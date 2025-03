Gagne deux billets pour la finale de la Champions League à Munich Assiste au match européen le plus attendu de la saison de football. blue Sports et fussballreisen.com t'envoient à Munich pour vivre la finale de l'UEFA Champions League le 31 mai 2025. 07.03.2025 Participer maintenant

Vivete la finale della UEFA Champions League dal vivo. blue Sport e fussballreisen.com vi inviano a Monaco di Baviera per la finale della UEFA Champions League del 31 maggio 2025.

Il prezzo

blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio 2 biglietti di prima categoria per la finale dell'UEFA Champions League che si terrà a Monaco di Baviera sabato 31 maggio 2025. Il premio comprende: Viaggio in treno per due persone (andata e ritorno) da Zurigo a Monaco di Baviera e due notti in camera doppia (colazione inclusa) presso l'Hotel Europa München (4 stelle). Il viaggio di andata si svolgerà venerdì 30 maggio 2025 e quello di ritorno domenica 1° giugno 2025.

Partecipa qui!

Il termine ultimo per la partecipazione è domenica 4 maggio 2025, alle 23:59. Il vincitore sarà informato personalmente.

Il viaggio in treno e la sistemazione in albergo sono sponsorizzati da fussballreisen.com. I biglietti per la partita sono forniti da blue Sport.

Condizioni generali di partecipazione

Il termine di partecipazione è fissato a domenica 4 maggio 2025, alle 23:59. Il vincitore sarà informato personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun obbligo di acquisto. Il concorso è aperto alle persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.



È consentita una sola partecipazione al concorso per persona. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i loro familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG, dei rivenditori e degli agenti autorizzati blue, nonché di tutti i partner di questo concorso.



blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza indicarne i motivi. I vincitori saranno avvisati per iscritto o per telefono e accettano di essere menzionati per nome in relazione al concorso nelle pubblicazioni, sul sito web e sui canali sociali di blue Sport (blue Entertainment AG) e sulla piattaforma online blue News.



Prendendo parte a questo concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali vengano registrati, memorizzati, elaborati e utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati raccolti nell'ambito dell'organizzazione di questo concorso e a elaborarli in conformità alle correnti disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non è possibile richiedere l'equivalente dei premi in contanti né scambiarli. Non viene tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. Il volo e l'hotel sono offerti dafussballreisen.com, i biglietti sono sponsorizzati da blue Sport.