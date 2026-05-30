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Champions League L'Arsenal segna dopo soli 5 minuti: la finalissima è lanciata!

Redazione blue Sport

30.5.2026

Seguite la serata di Champions League con informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

30.05.2026, 17:40

30.05.2026, 18:41

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 38°

    PSG padrone del campo

    222 passaggi completati per i francesi, 45 per gli inglesi che continuano a difendere con intensità.

  • 23°

    Il PSG porta palla ma non crea occasioni da gol

    73% di possesso palla per i parigini, che dopo il gol cercano la rete del pareggio, ma l'Arsenal difende con ordine.

  • Goooool Arsenal!

    Prima azione della partita: Havertz cavalaca solo sulla sinistra, arriva davanti a Safonov e lo fredda con un forte tiro sotto la traversa. La sfida è così lanciata!

    Matvei Safonov battuto sul primo tiro in porta della partita.
    Matvei Safonov battuto sul primo tiro in porta della partita.
    KEYSTONE
  • 18:02

    Inizia la finalissima - buon divertimento

    26 gradi a Budapest, la temperatura perfetta per la prima finale di Champions giocata in Ungheria.

    La Champions League. Il PSG e l'Arsenal si sfideranno alla Puskás Arena, ecco la storia del mitico stadio di Budapest

    La Champions LeagueIl PSG e l'Arsenal si sfideranno alla Puskás Arena, ecco la storia del mitico stadio di Budapest

  • Tutto è pronto

    Sta per iniziare la tanto attesa finale di Champions League. Il club francese, detentore del titolo, cercherà di tenersi la Coppa dalle grandi orecchie, mentre la squadra inglese punterà a conquistare il suo primo titolo in Champions League, a vent'anni di distanza dalla sconfitta subita nella stessa fase contro il Barcellona (2-1).

  • La calma prima dello scontro finale

    Friedliche Atmosphäre in der Champions-League-Fanzone in Budapest

    Friedliche Atmosphäre in der Champions-League-Fanzone in Budapest

    30.05.2026

  • PSG in leggero vantaggio per il supercomputer

    Il supercomputer ha calcolato le probabilità di vittoria delle due pretendenti al titolo: 55% per il PSG, 45% per i Gunners. Si preannuncia una partita molto combattuta.

  • Le formazioni di PSG - Arsenal

  • Scontri alla vigilia del match

    Nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Budapest si è verificato almeno uno scontro violento tra tifosi dell'Arsenal e del PSG.

    Sulla piattaforma «X» circolano diversi video che mostrano brutali risse. Secondo il quotidiano britannico «Mirror», ci sono stati due arresti. La polizia ungherese sta indagando sull'accaduto.

  • Il pre partita

    Sia la sede che l'orario di inizio rappresentano una novità per la Champions League.

    La finale si disputerà per la prima volta a Budapest e ha inizio già alle 18:00 (in diretta su blue Sport). Lo spostamento dell'orario di inizio dalle 21:00 alla prima serata dovrebbe facilitare la logistica di questo grande evento, sia per la città ospitante che per i tifosi presenti alla Puskas Arena.

    Dentro la Puskas Arena 
    Dentro la Puskas Arena 
    KEYSTONE

    Lo stadio della capitale ungherese, che può ospitare 61'000 spettatori, è tutto esaurito. I tifosi delle due finaliste hanno ricevuto ciascuno una quota di circa 17'000 biglietti.

    A dare spettacolo, prima dei giocatori in campi, ci hanno pensato i «The Killers».

    Ricordiamo che PSG e l'Arsenal si affrontano per la prima volta in una finale di Champions League. Nessuna delle due squadre figura tra le grandi vincitrici europee.

    I francesi hanno vinto la Champions League per la prima volta lo scorso anno e potrebbero diventare solo la seconda squadra in oltre 35 anni a difendere con successo il titolo.

    L'Arsenal ha raggiunto la finale una sola volta, nel 2006, perdendo contro il Barcellona. Con una vittoria, i Gunners diventerebbero il settimo club inglese a vincere la Champions League. 

    In finale, oltre all'ambito trofeo, saranno distribuiti 43,5 milioni di euro. Il vincitore riceverà 25 milioni, mentre il perdente ne riceverà 18,5.

    Per l'intera stagione di Champions dello scorso anno, il Paris Saint-Germain, in qualità di vincitore, aveva ricevuto complessivamente 144 milioni di euro.

  • I campioni in carica sfidano i Gunners!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa finale di Champions League. 

    • Mostra di più

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