Nel pomeriggio di Champions League il Chelsea non va oltre il 2 a 2 in Azerbaijan contro il Qarabag, che dopo quattro partite ha messo in cassaforte già 7 punti.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
Finisce 2 a 2. L'impresa del Qarabag è riuscita. Grazie per essere stati con noi.
86°
Il pubblico spinge i suoi ragazzi, l'impresa è vicina
Gli uomini di casa sembrano un poco stanchi, il Chelsea mette in campo ora una maggiore freschezza
La sfide diverte, le due squadre non si risparmiano
52°
Goool Chelsea
Contro l'andamento del gioco, e delle emozioni, il nuovo entrato Garnacho pareggia per i Blues.
Chelsea in bambola, il Qarabag spinge e fa paura
Riprende la partita
Finisce il primo tempo sul risultato di 2 a 1 per il Qarabag
38°
Gooool Qarabag!
Jankovic trasforma un calcio di rigore. Lo stadio esplode di gioia, la squadra di casa è in vantaggio sul grande Chelsea.
28°
Goooool Qarabag!
Leandro fa esplodere lo stadio azero. Un attaccante che vale 2,5 milioni, il più prezioso del club.
16°
Estevao gela lo stadio: 1 a 0 per il Chelsea
I padroni di casa cercano di mettere pressione ai più quotati avversari
Errori da una parte e dall'altra, anche dati dall'alta intensità del gioco, non permettono a nessuna delle due di giungere in posizione ideale per un tiro in porta.
Inizia la sfida
Gurbanov, l'allenatore del Qarabag, è al suo posto da 17 anni. Un record nel calcio moderno.
Benvenuti
Il Tofiq Bahramov Respublika Stadium è pronto per una serata di grande calcio. Noi pure.
Le formazioni Qarabag e Chelsea
Curiosità sulla sfida tra la portaerei e il piccolo sorprendente club
Il Chelsea ha affrontato il Qarabag nella Champions League 2017/18, vincendo 6-0 allo Stamford Bridge prima che Eden Hazard li conducesse alla vittoria in Azerbaigian.
Si prevede che oggi la squadra di Enzo Maresca sarà in grado di conquistare tutti e tre i punti, anche perché dalla loro vi è il conforto che il Qarabag ha un pessimo record contro le squadre inglesi.
Gli azeri ha perso sette partite su sette in Europa contro squadre della Premier League e non ha segnato nessuna rete nelle ultime sei partite.
Secondo il sito Transfermarkt il valore di mercato della squadra azera è di circa 25 milioni di euro, quello del Chelsea invece, 1,14 miliardi. Una differenza colossale.
Intanto, nella classifica di Champions, le due compagini sono entrambe a 6 punti, le separa solo una leggera differenza reti. Gli azeri hanno sin qui battuto il Copenhagen e il Benfica, perdendo invece contro l'Athletic Bilbao.
Il Qarabag sfida il Chelsea!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questo pomeriggio di Champions League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Chelsea, che affronterà il sorprendente Qarabag in Azerbaijan.