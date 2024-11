Nella quinta giornata di Champions l'Atalanta non lascia scampo allo Young Boys. Anche le altre italiane vincono con Inter e Milan protagoniste, mentre il Bayern piega il PSG e il Manchester City crolla nel finale contro il Feyenoord. Guarda tutte le Highlights.

Young Boys – Atalanta 1:6 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Lo Young Boys ha subito una pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta, terminata 6-1, che conferma le difficoltà della squadra svizzera in questa edizione della Champions League.

Nonostante un iniziale pareggio di Ganvoula che aveva illuso i bernesi, gli uomini di Magnin si sono presto spenti, lasciando spazio al dominio degli ospiti.

L'Atalanta, una delle squadre più in forma in Europa, ha approfittato degli errori avversari, come la papera del portiere Von Ballmoos sul gol di De Ketelaere, per dilagare.

Retegui, Kolasinac e Samardzic hanno contribuito a una vittoria netta che ha messo in luce l’inadeguatezza della difesa giallonera.

A metà del percorso di Champions, lo Young Boys resta fermo a zero punti in classifica, senza ancora essere riuscito a trovare una via d’uscita dai suoi problemi.

Inter – Lipsia 1:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

La serata trionfale delle squadre lombarde è stata completata dall'Inter, che, come l'Atalanta, mantiene l'imbattibilità.

Con un successo per 1-0 contro il Lipsia, deciso da un'autorete di Lukeba, Sommer e i suoi compagni si avvicinano sempre più alla qualificazione agli ottavi.

Attualmente in testa al girone, i nerazzurri attendono la risposta del Liverpool, impegnato domani sera.

Slovan Bratislava – Milan 2:3 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Dopo un inizio difficile in Champions League, il Milan sta lentamente ritrovando la strada giusta, mantenendo vive le speranze di accedere agli ottavi.

La vittoria contro lo Slovan Bratislava, ottenuta con un sofferto 3-2, ha evidenziato le difficoltà dei rossoneri nel gestire le rapide ripartenze avversarie, come dimostrato dal gol di Barseghyan che ha pareggiato la rete iniziale di Pulisic al 24esimo.

La svolta è arrivata nel secondo tempo grazie a Leao, subentrato a un opaco Okafor, e ad Abraham, che ha capitalizzato un errore dell'ex Spezia Strelec, autore in precedenza di un clamoroso gol mancato. La rete di Marcelli per i padroni di casa è stata inutile: il Milan ha così centrato la terza vittoria consecutiva nel torneo.

Con questa vittoria, Calabria e compagni si avvicinano al traguardo delle prime otto squadre del torneo, trasformando un obiettivo inizialmente distante in una concreta possibilità.

Bayern – PSG 1:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Il big match del quinto turno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si è concluso con una vittoria di misura per i tedeschi, che si sono imposti per 1-0.

Il gol decisivo è stato segnato al 38esimo da Kim, che di testa ha spinto il pallone in rete dopo un rimpallo vicino alla linea di porta.

Nonostante i tentativi dei parigini di pareggiare nel secondo tempo, l'espulsione per doppia ammonizione di Dembélé ha compromesso definitivamente le loro speranze, consegnando al PSG una sconfitta amara.

Manchester City – Feyenoord 3:3 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Un Manchester City in evidente difficoltà ha sprecato un vantaggio di 3-0 contro il Feyenoord, chiudendo con un pareggio per 3-3.

Nonostante la doppietta di Haaland e il gol di Gündogan avessero messo la partita in discesa, i ragazzi di Guardiola sono crollati nell'ultimo quarto d'ora, subendo le reti di Hadj Moussa, Gimenez e Hancko, con un'importante iniziativa di Lotomba.

Questo pareggio regala ai Citizens il primo punto dal 26 ottobre. Intanto, l'Arsenal ha dominato con una vittoria per 5-0 in trasferta contro lo Sporting.

Sporting – Arsenal 1:5 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Barcellona – Brest 3:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Leverkusen – Salisburgo 5:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Sparta Praga – Atlético 0:6 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024