Champions League Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff

Syl Battistuzzi

29.1.2026

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

28.01.2026

Il Real Madrid ha incassato una meritata sconfitta per 4-2 sul campo del Benfica. A chiudere i conti è stato il portiere Anatoliy Trubin, autore del quarto gol portoghese al 98esimo, una rete che ha garantito al Benfica l'accesso ai play-off.

Redazione blue Sport

29.01.2026, 01:30

È il 90esimo a Lisbona. Con cinque minuti di recupero da giocare, lo Sporting è avanti 3-2, un risultato che fa scivolare il Real al nono posto e lo costringe allo spareggio. I Blancos hanno quindi un disperato bisogno di segnare.

Champions League. Serata amara per il Napoli, Juve e Inter tengono aperta la porta. Le Highlights della folle chiusura

Champions LeagueSerata amara per il Napoli, Juve e Inter tengono aperta la porta. Le Highlights della folle chiusura

A tremare sono però anche i giocatori del Benfica: nel duello a distanza per il 24esimo posto, ultimo utile per accedere ai play-off, sono sotto di una rete e devono trovare un altro gol per restare in Champions League.

Inizialmente, il portiere dei portoghesi Anatoly Trubin sembra non rendersene conto e continua a perdere tempo. Al 98esimo, i padroni di casa ottengono l'ultima punizione della partita e si riversano in avanti contro un Real ormai decimato, con Asencio e Rodrygo espulsi nei minuti di recupero.

Aursnes scodella il pallone dalla destra al centro dell'area. Trubin sale, stacca più in alto di tutti e con un colpo di testa potente manda il pallone oltre la linea, regalando al Benfica il pass per i play-off.

La rete del portiere fa esplodere di gioia anche José Mourinho: l'ex allenatore del Real festeggia il gol miracoloso addirittura insieme a un raccattapalle.

José Mourinho è fuori di sé dopo il 4-2.
José Mourinho è fuori di sé dopo il 4-2.
KEYSTONE

Le Highlights del match

Benfica – Real Madrid 4:2

Benfica – Real Madrid 4:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

28.01.2026

Tillmann beffa il portiere avversario

Tillmann beffa il portiere avversario

28.01.2026

La rete in mischia del Bodo

La rete in mischia del Bodo

28.01.2026

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

Il portiere del Benfica regala ai suoi i Playoff nei recuperi

Tillmann beffa il portiere avversario

Tillmann beffa il portiere avversario

La rete in mischia del Bodo

La rete in mischia del Bodo

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

