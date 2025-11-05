Il Chelsea ha affrontato il Qarabag nella Champions League 2017/18, vincendo 6-0 allo Stamford Bridge prima che Eden Hazard li conducesse alla vittoria in Azerbaigian.

Si prevede che oggi la squadra di Enzo Maresca sarà in grado di conquistare tutti e tre i punti, anche perché dalla loro vi è il conforto che il Qarabag ha un pessimo record contro le squadre inglesi.

Gli azeri ha perso sette partite su sette in Europa contro squadre della Premier League e non ha segnato nessuna rete nelle ultime sei partite.

Secondo il sito Transfermarkt il valore di mercato della squadra azera è di circa 25 milioni di euro, quello del Chelsea invece, 1,14 miliardi. Una differenza colossale.

Intanto, nella classifica di Champions, le due compagini sono entrambe a 6 punti, le separa solo una leggera differenza reti. Gli azeri hanno sin qui battuto il Copenhagen e il Benfica, perdendo invece contro l'Athletic Bilbao.