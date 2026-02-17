Notte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel match

Alper Yılmaz vuole vincere. Keystone

Anche il Galatasaray vive la sfida d'andata degli spareggi come un crocevia europeo verso gli ottavi. «Questa partita è molto importante, sia per il nostro Paese sia per il nostro club. Siamo pronti al 100%», assicura Barış Alper Yılmaz.

L'attaccante indica la strada: «Se metteremo in pratica il piano del nostro allenatore, offriremo uno spettacolo piacevole ai tifosi. Vogliamo uscire dal campo con una vittoria, senza commettere errori. È una vetrina per noi giocatori e spero di fare una grande prestazione».

Il mister Okan Buruk guarda alla Juve con rispetto ma fiducia: «Conosciamo i punti di forza del nostro avversario. A questo livello, a volte, difendere bene ti fa vincere la partita».

Il tecnico punta sulla compattezza: «Se restiamo uniti, attaccando e difendendo insieme, possiamo ottenere una vittoria importante». E sulla condizione aggiunge: «Siamo nella nostra migliore forma fisica e mentale in Europa. Con i rientri dagli infortuni vogliamo partire forte e chiudere ancora più forte».