Champions League Il Leverkusen beffa l'Arsenal! Andrich porta in vantaggio i tedeschi. Segui il match live

Redazione blue Sport

11.3.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

11.03.2026, 20:00

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Sul seguente calcio d'angolo i tedeschi trovano il pertugio giusto! Andrich buca Raya.

    Andrich trova il pertugio giusto!

    Andrich trova il pertugio giusto!

    11.03.2026

  • Appena rientrati in campo i padroni di casa impensieriscono i Gunners.

    Raya salva i Gunners

    Raya salva i Gunners

    11.03.2026

  • Fine del primo tempo

    Gabriel Martinelli vicino al gol.
    Gabriel Martinelli vicino al gol.
    Keystone

  • Al 24esimo ci prova Hincapié!

    Hincapié pericoloso

    Hincapié pericoloso

    11.03.2026

  • Al 20esimo asta dei Gunners! Martinelli spaventa Blaswich.

    Martinelli colpisce l'asta

    Martinelli colpisce l'asta

    11.03.2026

  • Al settimo minuto ecco il primo tiro in porta del match! La conclusione di Kofane è però facile preda di Raya.

    Primo tiro targato Leverkusen

    Primo tiro targato Leverkusen

    11.03.2026

  • La formazione dell'Arsenal

  • La formazione del Bayer Leverkusen

  • Arsenal favorito, ma il Leverkusen sogna il colpo alla BayArena

    Alla BayArena è tutto pronto per una serata europea che promette spettacolo. Il Bayer Leverkusen ospita l'Arsenal in una sfida di altissimo livello negli ottavi di finale di Champions League, con i tedeschi pronti a sfidare quella che molti considerano una delle squadre più forti d'Europa.

    Il tecnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand, non nasconde la difficoltà della missione, ma invita i suoi a vivere la partita con entusiasmo: «L'Arsenal è ovviamente la grande favorita, forse la migliore squadra in Europa in questo momento. Ma in passato abbiamo già giocato molto bene contro grandi squadre. È calcio, tutto è possibile. Siamo tra le ultime sedici e dobbiamo goderci questa situazione e queste grandi partite. Lo faremo insieme ai nostri tifosi».

    Anche l'attaccante Christian Kofane sente il fascino della sfida e vuole lasciare il segno: «Sono davvero emozionato per questa partita, l'Arsenal è una grande squadra. Ci siamo allenati bene e vogliamo dare tutto quello che possiamo. Da bambino sognavo naturalmente di diventare un calciatore professionista e ci sono riuscito. Ora voglio collezionare presenze, segnare gol e vincere titoli, con il mio club e con la nazionale».

    Dall'altra parte, l'Arsenal arriva con la consapevolezza del proprio valore ma anche con grande rispetto per l'avversario. Mikel Arteta sa bene quanto siano sottili gli equilibri nelle fasi decisive della competizione: «Questo è il calcio e bisogna dimostrare il proprio valore continuamente. La Champions League si decide nel giorno della partita, quando i momenti decisivi fanno tutta la differenza. Nella seconda parte del torneo non c’è alcun margine di errore».

    Per Kai Havertz, la sfida ha anche un significato personale. Il ritorno a Leverkusen riporta alla mente tanti ricordi: «È incredibile essere di nuovo qui, ho visto molti volti familiari. Sembra ieri che giocavo qui, ma sono passati sei anni. Ho giocato dieci anni a Leverkusen. Però sono qui per vincere con la mia nuova squadra e tornare a casa con la vittoria. La mia famiglia sarà allo stadio: mio figlio e mia moglie sono venuti dall'Inghilterra».

    Tutti gli ingredienti sono dunque pronti per una notte di Champions che si preannuncia intensa: da una parte l’Arsenal, favorito e in grande forma; dall’altra un Leverkusen deciso a sfruttare il fattore campo e a scrivere un’altra pagina memorabile della sua storia europea.

  • Si continua con gli ottavi! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono quattro partite valide per l'andata degli ottavi di finale. Noi seguiremo inizialmente Bayer-Arsenal e inseguito le altre tre partite, con un occhi di riguardo su PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.

    • Mostra di più

Video

Vinci due biglietti per la finale di Champions League a Budapest

Atalanta-Bayern Monaco 1:6

Atlético – Tottenham 5:2

