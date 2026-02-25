Mister Raffaele Palladino. KEYSTONE

Clima da grande notte europea per la sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund. I bergamaschi sono chiamati a ribaltare il 2-0 incassato all'andata in Germania, un risultato pesante ma non ancora definitivo. Servirà un'impresa.

Raffaele Palladino non si nasconde: «Sarà una missione difficile, lo sappiamo, ma daremo il massimo. Dobbiamo giocare con qualità e avere fiducia sia nel nostro calcio che in noi stessi».

Il tecnico nerazzurro chiede intensità e coraggio: «Voglio vederci spingere dal primo all'ultimo minuto. Un 2-0 è complicato da rimontare, ma con 90 minuti - o magari di più - possiamo creare qualche problema. Dobbiamo restare lucidi e sfruttare il sostegno dei nostri 20'000 tifosi».

Sul fronte formazione, De Ketelaere e Raspadori restano indisponibili, mentre arriva una buona notizia a centrocampo: Éderson è recuperato dopo il riposo precauzionale contro il Napoli. «Abbiamo ritrovato un giocatore importante», ha sottolineato Palladino.

Dall'altra parte il Borussia Dortmund vuole chiudere i conti senza speculare sul vantaggio. Niko Kovač è chiaro: «Abbiamo una buona opportunità, ma dobbiamo giocare la nostra partita come all’andata. Non vogliamo gestire il risultato: giocare per lo 0-0 non è un'opzione. Se segnassimo subito, ci darebbe grande fiducia».

I numeri sorridono ai tedeschi: il BVB punta a qualificarsi agli ottavi per la settima volta nelle ultime otto stagioni e, soprattutto, ha sempre superato il turno quando si è presentato al ritorno con due gol di vantaggio dopo l'andata (10 su 10).

L’Atalanta sogna la rimonta, il Dortmund vuole blindare il passaggio del turno. Tutto è pronto per una serata ad alta tensione.