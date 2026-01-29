Nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, tutte le 36 squadre sono in azione contemporaneamente e segnano 61 gol nelle 18 partite. blue News ha scelto le gemme.
Il portiere Trubin manda il Benfica ai play-off nei minuti di recupero
28.01.2026
Dragomir porta in vantaggio il Pafos con un missile dalla distanza
28.01.2026
Dimarco buca Kobel su calcio di punizione
28.01.2026
Tillmann segna un gol di rapina al Villarreal
28.01.2026
Vergara segna con una finta che manda in estasi Napoli
28.01.2026
Il Bodø/Glimt mette a segno il gol più fortunoso dell'anno contro l'Atlético
28.01.2026
João Pedro gela Napoli con una botta da fuori
28.01.2026
Haaland segna dopo un passaggio da sogno di Doku
Haaland trifft nach Traumpass von Doku
28.01.2026