Declan Rice vincerà la Champions League con l'Arsenal? Keystone

Chi vincerà la Champions League? Esperti, giocatori, allenatori, tifosi, tutti hanno un'opinione in merito, e alcune di queste sono molto personali. Ma cosa ha da dire un supercomputer neutrale nutrito di dati?

Patrick Lämmle Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Chi vincerà la Champions League?

Il supercomputer Opta ha calcolato la probabilità che le squadre dei quarti di finale vincano il titolo.

blue Sport trasmette in diretta tutte le partite di Champions League. Mostra di più

I quarti di finale della Champions League sono alle porte. Otto squadre si contendono il trofeo più ambito del calcio europeo. Che siano le favorite o le più marginali, tutte vogliono sollevare la coppa alla fine.

Il supercomputer dei guru delle statistiche di Opta, alimentato con migliaia di dati, ha calcolato le probabilità che le otto partecipanti rimaste in corsa vincano il titolo.

Ecco i risultati

La probabilità che l'Arsenal vinca il titolo è del 29%. Seguono il Bayern Monaco (20%) e il Barcellona (16%).

Secondo i calcoli, la probabilità che il PSG difenda il suo titolo è dell'11%, mentre la probabilità che il Real Madrid, vincitore del record, vinca il suo 16° titolo è del 9%.

Il Liverpool (7), l'Atlético Madrid (4) e lo Sporting Lisbona (3) avranno un ruolo minore nella lotta per il titolo.

Le percentuali di probabilità di vincita del titolo di Champions League per squadra secondo Opta. Opta

Vuoi vedere la finale di Champions League dal vivo?

Anche se grazie a blue Sport potete guardare tutte le partite di Champions League in diretta, potreste partecipare dal vivo alla finale della regina delle competizioni.

blue Sport e fussballreisen.com hanno infatti messo in palio due biglietti Premium, con volo e hotel inclusi, per la finale del 30 maggio 2026 a Budapest.

Per maggiori informazioni e per partecipare al concorso cliccate il seguente articolo: