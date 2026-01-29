  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Che spettacolo! I gol più belli e strani dell'ultima, pazzesca giornata di Champions League

Sandro Zappella

29.1.2026

Anatoliy Trubin (al centro) porta il Benfica agli spareggi di Champions League al 98° minuto.
Anatoliy Trubin (al centro) porta il Benfica agli spareggi di Champions League al 98° minuto.
KEYSTONE

Nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, tutte le 36 squadre sono in azione contemporaneamente e segnano 61 gol nelle 18 partite. blue News ha scelto le gemme.

Redazione blue Sport

29.01.2026, 07:40

Il portiere Trubin manda il Benfica ai play-off nei minuti di recupero

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

28.01.2026

Champions League. Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff

Champions LeagueFollia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff

Dragomir porta in vantaggio il Pafos con un missile dalla distanza

Il siluro di Dragomir

Il siluro di Dragomir

28.01.2026

Dimarco buca Kobel su calcio di punizione

Dimarco buca Kobel!

Dimarco buca Kobel!

28.01.2026

Tillmann segna un gol di rapina al Villarreal

Tillmann beffa il portiere avversario

Tillmann beffa il portiere avversario

28.01.2026

Vergara segna con una finta che manda in estasi Napoli

Il Napoli fa 1-1 con un gol spettacolare!

Il Napoli fa 1-1 con un gol spettacolare!

28.01.2026

Il Bodø/Glimt mette a segno il gol più fortunoso dell'anno contro l'Atlético

La rete in mischia del Bodo

La rete in mischia del Bodo

28.01.2026

Champions League. Serata amara per il Napoli, Juve e Inter tengono aperta la porta. Le Highlights della folle chiusura

Champions LeagueSerata amara per il Napoli, Juve e Inter tengono aperta la porta. Le Highlights della folle chiusura

João Pedro gela Napoli con una botta da fuori

João Pedro colpisce da fuori!

João Pedro colpisce da fuori!

28.01.2026

Haaland segna dopo un passaggio da sogno di Doku

Haaland trifft nach Traumpass von Doku

Haaland trifft nach Traumpass von Doku

28.01.2026

I più letti

La patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?
Il marito di Mara Venier ha rischiato di morire per un farmaco dimagrante
Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff
Fabrizio Corona: «Lascio l'Italia, vado dal mio amico Trump»
Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei

Altro Champions League

Sci. Niente seconda prova a Crans per la discesa femminile

SciNiente seconda prova a Crans per la discesa femminile

Più hockey che sci?. Kristoffersen piange dopo la vittoria e brontola: «È stupido gareggiare così»

Più hockey che sci?Kristoffersen piange dopo la vittoria e brontola: «È stupido gareggiare così»

Brevi. Svizzera cade nel secondo tempo

BreviSvizzera cade nel secondo tempo

Coppa del Mondo. Kristoffersen conquista lo slalom della Planai, Meillard fuori

Coppa del MondoKristoffersen conquista lo slalom della Planai, Meillard fuori

«Assolutamente geniale». Il magnifico colpo di Yannik Sinner che ha strappato lunghi applausi alla Rod Laver Arena

«Assolutamente geniale»Il magnifico colpo di Yannik Sinner che ha strappato lunghi applausi alla Rod Laver Arena

Hockey. Il direttore sportivo dell'HCAP Benin: «Tapola conosce il campionato»

HockeyIl direttore sportivo dell'HCAP Benin: «Tapola conosce il campionato»