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Calcio Chi vincerà la Champions League? Ecco la previsione del supercomputer Opta

Patrick Lämmle

6.4.2026

Declan Rice vincerà la Champions League con l'Arsenal?
Declan Rice vincerà la Champions League con l'Arsenal?
Keystone

Chi vincerà la Champions League? Esperti, giocatori, allenatori, tifosi, tutti hanno un'opinione in merito, e alcune di queste sono molto personali. Ma cosa ha da dire un supercomputer neutrale nutrito di dati?

Patrick Lämmle

06.04.2026, 21:53

Hai fretta? blue News riassume per te

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I quarti di finale della Champions League sono alle porte. Otto squadre si contendono il trofeo più ambito del calcio europeo. Che siano le favorite o le più marginali, tutte vogliono sollevare la coppa alla fine.

Il supercomputer dei guru delle statistiche di Opta, alimentato con migliaia di dati, ha calcolato le probabilità che le otto partecipanti rimaste in corsa vincano il titolo.

Ecco i risultati

La probabilità che l'Arsenal vinca il titolo è del 29%. Seguono il Bayern Monaco (20%) e il Barcellona (16%).

Secondo i calcoli, la probabilità che il PSG difenda il suo titolo è dell'11%, mentre la probabilità che il Real Madrid, vincitore del record, vinca il suo 16° titolo è del 9%.

Il Liverpool (7), l'Atlético Madrid (4) e lo Sporting Lisbona (3) avranno un ruolo minore nella lotta per il titolo.

Le percentuali di probabilità di vincita del titolo di Champions League per squadra secondo Opta.
Le percentuali di probabilità di vincita del titolo di Champions League per squadra secondo Opta.
Opta

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