibile trovare un biglietto a meno di 1'400 euro. Alcuni arrivano fino a 8'000 euro.

Statistiche per Parigi, speranza per il Bayern

Sulla carta, il PSG è in vantaggio. Secondo Opta, il club parigino ha il 61,5% di possibilità di qualificarsi per la seconda finale consecutiva, contro il 38,5% del Bayern.

Dall'abolizione della regola dei gol in trasferta (2021/22) è emersa una chiara tendenza: il 66% delle squadre che vincono l’andata in casa si qualificano.

La Baviera, però, presenta un quadro diverso: nonostante la sconfitta all'andata, una squadra su tre riesce comunque a ribaltare il risultato al ritorno.

Vale anche la pena notare che, sotto Luis Enrique, il PSG non ha mai ceduto dopo aver vinto l'andata. Un motivo in più per rassicurare Parigi… o per motivare ancora di più Monaco.

Il Bayern sfodera l'arma del marketingI bavaresi approfitteranno di questo evento mondiale per svelare la nuova maglia della prossima stagione. Tempismo perfetto, massima audience: tutto è calcolato.

Da Schärer a Pinheiro: la nuova onda del fischietto

Come all'andata, la UEFA ha optato per un arbitro con poca esperienza a questo livello: il portoghese João Pinheiro.

La scelta fa seguito a quella della gara d’andata, quando anche lo svizzero Sandro Schärer ha diretto per la prima volta una semifinale di Champions League, diventando il primo arbitro elvetico a riuscirci dal 2010.

Pinheiro conosce bene entrambe le squadre. È stato il quarto ufficiale nella finale vinta 5-0 contro l’Inter e ha diretto i parigini nella Supercoppa europea contro il Tottenham. Ha inoltre arbitrato due partite del Bayern in Champions League, entrambe vinte dai bavaresi.

Anche il meteo entra in gioco

Mercoledì sera il tempo potrebbe complicare ulteriormente la sfida. Dalle 20:00 a Monaco sono previsti pioggia e temporali. Campo pesante e atmosfera elettrica: tutti gli ingredienti per una partita ad alta tensione.