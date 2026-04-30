Gyökeres sblocca il punteggio dal dischetto 29.04.2026

Tre episodi da rigore nell'andata della semifinale di Champions League tra Atlético e Arsenal, finita 1-1, fanno discutere. Gli opinionisti di blue Sport non sono concordi su tutto e Urs Meier è furioso.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te L'andata della semifinale di Champions League tra l'Atlético Madrid e l'Arsenal finisce 1-1.

La partita non è spettacolare come la serata di gala di martedì, caratterizzata da nove gol, ma i tre rigori sono un argomento destinato a far discutere.

Urs Meier non è affatto soddisfatto della prestazione dell'arbitro Danny Makkelie ed esprime forti critiche. Mostra di più

Per 41 minuti la semifinale di Madrid non offre praticamente nulla.

Poi, all’improvviso, i Gunners trovano spazio: Viktor Gyökeres si presenta da solo davanti al portiere dell’Atlético Jan Oblak e cade dopo una leggera spinta di David Hancko.

L'arbitro Danny Makkelie indica subito il dischetto. Le proteste dei madrileni non servono a nulla, il VAR non interviene. Gyökeres si incarica della battuta e firma l'1-0 per l’Arsenal.

Ma era davvero rigore? «È una piccola spinta da dietro. Un contatto leggero, ma resta fallo. Per me è rigore», analizza l'esperto arbitrale di blue Sport Urs Meier.

Diversa l'opinione dell'ex calciatore Mladen Petric: «Capisco Urs, ma per me non basta. Non lo avrei dato», dice l'ex bomber, sottolineando come l'attaccante abbia già entrambi i piedi in aria al momento del contatto.

«Se questi episodi vengono sempre puniti, diventa impossibile difendere in area».

«Non sono per niente contento della sua prestazione»

Dopo l'intervallo arriva un altro episodio discusso: alla squadra di casa viene assegnato un rigore dopo un tocco di mano nella propria area di rigore di Ben White. Julian Alvarez non sbaglia e firma l’1-1.

«Non mi sarebbe dispiaciuto se non lo avesse dato», commenta questa volta Meier, che vede l'arbitro condizionato dalla prima decisione.

«Era mal posizionato e non ha potuto valutare bene la scena. A questi livelli… non sono affatto soddisfatto della sua prestazione: linguaggio del corpo incerto, poca chiarezza».

Rigore tolto all'Arsenal 29.04.2026

Il terzo episodio chiave arriva al 78esimo: contatto tra Hancko ed Ebe e nuovo rigore assegnato. Il VAR però questa volta richiama Makkelie, che dopo numerose revisioni al monitor decide di tornare sui suoi passi.

«Aveva visuale libera e ha indicato subito il dischetto, quindi qualcosa deve aver visto. Poi interviene il VAR, che dovrebbe farlo solo in caso di errore evidente, e il rigore viene tolto», critica Meier.

Secondo lui, alla fine la decisione di non assegnarlo è probabilmente corretta, ma resta una domanda: «Perché avrebbe dovuto fischiare una cosa simile? Ma soprattutto perché un arbitro del genere dirige una semifinale di Champions League?».

Il risultato non cambia più: finisce 1-1 e il ritorno di martedì a Londra si preannuncia incandescente.