Napoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights

Serata di Champions dal sapore amaro per il Napoli, sconfitto 2-0 in dieci uomini dal City. Il Barcellona espugna Newcastle 2-1 con una doppietta di Rashford, mentre il Bruges domina 4-1 contro un Monaco in difficoltà. Guarda tutte le Highlights.
Per il Napoli l'impresa era proibitiva: vincere a Manchester contro il City restando in dieci uomini per oltre 70 minuti. La squadra di Conte ha ceduto 2-0 dopo una gara quasi interamente difensiva.
L'espulsione di Di Lorenzo per fallo da ultimo uomo ha costretto l'allenatore a sacrificare l'ex De Bruyne - applaudito da tutto lo stadio - e ha dato il via all’assedio inglese.
Milinkovic-Savic si è opposto con parate decisive fino all'intervallo, ma nella ripresa si è dovuto arrendere ai gol di Haaland e Doku.
Il Barcellona ha espugnato St. James’ Park superando il Newcastle 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, i catalani hanno colpito nella ripresa con Rashford, protagonista assoluto con due reti di grande fattura: un colpo di testa su cross di Koundé e un destro potente dalla distanza.
I Magpies, generosi ma poco incisivi sotto porta, hanno trovato il gol solo al 90esimo con Gordon, riaccendendo la sfida nel finale.
I blaugrana hanno però mantenuto ordine e solidità, conquistando una vittoria importante in trasferta.
Il Bruges conferma la sua vocazione europea, imponendosi in Champions League con autorità. La squadra belga, forte di un mix tra esperienza e giovani talenti, ha travolto il Monaco di Philipp Köhn con un netto 4-1 grazie ai gol di Tresoldi, Onyedika, Vanaken e Diakhon.
I monegaschi, privi di Denis Zakaria, hanno trovato la rete solo nel finale con Ansu Fati e avrebbero potuto sbloccare il risultato nei primi dieci minuti, ma Mignolet ha neutralizzato il rigore che lui stesso aveva concesso.
La formazione del Principato ha probabilmente risentito anche delle difficoltà fisiche e mentali legate al viaggio: il volo verso il Belgio, infatti, è stato ritardato e i giocatori sono rimasti bloccati per ore in aereo senza aria condizionata.
Gli episodi salienti della serata
I padroni di casa dimezzano le distanze con Gordon!
È ancora Rashford a gelare il St James' Park! Al 67esimo il Barcellona conduce 2-0 sul Newcastle.
Al 65esimo al City of Manchester Stadium dopo l'1-0 di Haaland arriva anche il 2-0! Questa volta il merito è di Doku.
Al 58esimo si aprono le marcature anche a Newcastle. Il Barça passa in vantaggio con Rashford!
Al 56esimo però arriva il gol! Di chi? Naturalmente del solito Haaland.
A Manchester il secondo tempo inizia come è terminato il primo. Il City è pericoloso ma non riesce a trovare il pertugio per superare la difesa partenopea.
Al secondo minuto dei recuperi miracolo di Politano! Il centrocampista devia un tiro di Reijnders, poi bloccato dall'estremo difensore.
Al 41esimo Milinković-Savić para un velenosissimo tiro di Gvardiol! L'estremo difensore sta mantenendo i suoi in partita.
A Manchester i padroni di casa pressano ma non riescono a crearsi molte occasioni da rete. Al 38esimo Rodri ci prova da lontano, Milinković-Savić risponde presente!
A Newcastle i padroni di casa mettono in difficoltà il Barcellona! Al 23esimo è Barnes a sfiorare il vantaggio.
Al 21esimo Di Lorenzo espulso! Il VAR è intervenuto invitando l'arbitro a rivedere il contatto con Haaland.
A Manchester al 17esimo prima occasione per il Napoli! Beukema impegna Donnarumma.
Le formazioni di Manchester City - Napoli
Le formazioni di Newcastle United - Barcellona
Le Highlights delle partite del tardo pomeriggio
Conte: «Partiamo da una montagna difficile da scalare»
In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato l'esordio stagionale del Napoli in Champions League, in programma giovedì sera contro il Manchester City. Sul ritorno nella competizione ha detto: «Tornare in Champions è sempre una bella emozione, ti fa tornare in stadi fantastici come questo».
Parlando del big match ha sottolineato: «Sarà una partita difficile, comunque andiamo a giocare contro il City, che ha vinto tutto. Stiamo parlando di un top club con top allenatore, veniamo con umiltà e con la voglia di capire non a che punto siamo, stiamo lavorando, già dallo scorso anno, e lo faremo anche il prossimo. Ma vogliamo vedere se stiamo crescendo, possiamo misurarci in Europa a differenza dello scorso anno. Partiamo da una montagna difficile da scalare, ma abbiamo voglia di misurarci, e di imparare come allievi da maestri. Come il City e altri top club».
Sul percorso in Champions Conte ha aggiunto: «Io e il Napoli condividiamo il miglior risultato, cioè i quarti. Ognuno ha quello che si merita però, e proprio per questo motivo vogliamo unire le forze e cercare di fare qualcosa di bello. Fare questo viaggio senza farsi prendere da facili entusiasmi o depressioni. Ci vorrà coraggio domani, e noi ce lo metteremo».
«Non importa venire dalla Premier o qualche altro campionato, ma che possano dare una mano. Hojlund ha 22 anni e tutta la carriera davanti, ha dimostrato di avere potenzialità e basi dove dovrò essere bravo a lavorare, come con Lucca e Ambrosino. So che la crescita nostra passa dalla crescita di ogni calciatore», ha concluso il tecnico parlando del neo acquisto Hojlund.
Un altra serata di grande calcio!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 6 partite della prima giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Manchester City-Napoli e Newcastle-Barcellona.