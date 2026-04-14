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A Madrid e Liverpool Dramma in Champions: Fermin sanguina copiosamente al volto, paura per Ekitike che esce in barella 

Björn Lindroos

14.4.2026

260414_ATM_BAR_Grueslig-ITA.mp4

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14.04.2026

I secondi tempi dei quarti di finale di Champions League a Madrid e Liverpool non offrono solo spettacolo, ma anche scene drammatiche. Fermin Lopez del Barça è insanguinato, Hugo Ekitike del Liverpool sembra aver subito un grave infortunio.

Redazione blue Sport

14.04.2026, 21:52

15.04.2026, 11:23

Champions League, quarti. Il PSG si mangia il Liverpool, l'Atleti perde col Barca ma conquista l'accesso alle semifinali

Champions League, quartiIl PSG si mangia il Liverpool, l'Atleti perde col Barca ma conquista l'accesso alle semifinali

Il Barcellona inizia la seconda frazione di gioco contro l'Atlético come un'autopompa.

Dopo che Lamine Yamal ha portato il Barça in vantaggio dopo soli tre minuti, Ferran Torres ha realizzato il 2:0 al 24° minuto, permettendo ai catalani di ribaltare rapidamente il 2:0 dell'andata.

Un minuto dopo il secondo gol, Fermin Lopez ha una  grande occasione per fare il 3a 0, ma il suo colpo di testa non riesce a battere il portiere dell'Atlético Musso.

L'estremo difensore allunga la gamba sinistra per effettuare la parata e sfortunatamente colpisce il giocatore catalano in faccia con i tacchetti. 

Le riprese televisive mostrano un'abbondante fuoriuscita di sangue. Il giovane del Barca viene curato a lungo e torna in campo con una fasciatura sulla testa.

Poco dopo, Ademola Lookman segna il 2-1 e la partita rimane così fino alla fine: l'Atlético va in semifinale.

Grave infortunio per Ekitike?

Hugo Ekitike è uscito in barella. L'attaccante del Liverpool si è infortunato al tendine d'Achille nel secondo quarto di finale contro il Paris St. Germain, senza subire alcun intervento da parte di un avversario. Il francese ha dovuto essere portato fuori dal campo.

I tifosi del Liverpool e l'intera Francia staranno probabilmente trattenendo il fiato per il loro giocatore.

Il PSG avanza alle semifinali di Champions League, grazie alle due vittorie per 2 a 0 contro i Reds.

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14.04.2026

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