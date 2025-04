Blackout in Spagna: l'Inter rischia il caos prima della semifinale di Champions?

Lautaro Martinez potrà scendere in campo a Barcellona? Keystone

Il blackout che ha paralizzato la Spagna non dovrebbe compromettere il viaggio dell'Inter verso Barcellona per la semifinale di Champions League, evitando così un «incubo» stile 2010.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Un blackout ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia, paralizzando trasporti e causando l'annullamento della giornata dell'ATP di Madrid, mentre si ipotizza anche un possibile cyberattacco.

L'Inter, attesa martedì a Barcellona per la semifinale di Champions League, che si giocherà mercoledì, non prevede al momento piani alternativi per il viaggio, nonostante alcuni voli siano stati cancellati nella giornata di lunedì.

Sui social è circolata l'ipotesi ironica di una trasferta in pullman, ricordando il viaggio in bus del Barcellona nel 2010 a causa dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajokull, ma stavolta per i nerazzurri non si prevede alcun problema. Mostra di più

Quella di lunedì è stata una giornata da dimenticare per Spagna, Portogallo e parte della Francia. Un blackout ha paralizzato due interi Paesi, costringendo tra l'altro all'annullamento della giornata dell'ATP di Madrid.

Dalle 12 di ieri, in Spagna si sono fermati metropolitane e aerei, anche se le autorità si sono subito attivate per ripristinare i servizi: al momento il 50% della copertura è stato ripristinato, ma servirà probabilmente un giorno intero per tornare alla normalità.

Intanto, si indaga sulle cause del blackout - si ipotizza persino un cyber attacco - mentre si valutano anche le ripercussioni sullo sport.

Tra le preoccupazioni c’è anche il viaggio dell'Inter verso Barcellona, dove mercoledì sera è in programma l'andata della semifinale di Champions League al Montjuïc. I nerazzurri dovrebbero partire martedì dopo pranzo, con il classico walk around previsto alle 15 e la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel tardo pomeriggio.

Nonostante nella giornata odierna alcuni voli da e per Barcellona siano stati cancellati, non si prevedono problemi per il volo dell'Inter: si spera che per martedì pomeriggio la situazione sia completamente rientrata. Al momento, il club non ha predisposto piani alternativi.

Come il Barça nel 2010?

Sui social, intanto, si è diffusa ironicamente l’idea di un possibile viaggio in pullman verso la Catalunya, rievocando la trasferta del Barcellona nel 2010, quando i blaugrana furono costretti a raggiungere Milano in bus a causa dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull.

Allora a Messi e compagni servì un viaggio di 15 ore: un autentico incubo. Ma per l'Inter, questa volta, non dovrebbe ripetersi la stessa odissea.