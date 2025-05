I tifosi del PSG renderanno la vita difficile all'Arsenal. La gara di ritorno si gioca al Parco dei Principi di Parigi. KEYSTONE

L'Arsenal è sotto pressione dopo aver perso 1-0 all'andata. Al Parco dei Principi, la squadra di Mikel Arteta avrà bisogno di una grande prestazione per raggiungere la finale, contro un PSG che sa come difendere un vantaggio e ha dalla sua un bomber eccezionale.

Mattéo Mayasi Mattéo Mayasi

Hai fretta? blue News riassume per te Ousmane Dembélé è stato il match-winner per il PSG all'andata: il suo gol iniziale ha assicurato la vittoria per 1-0 e ha sottolineato la sua grande stagione.

L'Arsenal farà affidamento sulla sua forza in trasferta (quattro vittorie consecutive) e sul playmaker Declan Rice, che ha già brillato all'andata con la sua visione di gioco e la sua presenza.

Nonostante il vantaggio dei francesi in casa, la situazione di partenza non è chiara: il PSG è forte offensivamente, ma vulnerabile.

L'Arsenal è pericoloso in trasferta, ma è in svantaggio statistico dopo la sconfitta in casa nella semifinale di andata.

Lo scontro promette velocità, tattica e intensità. João Neves (PSG) e Declan Rice (Arsenal) sono le figure centrali del centrocampo.

Il palcoscenico è pronto per decretare chi sfiderà l'Inter in finale a Monaco il 31 maggio. Mostra di più

Dembélé brilla, l'Arsenal spera di continuare la serie di vittorie in trasferta

Ousmane Dembélé ha deciso l'andata con un colpo straordinario, il suo ottavo gol in Champions. Nessun altro giocatore del PSG ha segnato di più in una stagione europea dopo Zlatan Ibrahimović nel 2013/14.

Il francese non è solo prolifico, ma anche strategicamente prezioso: è in testa alla classifica con 25 passaggi filtranti - nessun altro giocatore crea più occasioni negli spazi stretti.

Le speranze dell'Arsenal sono affidate soprattutto a Bukayo Saka e Declan Rice. Quest'ultimo non solo è stato il giocatore più presente in campo all'andata, ma ha anche brillato con passaggi intelligenti nelle zone pericolose. Inoltre, è pure il trascinatore dei Gunners nelle statistiche stagionali: è stato direttamente coinvolto nella maggior parte delle reti messe a segno.

Il vantaggio del PSG di giocare in casa e il coraggio dell'Arsenal in trasferta

Il PSG ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in Champions League, con prestazioni spettacolari, segnando 14 gol in totale.

Tuttavia, i parigini non sono altrettanto solidi nel loro stadio: hanno già perso contro Liverpool e Atlético quest'anno. L'ultima volta che hanno patito più di due sconfitte casalinghe in una stagione di Champions League è stato nel 2021/22.

L'Arsenal, invece, arriva a Parigi con un record impressionante: quattro vittorie consecutive in trasferta, compreso l'1-0 a Monaco. Cinque vittorie in trasferta in una stagione di Champions sarebbero storiche.

PSG vs Arsenal: chi vincerà? Segui la partita in diretta su Blue Sport. KEYSTONE

Ostacoli storici

Nonostante i buoni risultati in trasferta, le statistiche non parlano a favore di una rimonta dell'Arsenal. I londinesi non hanno mai vinto la gara di ritorno dopo aver perso in casa in semifinale.

In effetti solo due squadre ci sono riuscite nella storia della Champions: la più recente è il Tottenham nel 2019, quando gli Spurs vinsero l'andata contro l'Ajax per 3-2 dopo aver perso 1-0 a Londra.

Tattica, ritmo, sogni di titolo

Intensità e intelligenza. João Neves incarna lo stile di pressing dei parigini: nessun altro centrocampista è stato più attivo in questa stagione di Champions League - 756 azioni di pressing intenso, oltre 100 in più di qualsiasi altro giocatore.

Dall'altra parte c'è il solito Declan Rice, il quale apporta solidità e profondità al gioco: due playmaker, due figure chiave.

Insomma, la partita di stasera promette emozioni, ritmo elevato e un appuntamento con la storia. A nessuna delle due squadre mancano le motivazioni.