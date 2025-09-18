Napoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights

Antonio Conte torna in Champions col suo Napoli. Keystone

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato l'esordio stagionale del Napoli in Champions League, in programma giovedì sera contro il Manchester City. Sul ritorno nella competizione ha detto: «Tornare in Champions è sempre una bella emozione, ti fa tornare in stadi fantastici come questo».

Parlando del big match ha sottolineato: «Sarà una partita difficile, comunque andiamo a giocare contro il City, che ha vinto tutto. Stiamo parlando di un top club con top allenatore, veniamo con umiltà e con la voglia di capire non a che punto siamo, stiamo lavorando, già dallo scorso anno, e lo faremo anche il prossimo. Ma vogliamo vedere se stiamo crescendo, possiamo misurarci in Europa a differenza dello scorso anno. Partiamo da una montagna difficile da scalare, ma abbiamo voglia di misurarci, e di imparare come allievi da maestri. Come il City e altri top club».

Sul percorso in Champions Conte ha aggiunto: «Io e il Napoli condividiamo il miglior risultato, cioè i quarti. Ognuno ha quello che si merita però, e proprio per questo motivo vogliamo unire le forze e cercare di fare qualcosa di bello. Fare questo viaggio senza farsi prendere da facili entusiasmi o depressioni. Ci vorrà coraggio domani, e noi ce lo metteremo».

«Non importa venire dalla Premier o qualche altro campionato, ma che possano dare una mano. Hojlund ha 22 anni e tutta la carriera davanti, ha dimostrato di avere potenzialità e basi dove dovrò essere bravo a lavorare, come con Lucca e Ambrosino. So che la crescita nostra passa dalla crescita di ogni calciatore», ha concluso il tecnico parlando del neo acquisto Hojlund.