Gasperini: «Il calcio è guidato da persone che hanno stravolto completamente il regolamento»

L'arbitro regala un rigore al Bruges e l'Atalanta perde al 94esimo 12.02.2025

Gian Piero Gasperini critica l'arbitraggio dopo la sconfitta patita dalla sua Atalanta a Bruges nei minuti finali.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Gasperini critica duramente l'arbitraggio dopo la sconfitta contro il Bruges, contestando il rigore decisivo nel finale.

L'Atalanta dovrà vincere con almeno due gol di scarto al ritorno per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions.

Il tecnico sottolinea anche le occasioni sprecate e punta su motivazioni altissime per ribaltare il risultato a Bergamo. Mostra di più

Gian Piero Gasperini non nasconde la sua frustrazione dopo la sconfitta contro il Bruges, arrivata all'ultimo secondo su un rigore molto contestato per un lieve contatto di Hien su Nilsson.

«Parlate voi, è meglio. Evidentemente le decisioni arbitrali italiane stanno contagiando tutto il calcio. Ormai tutti hanno un'idea diversa sui falli: quelli di mano creano polemiche, ma il vero dramma sono i contatti», afferma duramente in conferenza stampa, seguita alla partita di Champions League persa dalla sua Atalanta a Bruges per 2-1, il 67enne.

«La maggior parte dei giocatori urla, strilla, tutti cercano di rubacchiare qualcosa - prosegue il Mister della Dea - io non conosco più le regole, gli arbitraggi sono ormai distanti da tutto quello che pensano anche i calciatori. Questo è uno sport completamente diverso da quello che è stato per secoli».

Gasperini non usa giri di parole 12.02.2025

«Il calcio è guidato da un gruppo di persone che ha stravolto completamente il regolamento» Gian Piero Gasperini Allenatore dell'Atalanta

Pensando alla partita di ritorno in programma martedì prossimo, Gasperini si dice consapevole che servirà un'impresa: «Questa è una squadra forte, gioca molto con il portiere e dovremo esporci di più, altrimenti fanno mezz'ora di possesso palla senza concedere nulla. Sarà difficile vincere con due gol di scarto».

A causa della rete subita nei minuti di recupero, scaturita dal calcio di rigore regalato dall'arbitro - bisogna pur ammetterlo - per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League i bergamaschi sono ora costretti a vincere con due gol di vantaggio. Una vittoria con un solo gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari ed eventuali rigori.

Analizzando la sfida di mercoledì sera con occhio critico, il tecnico ha sottolineato le occasioni mancate: «Abbiamo avuto tre chance clamorose nel secondo tempo. Potevamo vincere e invece siamo usciti sconfitti».

Bruges – Atalanta 2:1 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 12.02.2025

Sull'atteggiamento della squadra: «Posch? A Verona molto bene, oggi ha faticato come tutta la squadra nella prima parte. L'emergenza è relativa, speriamo di recuperare Lookman e Kolasinac. Scalvini e Scamacca? Basta scuse, non ci sono mai stati».

Infine, sulla sfida decisiva di martedì prossimo: «Sarà la partita meno difficile da preparare, perché le motivazioni saranno altissime. Faremo il massimo per rimanere in corsa, ma un rigore così ti mette in difficoltà».

Chissà se la rabbia per l'ingiustizia subita nei minuti finali del match di mercoledì sera, non possa spronare ulteriormente i ragazzi della Dea per conquistare gli ottavi fra le mura amiche del Gewiss Stadium, fra meno di una settimana.