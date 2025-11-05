  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Champions League Il Qarabag delle sorprese costringe il Chelsea al pari

Redazione blue Sport

5.11.2025

Qarabag – Chelsea 2:2

Qarabag – Chelsea 2:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Nel pomeriggio di Champions League il Chelsea non va oltre il 2 a 2 in Azerbaijan contro il Qarabag, che dopo quattro partite ha messo in cassaforte già 7 punti.

Redazione blue Sport

05.11.2025, 18:41

05.11.2025, 20:51

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finisce 2 a 2. L'impresa del Qarabag è riuscita. Grazie per essere stati con noi.

  • 86°

    Il pubblico spinge i suoi ragazzi, l'impresa è vicina

  • Gli uomini di casa sembrano un poco stanchi, il Chelsea mette in campo ora una maggiore freschezza

  • La sfide diverte, le due squadre non si risparmiano

  • 52°

    Goool Chelsea

    Contro l'andamento del gioco, e delle emozioni, il nuovo entrato Garnacho pareggia per i Blues.

    251105_Qarabag_Chelsea_2_2-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_2_2-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_2_2-ITA.mp4

    05.11.2025

  • Chelsea in bambola, il Qarabag spinge e fa paura

  • Riprende la partita

  • Finisce il primo tempo sul risultato di 2 a 1 per il Qarabag

  • 38°

    Gooool Qarabag!

    Jankovic trasforma un calcio di rigore. Lo stadio esplode di gioia, la squadra di casa è in vantaggio sul grande Chelsea.

    251105_Qarabag_Chelsea_2_1-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_2_1-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_2_1-ITA.mp4

    05.11.2025

  • 28°

    Goooool Qarabag!

    Leandro fa esplodere lo stadio azero. Un attaccante che vale 2,5 milioni, il più prezioso del club.

    251105_Qarabag_Chelsea_1_1-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_1_1-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_1_1-ITA.mp4

    05.11.2025

  • 16°

    Estevao gela lo stadio: 1 a 0 per il Chelsea

    251105_Qarabag_Chelsea_0_1-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_0_1-ITA.mp4

    251105_Qarabag_Chelsea_0_1-ITA.mp4

    05.11.2025

  • I padroni di casa cercano di mettere pressione ai più quotati avversari

    Errori da una parte e dall'altra, anche dati dall'alta intensità del gioco, non permettono a nessuna delle due di giungere in posizione ideale per un tiro in porta.

  • Inizia la sfida

    Gurbanov, l'allenatore del Qarabag, è al suo posto da 17 anni. Un record nel calcio moderno.

  • Benvenuti

    Il Tofiq Bahramov Respublika Stadium è pronto per una serata di grande calcio. Noi pure.

  • Le formazioni Qarabag e Chelsea

  • Curiosità sulla sfida tra la portaerei e il piccolo sorprendente club

    Il Chelsea ha affrontato il Qarabag nella Champions League 2017/18, vincendo 6-0 allo Stamford Bridge prima che Eden Hazard li conducesse alla vittoria in Azerbaigian.

    Si prevede che oggi la squadra di Enzo Maresca sarà in grado di conquistare tutti e tre i punti, anche perché dalla loro vi è il conforto che il Qarabag ha un pessimo record contro le squadre inglesi.

    Gli azeri ha perso sette partite su sette in Europa contro squadre della Premier League e non ha segnato nessuna rete nelle ultime sei partite.

    Secondo il sito Transfermarkt il valore di mercato della squadra azera è di circa 25 milioni di euro, quello del Chelsea invece, 1,14 miliardi. Una differenza colossale.

    Intanto, nella classifica di Champions, le due compagini sono entrambe a 6 punti, le separa solo una leggera differenza reti. Gli azeri hanno sin qui battuto il Copenhagen e il Benfica, perdendo invece contro l'Athletic Bilbao.

  • Il Qarabag sfida il Chelsea!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questo pomeriggio di Champions League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Chelsea, che affronterà il sorprendente Qarabag in Azerbaijan.

    • Mostra di più

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Mamdani manda un messaggio alla Casa Bianca: «Trump si può battere»
Un record sorprendente: a 15 anni sfida i giganti d'Europa del calcio!
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

Ulteriori articoli

Tennis. Wawrinka ko con Musetti a Atene

TennisWawrinka ko con Musetti a Atene

Basket. Massagno supera gli Starwings

BasketMassagno supera gli Starwings

WTA Finals. Anisimova sconfigge Swiatek

WTA FinalsAnisimova sconfigge Swiatek

Hockey. Elvetiche sconfitte da Finlandia

HockeyElvetiche sconfitte da Finlandia

Pronto al ritorno in Svizzera. Dopo il pauroso incidente «Dettwiler fa progressi enormi»

Pronto al ritorno in SvizzeraDopo il pauroso incidente «Dettwiler fa progressi enormi»

Champions League. Un record sorprendente: a 15 anni sfida i giganti d'Europa del calcio!

Champions LeagueUn record sorprendente: a 15 anni sfida i giganti d'Europa del calcio!

Video

Manchester City – Dortmund 3:1

Manchester City – Dortmund 3:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Ajax – Galatasaray 0:3

Ajax – Galatasaray 0:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Newcastle – Athletic Club 2:0

Newcastle – Athletic Club 2:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Bruges – Barcellona 3:3

Bruges – Barcellona 3:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Manchester City – Dortmund 3:1

Manchester City – Dortmund 3:1

Ajax – Galatasaray 0:3

Ajax – Galatasaray 0:3

Newcastle – Athletic Club 2:0

Newcastle – Athletic Club 2:0

Bruges – Barcellona 3:3

Bruges – Barcellona 3:3

Più video