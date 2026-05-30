Ecco la Puskas Arena, dove si giocherà la finale di Champions League 2026 Una vista interna della Puskás Arena. Immagine: KEYSTONE Una vista esterna della Puskás Arena. Immagine: imago images/PA Images Xherdan Shaqiri in azione nella Puskás Arena. Immagine: imago images/Shutterstock Ferenc Puskás, a cui è dedicato il nome dello stadio, in azione con l'Ungheria nel 1955. Immagine: KEYSTONE I partecipanti al quinto vertice della Comunità politica europea posano nella Puskás Aréna nel novembre del 2024. Immagine: IMAGO/Bestimage Emmanuel Macron (al centro) in un incontro con Ursula von der Leyen nella Puskás Arena. Immagine: AFP Ecco la Puskas Arena, dove si giocherà la finale di Champions League 2026 Una vista interna della Puskás Arena. Immagine: KEYSTONE Una vista esterna della Puskás Arena. Immagine: imago images/PA Images Xherdan Shaqiri in azione nella Puskás Arena. Immagine: imago images/Shutterstock Ferenc Puskás, a cui è dedicato il nome dello stadio, in azione con l'Ungheria nel 1955. Immagine: KEYSTONE I partecipanti al quinto vertice della Comunità politica europea posano nella Puskás Aréna nel novembre del 2024. Immagine: IMAGO/Bestimage Emmanuel Macron (al centro) in un incontro con Ursula von der Leyen nella Puskás Arena. Immagine: AFP

Un appuntamento senza precedenti, uno stadio senza precedenti. Oggi, sabato 30 maggio, Paris Saint-Germain e Arsenal scriveranno un nuovo capitolo della storia della Champions League nell'imponente Puskás Arena di Budapest. Diamo un'occhiata a questo stadio, destinato a simboleggiare la rinascita del calcio ungherese.

Clara Francey Clara Francey

È la prima volta in 71 edizioni della UEFA Champions League che la finale si svolge in Ungheria, ma non è la prima partita di Champions League che si svolge nella Puskás Arena.

Nel 2021 due incontri di andata degli ottavi di finale che coinvolgevano club tedeschi sono state trasferiti lì per motivi di sicurezza, tra cui una partita Lipsia-Liverpool (0-2) a cui ha assistito un certo Xherdan Shaqiri.

Inaugurata nel 2019, la Puskás Arena è stata costruita sulle rovine dell'ex Népstadion (Stadio del Popolo) nel 14° distretto di Budapest, in preparazione di Euro 2020. Quattro delle partite del torneo vi sono state giocate.

Due dei finalisti di sabato avevano già giocato sul campo di Budapest: il parigino Ousmane Dembélé, nella fase a gironi con la Francia, e il cannoniere Jurriën Timber, negli ultimi 16 anni con i Paesi Bassi.

Uno stadio dedicato a una leggenda del calcio

Lo stadio è intitolato alla leggenda del calcio ungherese Ferenc Puskás (1927-2006), considerato uno dei più grandi giocatori della Storia.

L'attaccante ha segnato più di 700 gol in carriera, ha vinto tre Coppe dei Campioni d'Europa - l'antesignana della Champions League - con il Real Madrid ed è stato incoronato campione olimpico nel 1952, tra gli altri successi.

il trofeo della FIFA assegnato al giocatore che ha segnato il «gol più bello» della stagione porta proprio il nome di Puskás, conosciuto anche come il «Maggiore Galoppante».

La Puskás Arena in cifre Capacità: 67'155 spettatori.

Data d'inaugurazione: 2019.

Costi di costruzione: oltre 500 milioni di franchi svizzeri.

Dimensioni del campo: 105 m x 68 m. Mostra di più

Non solo calcio

Ma la Puskás Arena non è solo calcio.

Di tanto in tanto vi si tengono anche concerti e lo stadio ha ospitato pure eventi politici: nel 2024 l'ormai ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, fanatico di calcio, vi organizzò il quinto vertice della Comunità politica europea (CPE).

Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Viola Amherd e Alain Berset hanno posato davanti alle tribune rosse dello stadio della capitale ungherese.

Una cosa è certa: con una capienza di oltre 67'000 posti e un'acustica spesso elogiata, la Puskás Arena promette un'atmosfera elettrica per questa finale di Champions League 2026, che non inizierà alle 21:00, come da tradizione, ma alle 18:00, dopo uno spettacolo della band americana The Killers.