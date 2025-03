Flick: «Nessuno dà per scontato il passaggio ai quarti»

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barça e Benfica è ormai alle porte. I blaugrana sono in una posizione di vantaggio dopo la vittoria per 1-0 all'Estádio da Luz della scorsa settimana a Lisbona, ma il discorso sul passaggio del turno è tutt'altro che chiuso, come ha sottolineato anche il tecnico dei catalani Hansi Flick nella conferenza stampa pre-partita.

«Dobbiamo essere concentrati al cento per cento e la cosa migliore è non pensare all'andata. Nessuno dà per scontato il passaggio ai quarti di finale. Martedì sera dobbiamo vincere», ha detto il capo del Barça.

«Contro il Benfica dobbiamo fare molta pressione e difendere bene. A Lisbona abbiamo visto come ci possono contrastare e dobbiamo stare attenti», ha proseguito il tedesco, prima di aggiungere: «Dobbiamo essere concentrati e avere l'atteggiamento giusto per ottenere la vittoria».

«Ci stiamo preparando bene, è un momento importante per il club e vogliamo fare bene», ha concluso il tecnico di Heidelberg.