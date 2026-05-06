Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Finisce qui il primo tempo
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43°
Grande occasione per il Bayern sui piedi di Olise
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Grande parata di Neuer su Luiz
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30°
Il Bayern, che deve ora segnare due reti per riequilibrare il passivo, fatica a creare vere e proprie occasioni da rete
Il possesso palla è invece in quasi totale equilibrio: 51% per il Bayern, 49% per il PSG.
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Goooool PSG! (aggregato 4:6)
Kvara-Dembélé e il PSG va già in rete.
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Si parte, tenetevi forte!
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Buonasera e benvenuti
Dopo la pirotecnica serata di 8 giorni fa a Parigi le aspettative degli amanti del calcio sono altissime.
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La formazione del Bayern Monaco
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La formazione del Paris St.Germain
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Luis Enrique: «Il vantaggio dopo la partita dell'andata non significa nulla nel calcio»
Il PSG arriva a Monaco con un solo gol di vantaggio, ma senza alcuna intenzione di difendere il risultato. Warren Zaïre-Emery lo dice chiaramente: i parigini resteranno fedeli alla loro identità offensiva.
«Cercheremo di imporre il nostro gioco, pressare alto e recuperare più palloni possibile. Questa squadra è costruita per attaccare», assicura il giovane centrocampista.
Anche Luis Enrique rifiuta qualsiasi approccio prudente. Il tecnico spagnolo vede nella sfida contro il Bayern uno stimolo per crescere ancora: «Rafa Nadal diceva che affrontare Federer e Djokovic era la sua più grande motivazione. Per noi è lo stesso».
L'allenatore del PSG non nasconde l’ammirazione per i bavaresi, definiti «la squadra più forte affrontata finora», ma ribadisce che il vantaggio dell'andata «non significa nulla nel calcio».
Forte dell'esperienza accumulata la scorsa stagione, il PSG vuole dimostrare di essere pronto ancora una volta per una notte europea ad altissima tensione.
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Kompany: «La nostra missione è vincere»
A Monaco si respira aria di grande notte europea. Dopo il clamoroso 5-4 dell'andata, il Bayern arriva al ritorno convinto di poter ribaltare tutto davanti ai propri tifosi.
Jonathan Tah parla di una sfida «di altissima qualità» e assicura che la squadra ha tratto fiducia soprattutto dal secondo tempo giocato a Parigi: «È il motivo per cui crediamo di poter vincere».
Il difensore tedesco sottolinea anche l'entusiasmo che si vive in città: «Quando porto fuori il cane, tutti mi parlano della partita contro il PSG».
Vincent Kompany, dal canto suo, non pensa a rivoluzioni tattiche. Il tecnico belga insiste sulla continuità: il Bayern continuerà a giocare un calcio offensivo e aggressivo, fedele all’identità che ha portato i bavaresi fino alla semifinale.
«È difficile immaginare che una delle due squadre cambi ciò che l’ha portata fin qui», spiega. E conclude con un messaggio pragmatico: «La nostra missione è vincere. È questo che conta».
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Prima di iniziare, perché non gustarsi ancora una volta le Highlights della partita spettacolare della scorsa settimana?
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Bayern o PSG, chi raggiungerà l'Arsenal in finale?
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma c'è a partita di ritorno di semifinale fra Bayern Monaco e PSG. Seguite il match con noi.