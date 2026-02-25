Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
La formazione dell'Atalanta
-
La formazione del Dortmund
-
La Dea cerca l'impresa
Clima da grande notte europea per la sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund. I bergamaschi sono chiamati a ribaltare il 2-0 incassato all'andata in Germania, un risultato pesante ma non ancora definitivo. Servirà un'impresa.
Raffaele Palladino non si nasconde: «Sarà una missione difficile, lo sappiamo, ma daremo il massimo. Dobbiamo giocare con qualità e avere fiducia sia nel nostro calcio che in noi stessi».
Il tecnico nerazzurro chiede intensità e coraggio: «Voglio vederci spingere dal primo all'ultimo minuto. Un 2-0 è complicato da rimontare, ma con 90 minuti - o magari di più - possiamo creare qualche problema. Dobbiamo restare lucidi e sfruttare il sostegno dei nostri 20'000 tifosi».
Sul fronte formazione, De Ketelaere e Raspadori restano indisponibili, mentre arriva una buona notizia a centrocampo: Éderson è recuperato dopo il riposo precauzionale contro il Napoli. «Abbiamo ritrovato un giocatore importante», ha sottolineato Palladino.
Dall'altra parte il Borussia Dortmund vuole chiudere i conti senza speculare sul vantaggio. Niko Kovač è chiaro: «Abbiamo una buona opportunità, ma dobbiamo giocare la nostra partita come all’andata. Non vogliamo gestire il risultato: giocare per lo 0-0 non è un'opzione. Se segnassimo subito, ci darebbe grande fiducia».
I numeri sorridono ai tedeschi: il BVB punta a qualificarsi agli ottavi per la settima volta nelle ultime otto stagioni e, soprattutto, ha sempre superato il turno quando si è presentato al ritorno con due gol di vantaggio dopo l'andata (10 su 10).
L’Atalanta sogna la rimonta, il Dortmund vuole blindare il passaggio del turno. Tutto è pronto per una serata ad alta tensione.
-
Lo Young Boys sfida il Barça! 😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 4 partite di playoff. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Atalanta-Dortmund e in seguito Juventus-Galatasaray.