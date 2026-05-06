Luis Enrique: «Mi ha fatto pensare a quello che diceva Nadal su Federer...» 06.05.2026

Il PSG arriva a Monaco con un solo gol di vantaggio, ma senza alcuna intenzione di difendere il risultato. Warren Zaïre-Emery lo dice chiaramente: i parigini resteranno fedeli alla loro identità offensiva.

«Cercheremo di imporre il nostro gioco, pressare alto e recuperare più palloni possibile. Questa squadra è costruita per attaccare», assicura il giovane centrocampista.

Anche Luis Enrique rifiuta qualsiasi approccio prudente. Il tecnico spagnolo vede nella sfida contro il Bayern uno stimolo per crescere ancora: «Rafa Nadal diceva che affrontare Federer e Djokovic era la sua più grande motivazione. Per noi è lo stesso».

L'allenatore del PSG non nasconde l’ammirazione per i bavaresi, definiti «la squadra più forte affrontata finora», ma ribadisce che il vantaggio dell'andata «non significa nulla nel calcio».

Forte dell'esperienza accumulata la scorsa stagione, il PSG vuole dimostrare di essere pronto ancora una volta per una notte europea ad altissima tensione.