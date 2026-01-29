Anatoliy Trubin (al centro) porta il Benfica agli spareggi di Champions League al 98° minuto. KEYSTONE

Nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, tutte le 36 squadre sono in azione contemporaneamente e segnano 61 gol nelle 18 partite. blue News ha scelto le gemme.

Il portiere Trubin manda il Benfica ai play-off nei minuti di recupero

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

Dragomir porta in vantaggio il Pafos con un missile dalla distanza

Il siluro di Dragomir

Dimarco buca Kobel su calcio di punizione

Dimarco buca Kobel!

Tillmann segna un gol di rapina al Villarreal

Tillmann beffa il portiere avversario

Vergara segna con una finta che manda in estasi Napoli

Il Napoli fa 1-1 con un gol spettacolare!

Il Bodø/Glimt mette a segno il gol più fortunoso dell'anno contro l'Atlético

La rete in mischia del Bodo

João Pedro gela Napoli con una botta da fuori

João Pedro colpisce da fuori!

Haaland segna dopo un passaggio da sogno di Doku