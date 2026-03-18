Clima positivo anche in casa Newcastle alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Kieran Trippier ha trasmesso fiducia e serenità: «Ci sentiamo davvero fiduciosi. Abbiamo avuto una stagione altalenante; il risultato contro il Chelsea è stato fondamentale per noi. Vedere i giocatori infortunati tornare è ottimo, si respira un'atmosfera davvero positiva. Quindi arriviamo qui tranquilli, rilassati, pronti per la partita di domani. È una grande opportunità e sappiamo quali benefici potremmo ottenere se facessimo una buona prestazione».

Anche l'allenatore Eddie Howe ha sottolineato quanto sarà sottile l'equilibrio del match: «I dettagli in questa partita saranno fondamentali, dovremo gestire i loro punti di forza e cercare di creare i nostri momenti migliori».

Il tecnico del Newcastle ha poi ricordato i precedenti contro i catalani, evidenziando ciò che è mancato finora: «Credo che, considerando le due partite che abbiamo giocato contro il Barcellona, abbiamo avuto delle ottime fasi di gioco, delle buone occasioni da gol, ma non siamo riusciti a batterli. Questa sarà la sfida».