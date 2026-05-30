Nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Budapest si è verificato almeno uno scontro violento tra tifosi dell'Arsenal e del PSG.

Sulla piattaforma «X» circolano diversi video che mostrano brutali risse. Secondo il quotidiano britannico «Mirror», ci sono stati due arresti. La polizia ungherese sta indagando sull'accaduto.