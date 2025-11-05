Ai microfoni in conferenza stampa è Cristian Chivu a rispondere ai giornalisti. Quali sono i potenziali rischi nella partita di domani, considerando la differenza tra le due squadre sulla carta?

«Non presto attenzione a ciò che dicono o scrivono gli altri. So che domani giocheremo una partita cruciale e tutt'altro che facile, perché questa è la Champions League e vincere non è qualcosa che possiamo dare per scontato, sia qui che in Serie A. Affronteremo una squadra che ha superato quattro turni di qualificazione, eliminando squadre come lo Slovan e il Celtic, il che dimostra davvero la loro qualità».

Qualcuno in sala chiede se gli dà fastidio che alcuni sostengano che l'Inter sia in testa al proprio girone di Champions League solo perché finora ha avuto partite facili?

«Se qualcuno vuole sostenere che abbiamo avuto partite facili, è libero di farlo, ma come gruppo, come staff e come club, rispettiamo sempre la competizione e sappiamo quanto sia difficile giocare e arrivare fino in fondo".

Cristian Chivu KEYSTONE

Come aiuta il mister il suo cannoniere Lautaro Martinez ad affrontare la pressione quando non segna?

«Gli ho detto una cosa molto semplice. Deve sorridere di più. La felicità, la passione e la leadership fanno parte del suo carattere. A volte il senso di responsabilità lo opprime, ma lui sa quanto è importante per noi. Lavora sodo, dà il massimo, ed è questo che conta. Deve solo ricordarsi di godersi quello che fa».