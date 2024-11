David von Ballmoos ha già sfidato l'Atalanta. Keystone

Il portiere David von Ballmoos si ricorda bene delle sfide contro l'Atalanta di tre anni fa. L'YB perse 0-1 in trasferta, ma raccolse un punto in uno spettacolare pareggio per 3-3 fra le mura amiche.

«L'Atalanta è una squadra che gioca pressando praticamente a tutto campo», ha spiegato in conferenza stampa von Ballmoos, che finora si è alternato con Marvin Keller in Champions League e quindi probabilmente sarà in porta anche martedì sera.

«Dobbiamo rimanere attivi su ogni pallone e cercare di lasciare il segno in contropiede», ha avvertito l'estremo difensore dei bernesi.