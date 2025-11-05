Nella quarta giornata di Champions League vincono Inter, Manchester City, Newcastle, Leverkusen e Galatasaray, il Barcellona fermato sul pareggio a Bruges.
Carlos Augusto ha salvato l'Inter con un potente tiro rasoterra al 67° minuto, assicurando la quarta vittoria su quattro partite nella fase a gironi.
In precedenza Lautaro aveva portato in vantaggio i suoi, poi raggiunti grazie alla rete di Arad.
I nerazzurri hanno ottime possibilità di raggiungere gli ottavi di finale della competizione calcistica europea più prestigiosa, dato che occupano il terzo posto a pari merito con il Bayern Monaco e l'Arsenal con 12 punti.
L'Inter ha ora davanti un calendario difficile per chiudere la fase a gironi, con scontri al San Siro contro il Liverpool e l'Arsenal, capolista della Premier League.
Marsiglia-Atalanta 0:1
Dopo aver sbagliato un rigore e essersi visto annullare un gol, l'Atalanta alla fine è riuscita a segnare la rete delle vittoria, all'89° con Samardzic.
Le altre della serata
Corsaro anche il Leverkusen, che ha battuto il Benfica per 1 a 0 in Portogallo.
Il Manchester City ha superato il Borussia Dortmund per 4-1 nella 4a giornata della fase campionato di Champions League.
I Citizens hanno potuto festeggiare la 3a vittoria grazie alla doppietta di Foden e alle reti di Haaland e Cherki, a cui ha risposto solo Anton.
Successo rotondo anche per il Galatasaray che, trascinato dalla tripletta di Osimhen, si è imposto per 3-0 sull'Ajax.
Successo anche per il Newcastle, che ha battuto l'Athletic Bilbao per 2 a 0. Gli inglesi di Fabian Schaer sono ora 6 in classifica con 9 punti.
Il Pafos ha festeggiato la prima vittoria della sua storia in Champions con l'1-0 rifilato al Villareal.
La sorpresa della serata è andata in scena a Bruges, con il Barcellona a rincorrere fin dall'inizio, costretto poi a strappare solo un pareggio (3:3).
Tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
Finiscono qui le sfide della serata, con le vittorie delle due nerazzurre italiane
89°
Goool Atalanta!
Samardzic porta in vantaggio i nerazzurri di Bergamo allo scadere.
Entra in campo anche Manuel Akanji, lasciato in panchina da Chivu per permettergli di riposare un po'
Gol di Lookman annullato all'Atalanta
66°
Gooool Inter!
Carlos Augusto spara un missile basso da fuori area imprendibile per il portiere del Kairat.
55°
Kairat gooool!
Arad, lasciato solo in mezzo all'area nerazzurra colpisce di testa e mette la palla lì, dove Sommer non può arrivare.
48°
L'Inter ci prova prima con Esposito e poi con Carlo Augusto, ma Anarbekov para le due conclusioni
13esima conclusione in porta per i nerazzurri, due i tiri dei kazaki nella porta difesa da Sommer.
Si riprende dopo la pausa
Finiscono qui i primi tempi: Inter in vantaggio per 1 a 0 sul Kairat, Marsiglia-Atalanta 0 a 0
44°
Gooool Inter!
Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri con caparbietà.
L'Atalanta non concretizza un calcio di rigore (0:0)
27°
Ednilson impegna Sommer, che al suo primo intervento fa subito capire di esserci, eccome
Possesso palla Inter (65%), Sommer inoperoso
14°
Altra occasione sui piedi di Lautaro, che alza sopra la traversa
9°
Prima occasione per l'Inter con Lautaro Martinez, deviata in angolo da un difensore kazako
Iniziano le sfide, buon divertimento
Benvenuti per questa serata di grande calcio
Le formazioni di Inter - Kairat
Le formazioni Marsiglia- Atalanta
Il pre partita di Chivu (Inter): «Non ci sono partite facili»
Ai microfoni in conferenza stampa è Cristian Chivu a rispondere ai giornalisti. Quali sono i potenziali rischi nella partita di domani, considerando la differenza tra le due squadre sulla carta?
«Non presto attenzione a ciò che dicono o scrivono gli altri. So che domani giocheremo una partita cruciale e tutt'altro che facile, perché questa è la Champions League e vincere non è qualcosa che possiamo dare per scontato, sia qui che in Serie A. Affronteremo una squadra che ha superato quattro turni di qualificazione, eliminando squadre come lo Slovan e il Celtic, il che dimostra davvero la loro qualità».
Qualcuno in sala chiede se gli dà fastidio che alcuni sostengano che l'Inter sia in testa al proprio girone di Champions League solo perché finora ha avuto partite facili?
«Se qualcuno vuole sostenere che abbiamo avuto partite facili, è libero di farlo, ma come gruppo, come staff e come club, rispettiamo sempre la competizione e sappiamo quanto sia difficile giocare e arrivare fino in fondo".
Come aiuta il mister il suo cannoniere Lautaro Martinez ad affrontare la pressione quando non segna?
«Gli ho detto una cosa molto semplice. Deve sorridere di più. La felicità, la passione e la leadership fanno parte del suo carattere. A volte il senso di responsabilità lo opprime, ma lui sa quanto è importante per noi. Lavora sodo, dà il massimo, ed è questo che conta. Deve solo ricordarsi di godersi quello che fa».
Il pre partita di Juric (Atalanta):
Parlando in conferenza stampa, Ivan Juric, coach dell'Atalanta, ha dichiarato di non sentirsi in pericolo, ma di aspettarsi una partita migliore rispetto a quella giocata sabato (sconfitta per 1 a 0 contro l'Udinese): «Ci è mancata la vittoria nelle partite di ottobre, ma a livello di prestazioni non abbiamo mai deluso. Poi è arrivata la partita con l’Udinese e in quella non mi è piaciuta la squadra, ma possiamo tornare a fare bene già da domani».
Il 50enne di Spalato ha anche cercato di alleggerire il peso della responsabilità sui suoi giocatori: «La partita che giocheremo contro il Marsiglia è importante ma non decisiva. I ragazzi devono solo scendere in campo e giocare bene, come hanno fatto quasi sempre quest'anno. Sarà importante conquistare punti, ma la strada è ancora lunga».
Nelle prime tre partite della fase a gironi di Champions League, l'Atalanta ha prima perso 4-0 in casa contro i campioni in carica del PSG, poi si è imposta per 2 a 1 davanti al proprio pubblico contro il Club Bruges e infine ha pareggiato 0-0 contro lo Slavia Praga.
Inter e Atalanta in campo stasera!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della quarta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo l'Inter, che ospita il modesto Kairat e l'Atalanta, di scena a Marsiglia.