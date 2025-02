Lookman sbaglia dagli 11 metri! 18.02.2025

Martedì sera l'Atalanta è stata eliminata dalla Champions League per mano del Bruges. In conferenza stampa il tecnico dei bergamaschi parla in favore dei propri giocatori, senza però risparmiare qualche critica.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Atalanta è stata eliminata dalla Champions League dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bruges al Gewiss Stadium, lasciando ai belgi il pass per gli ottavi di finale.

Gian Piero Gasperini ha difeso la prestazione della squadra, sottolineando come la Champions sia decisa dai dettagli, ma ha criticato Lookman per il rigore sbagliato: «Non doveva calciarlo, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto».

L'allenatore ha ribadito l'importanza del nazionale nigeriano per la squadra, augurandosi che ritrovi continuità, e ha indicato come nuovo obiettivo recuperare al meglio i giocatori, ora che la Dea non ha più impegni europei. Mostra di più

Martedì sera l'Atalanta ha dovuto dire addio ai sogni europei. La sconfitta di 3-1 patita al Gewiss Stadium al cospetto del Bruges ha sancito l'eliminazione de la Dea in Champions. Ad andare agli ottavi di finale saranno i belga.

Nella conferenza stampa post partita l'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha prima di tutto spezzato una lancia in favore dei propri ragazzi, nonostante il risultato negativo. «L'eliminazione ci sta - ha commentato - bisogna dare merito anche ai nostri avversarti. Sono state due partite strane, ma si sa, la Champions è una competizione dove i dettagli sono decisivi. La squadra ha però sempre giocato con dignità».

In seguito il piemontese è tornato sull'episodio del rigore sbagliato da Ademola Lookman. «Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. Anche in allenamento ha una percentuale di realizzazione bassissima».

«I rigoristi sono De Ketelaere e Retegui - ha proseguito il Mister - però evidentemente dopo aver fatto gol era euforico e c'è stato questo episodio. Peccato perché dopo il rigore mancato la partita si è un po' spenta. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto».

«Per noi rimane un giocatore fondamentale - ha continuato Gasperini a proposito del Nazionale nigeriano - ci auguriamo che possa rimanere in forma e giocare con continuità».

«Ma non solo lui, abbiamo bisogno di recuperare alla miglior condizione anche qualche altro giocatore. Probabilmente non avendo più impegni di Champions e partite infrasettimanali è l'obiettivo che dobbiamo porci», ha concluso il 67enne.

