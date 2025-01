Il Manchester City di Pep Guardiola rischia di uscire. Keystone

Mentre club come il Manchester City (8 punti) e il PSG (10) lottano per poter continuare a giocare in Champions League, quella di stasera è l'ultima notte dell'Young Boys nella massima serie.

Dopo sette partite, i bernesi hanno zero punti e sono in fondo alla classifica, in compagnia dello Slovan Bratislava, che ha una differenza reti migliore.

Oltre all'onore, stasera a Berna, in palio ci sono anche molti soldi: circa due milioni di franchi di premio sono in palio per il vincitore.

Conceicao, allenatore del Milan: «Non abbiamo bisogno di eventi poco interessanti per scuoterci. Questo avviene con il duro lavoro, con la motivazione di giocare nella migliore competizione per club del mondo. Vogliamo concludere la fase di campionato nel miglior modo possibile. Abbiamo motivazioni ogni giorno che andiamo a Milanello. Abbiamo la responsabilità di difendere un club come il Milan, questa è la cosa più importante».

Se la portaerei Manchester City non dovesse vincere contro il Brugge, sarebbe già di per sé un risultato sensazionale. Inoltre, se Guardiola e i suoi non dovessero vincere, sarebbero eliminati anzitempo.

«Certo, non sarebbe bello, ma non ci sto pensando in questo momento», ha detto il coach dei Citizens martedì in conferenza stampa. «Apprezzo tutte le vostre preoccupazioni... ma penso che ce la faremo».