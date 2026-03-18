Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Raphinha sblocca il risultato al sesto minuto!
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Barcellona, Flick ci crede: «Possiamo vincere la Champions»
Alla vigilia della sfida, in casa Barcellona c'è fiducia. Hansi Flick non nasconde l'ambizione europea dei blaugrana: «Questo è il calcio. Può succedere di tutto e le cose possono cambiare da un giorno all'altro, ma dobbiamo essere positivi. C'è molta qualità in rosa e penso che siamo in grado di vincere questa Champions League, anche se dobbiamo migliorare».
Il tecnico tedesco ha poi insistito su un aspetto fondamentale in vista del momento decisivo della stagione: «In questo momento, la cosa importante è che tutti siano disponibili e al massimo della forma. Questa è la cosa più importante in vista del prossimo mese».
A fargli eco anche Pau Cubarsí, che ha sottolineato i progressi difensivi della squadra: «Abbiamo apportato alcune modifiche che non funzionavano bene all'inizio della stagione. Ora siamo a un livello molto alto. Ogni giocatore disponibile può dare il massimo e questo aiuta la squadra. Se ci fidiamo dello staff, possiamo raggiungere grandi risultati».
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Newcastle, Howe avverte: «I dettagli saranno fondamentali»
Clima positivo anche in casa Newcastle alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Kieran Trippier ha trasmesso fiducia e serenità: «Ci sentiamo davvero fiduciosi. Abbiamo avuto una stagione altalenante; il risultato contro il Chelsea è stato fondamentale per noi. Vedere i giocatori infortunati tornare è ottimo, si respira un'atmosfera davvero positiva. Quindi arriviamo qui tranquilli, rilassati, pronti per la partita di domani. È una grande opportunità e sappiamo quali benefici potremmo ottenere se facessimo una buona prestazione».
Anche l'allenatore Eddie Howe ha sottolineato quanto sarà sottile l'equilibrio del match: «I dettagli in questa partita saranno fondamentali, dovremo gestire i loro punti di forza e cercare di creare i nostri momenti migliori».
Il tecnico del Newcastle ha poi ricordato i precedenti contro i catalani, evidenziando ciò che è mancato finora: «Credo che, considerando le due partite che abbiamo giocato contro il Barcellona, abbiamo avuto delle ottime fasi di gioco, delle buone occasioni da gol, ma non siamo riusciti a batterli. Questa sarà la sfida».
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In palio gli ultimi posti dei quarti!
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 4 partite valide per il ritorno degli ottavi. Noi seguiremo per prima Barcellona-Newcastle e in seguito Galatasaray-Liverpool, senza dimenticare le altre due sfide, Bayern-Atalanta e Tottenham-Atletico.