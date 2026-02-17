  1. Clienti privati
Champions League Notte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel match

Redazione blue Sport

17.2.2026

Il Gala batte in casa la Juventus.
Il Gala batte in casa la Juventus.
IMAGO/BSR Agency

Travolta 5-2 al Rams Park da un Galatasaray spietato, la Juventus vede complicarsi in modo quasi irreparabile la corsa agli ottavi di Champions League.

Redazione blue Sport

17.02.2026, 20:22

17.02.2026, 21:00

Il cammino europeo della Juventus si fa drammaticamente in salita. Nell'andata del playoff di Champions League i bianconeri crollano 5-2 al Rams Park contro un Galatasaray feroce, che ora intravede concretamente il ritorno agli ottavi di finale, traguardo che manca dal 2014.

L'approccio dei padroni di casa è subito aggressivo e produce effetti già al 15esimo: Yildiz perde un pallone sanguinoso al limite, ne approfitta Sara che firma l'1-0. La reazione della Juve è però immediata: alla ripresa del gioco Koopmeiners trova il tap-in che vale l'1-1. L'olandese, apparso trasformato rispetto alle ultime uscite, si prende poi la scena con una conclusione potente dalla distanza che ribalta il risultato e manda le squadre al riposo sul 2-1 per gli uomini di Spalletti.

Nella ripresa cambia l'inerzia. Il Galatasaray rientra con maggiore intensità e ristabilisce subito la parità con Lang, prima di completare la rimonta al 60esimo grazie a Sanchez.

La serata si complica ulteriormente per la Juventus quando Cabal, ammonito due volte nel giro di pochi minuti, lascia i suoi in dieci. È l'episodio che spezza definitivamente l'equilibrio: ancora Lang approfitta di un'altra disattenzione difensiva per il 4-2, mentre nel finale Boey arrotonda il punteggio fissando il definitivo 5-2.

Per i piemontesi, la qualificazione ora appare lontanissima.

Tutti gli episodi salienti del match

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Il match è terminato

  • All'86esimo arriva addirittura il 5-2 di Boey.

    Sacha Boey in gol.
    Sacha Boey in gol.
    Imago

  • Al 75esimo passano ancora i padroni di casa. Lang mette a segno una doppietta.

    Lang sigla una doppietta, Gala sul 4-2

    Lang sigla una doppietta, Gala sul 4-2

    17.02.2026

  • Incredibile, al 60esimo i padroni di casa ribaltano a loro volta il risultato! Questa volta è Sánchez a trafiggere Di Gregorio.

    Sánchez! Il Gala torna a condurre

    Sánchez! Il Gala torna a condurre

    17.02.2026

  • Al 49esimo colpisce Lang! Il Gala rimette il punteggio in parità.

    Lang rimette di nuovo tutto in parità!

    Lang rimette di nuovo tutto in parità!

    17.02.2026

  • Fine del primo tempo.

    La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio.
    La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio.
    Imago

  • Al 32esimo ancora Koopmeiners! L'olandese ribalta il punteggio grazie a un siluro nel sette.

    Koopmeiners sigla anche il 2-1!

    Koopmeiners sigla anche il 2-1!

    17.02.2026

  • Appena un minuto dopo pareggio della Juve con Koopmeiners!

    Koopmeiners pareggia!

    Koopmeiners pareggia!

    17.02.2026

  • Al 15esimo Gabriel Sara buca Di Gregorio! I padroni di casa passano in vantaggio.

    Gabriel Sara porta il vantaggio il Gala!

    Gabriel Sara porta il vantaggio il Gala!

    17.02.2026

  • Al sesto minuto Yunus Akgün ci prova da lontano! La sfera va a lato di poco! Brivido per la Juventus.

    Yunus Akgün ci prova da lontano

    Yunus Akgün ci prova da lontano

    17.02.2026

  • Le formazioni di Galatasaray-Juventus

  • Spalletti: «Dobbiamo assumerci tutta la responsabilità»

    Spelletti non si nasconde.
    Spelletti non si nasconde.
    Keystone

    Nell'andata degli spareggi di Champions League, con in palio l'accesso agli ottavi di finale, la Juventus si presenta con parole cariche di responsabilità.

    In conferenza stampa Luciano Spalletti parla di emozioni forti: «Le sensazioni sono meravigliose. Basta guardare quel campo per sentirsi sotto un sole verticale, più che sotto i riflettori».

    Ma avverte: «Quando le luci sono così forti non ci sono ombre. Non puoi nasconderti, devi assumerti tutta la responsabilità. Ogni dubbio, ogni difficoltà mentale verrà sfruttata dagli avversari».

    Il centrocampista Weston McKennie insiste sull'identità bianconera: «È una partita molto importante e vogliamo vincere ogni gara perché siamo la Juventus».

    Il 27enne conosce già l'ambiente: «Ho giocato qui molti anni fa, so che atmosfera e che tifosi ci sono. Ma questo non crea pressione: è una nuova esperienza e vogliamo vincere».

  • Barış Alper Yılmaz: «Vogliamo uscire dal campo con una vittoria»

    Alper Yılmaz vuole vincere.
    Alper Yılmaz vuole vincere.
    Keystone

    Anche il Galatasaray vive la sfida d'andata degli spareggi come un crocevia europeo verso gli ottavi. «Questa partita è molto importante, sia per il nostro Paese sia per il nostro club. Siamo pronti al 100%», assicura Barış Alper Yılmaz.

    L'attaccante indica la strada: «Se metteremo in pratica il piano del nostro allenatore, offriremo uno spettacolo piacevole ai tifosi. Vogliamo uscire dal campo con una vittoria, senza commettere errori. È una vetrina per noi giocatori e spero di fare una grande prestazione».

    Il mister Okan Buruk guarda alla Juve con rispetto ma fiducia: «Conosciamo i punti di forza del nostro avversario. A questo livello, a volte, difendere bene ti fa vincere la partita».

    Il tecnico punta sulla compattezza: «Se restiamo uniti, attaccando e difendendo insieme, possiamo ottenere una vittoria importante». E sulla condizione aggiunge: «Siamo nella nostra migliore forma fisica e mentale in Europa. Con i rientri dagli infortuni vogliamo partire forte e chiudere ancora più forte».

  • Iniziano gli spareggi! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 4 partite, valide per l'andata degli spareggi. Noi seguiremo la Juventus, impegnata presto contro il Galatasaray, e inseguito le altre sfide in cartellone.

    • Mostra di più

