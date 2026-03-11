Alla BayArena è tutto pronto per una serata europea che promette spettacolo. Il Bayer Leverkusen ospita l'Arsenal in una sfida di altissimo livello negli ottavi di finale di Champions League, con i tedeschi pronti a sfidare quella che molti considerano una delle squadre più forti d'Europa.

Il tecnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand, non nasconde la difficoltà della missione, ma invita i suoi a vivere la partita con entusiasmo: «L'Arsenal è ovviamente la grande favorita, forse la migliore squadra in Europa in questo momento. Ma in passato abbiamo già giocato molto bene contro grandi squadre. È calcio, tutto è possibile. Siamo tra le ultime sedici e dobbiamo goderci questa situazione e queste grandi partite. Lo faremo insieme ai nostri tifosi».

Anche l'attaccante Christian Kofane sente il fascino della sfida e vuole lasciare il segno: «Sono davvero emozionato per questa partita, l'Arsenal è una grande squadra. Ci siamo allenati bene e vogliamo dare tutto quello che possiamo. Da bambino sognavo naturalmente di diventare un calciatore professionista e ci sono riuscito. Ora voglio collezionare presenze, segnare gol e vincere titoli, con il mio club e con la nazionale».

Dall'altra parte, l'Arsenal arriva con la consapevolezza del proprio valore ma anche con grande rispetto per l'avversario. Mikel Arteta sa bene quanto siano sottili gli equilibri nelle fasi decisive della competizione: «Questo è il calcio e bisogna dimostrare il proprio valore continuamente. La Champions League si decide nel giorno della partita, quando i momenti decisivi fanno tutta la differenza. Nella seconda parte del torneo non c’è alcun margine di errore».

Per Kai Havertz, la sfida ha anche un significato personale. Il ritorno a Leverkusen riporta alla mente tanti ricordi: «È incredibile essere di nuovo qui, ho visto molti volti familiari. Sembra ieri che giocavo qui, ma sono passati sei anni. Ho giocato dieci anni a Leverkusen. Però sono qui per vincere con la mia nuova squadra e tornare a casa con la vittoria. La mia famiglia sarà allo stadio: mio figlio e mia moglie sono venuti dall'Inghilterra».

Tutti gli ingredienti sono dunque pronti per una notte di Champions che si preannuncia intensa: da una parte l’Arsenal, favorito e in grande forma; dall’altra un Leverkusen deciso a sfruttare il fattore campo e a scrivere un’altra pagina memorabile della sua storia europea.