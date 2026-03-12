Magia di Valverde, follia di Neto sul raccattapalle, riflesso felino di Courtois e incredibile papera di Jörgensen

Mercoledì sera la Champions League ha offerto ancora una volta uno spettacolo di altissimo livello. Ecco le scene migliori della serata in video.

Redazione blue Sport Tobias Benz

La paperata di Jörgensen a Parigi

I portieri di riserva e la Champions League: un mix che spesso porta guai. Dopo il Tottenham martedì, anche il Chelsea lo ha vissuto sulla propria pelle mercoledì.

Il sostituto Filip Jörgensen, titolare al posto di Robert Sánchez, ha regalato il pallone agli avversari con un passaggio disastroso, errore che è stato punito immediatamente.

Il PSG passa grazie a un errore del portiere del Chelsea 11.03.2026

Neto se la prende con un raccattapalle

Al Parc des Princes il match si è concluso con un momento di altissima tensione. Al 91esimo, con i parigini avanti per 4-2, Pedro Neto ha spintonato con forza un raccattapalle che tardava a restituire il pallone, facendolo cadere a terra.

Il gesto ha scatenato una rissa sfiorata tra le due squadre, placata a fatica dall'arbitro. Subito dopo il parapiglia, il match si è chiuso definitivamente sul 5-2 per il PSG grazie alla rete di Kvaratskhelia, autore di una doppietta, al 93esimo.

Neto manda il raccattapalle al tappeto 11.03.2026

La magia di Valverde

Federico Valverde fa impazzire il Bernabéu prima dell'intervallo. Con un gol spettacolare il capitano del Real completa la sua tripletta contro il Manchester City e avvicina i Blancos ai quarti di finale di Champions League.

Il Valverde-show continua! 11.03.2026

Il mega salvataggio di Courtois

Ma il 3-0 contro il Manchester City non è merito soltanto di Valverde. Anche Thibaut Courtois ha avuto un ruolo fondamentale: al 75esimo il portiere belga ha sfoderato un intervento prodigioso, impedendo al City di riaprire la partita e difendendo il vantaggio del Real.