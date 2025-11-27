  1. Clienti privati
Qui Inter Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza

bfi

27.11.2025

Yann Sommer 
Yann Sommer 
KEYSTONE

Dopo essere usciti sconfitti dal Wanda Metropolitano di Madrid per 2 a 1, l'Amministratore delegato dell'Inter rinnova la sua stima a Yann Sommer e Cristian Chivu. L'allenatore, dal canto suo, prima di entrare nello spogliatoio a fine match si «è fumato tre sigarette».

Igor Sertori

27.11.2025, 12:10

27.11.2025, 13:11

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'Inter ha perso la quinta gara di Champions League, a Madrid, per 2 a 1 contro l'Atletico.
  • Giuseppe Marotta si dice lusingato dell'auto-candidatura di Simeone per la panchina dell'Inter, ma è molto felice di Chivu.
  • Le critiche a Yann Sommer? «C’è la massima stima per un grandissimo giocatore e professionista. Massima serenità».
  • Cristian Chivu, al termine della sfida persa al 93esimo su colpo di testa su un calcio d'angolo ha dovuto fumarsi tre sigarette prima di entrare in spogliatoio.
  • «Purtroppo all'ultimo abbiamo preso gol su corner nonostante avessimo i migliori saltatori».
Mostra di più
Champions League. Sommer beffato al 93esimo: Inter ko a Madrid, mentre Arsenal e Atalanta dominano Bayern ed Eintracht. Le Highlights

Champions LeagueSommer beffato al 93esimo: Inter ko a Madrid, mentre Arsenal e Atalanta dominano Bayern ed Eintracht. Le Highlights

La corsa impeccabile dell'Inter in Champions League - 12 punti nelle prima quattro gare - si è interrotta a Madrid, dove i ragazzi di Chivu hanno ceduto 2-1 all’Atlético.

Dopo l'iniziale rete dei padroni di casa con Alvarez, ci ha pensato Zielinski ad agguantare il pareggio, al 54esimo. I nerazzurri hanno retto fino al 93esimo, quando Gimenez ha insaccato, definitivamente, di testa.

Diego Simeone ha analizzato così la vittoria dei suoi: «Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, la più forte della Champions in questo momento. Per questo abbiamo fatto un primo tempo chiuso per ostacolare il loro gioco».

«Nel secondo tempo - ha aggiunto il tecnico degli spagnoli - sapevamo di poter esprimere tutto l'altro repertorio con giocatori come Griezmann, Sorloth e Nico Gonzalez».

Complimenti all'Inter dunque da parte dell'argentino, che poco tempo fa si era detto interessato alla panchina nerazzurra. Una specie di sogno il suo. El Cholo, ricordiamo, ha vestito la maglia della Beneamata dal 1997 al 1999.

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Marotta: «A Chivu auguro tantissimi anni all'Inter»

A fine partita, le prime parole del club di Milano sono affidate al suo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che come riportato da «Sportmediaset» ha detto: «L'auto-candidatura di Simeone per la panchina dell'Inter? La leggo come ammirazione per la nostra società che lui conosce bene, una società all'avanguardia in Europa».

Ma il navigato dirigente sa che non è il momento per allarmare delle sue figure chiave. «Ma io auguro a Chivu di stare tantissimi anni nell'Inter. Siamo felici di Chivu, e il profilo che cercavamo».

Sommer? «C'è la massima stima»

A Prime Video il 68enne riprende anche le critiche mosse negli ultimi giorni dalla stampa italiana al suo portiere Yann Sommer.

«Non ha bisogno di consigli, le critiche arrivano anche ai grandi portieri. Lui è stato criticato ma fa parte del gioco. C’è la massima stima per un grandissimo giocatore e professionista. Massima serenità».

Questo a bocce ferme dopo la prima sconfitta stagionale in Champions, al termine della quale lo svizzero ha subito due reti

Lo svizzero sotto pressione. Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»

Lo svizzero sotto pressioneDurissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»

Chivu si è fumato tre sigarette nell'immediato dopo match

Anche Chivu, nell'intervista post-partita, come riportato ancora da «Sportmediaset», si complimenta con i suoi, per come hanno reagito dopo il primo gol. «Forse ci siamo un po' abbassati, ma questo è anche merito loro».

«Abbiamo messo molte energie, ma purtroppo all'ultimo abbiamo preso gol su corner nonostante avessimo i migliori saltatori», si rammarica il rumeno, che ammette, senza dirlo esplicitamente, di essersi un poco arrabbiato.

«Ho fumato tre sigarette e ho detto alla squadra quello che dovevo dire».

Cristian Chivu 
Cristian Chivu 
EPA

La sua squadra controlla la palla, domina a tratti, ma fatica a concretizzare.

«Dobbiamo lavorare un po' di più sotto porta ed essere consapevoli del lavoro fatto. La squadra è bella, ma serve essere anche sporchi e cattivi a volte».

L'Inter prosegue così

Il prossimo appuntamento in Champions è per il 9 dicembre, quando Sommer e compagni ospiteranno il Liverpool, 13esimo con 9 punti, ma ieri sera bistrattato in casa dal PSV (1 a 4).

In mezzo, i nerazzurri dovranno affrontare due turni di Serie A, contro Pisa e Como, oltre al match di Coppa Italia contro il Venezia.

