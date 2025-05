Yann Sommer e Benjamin Pavard. Imago

Benjamin Pavard, ha già giocato con Yann Sommer al Bayern Monaco e ora all'Inter. Cosa pensa della sua evoluzione nel tempo?

Naturalmente, Yann e io abbiamo vissuto sei mesi insieme a Monaco. È davvero un grande amico. Inoltre, parla anche francese, il che ci ha avvicinati fin da subito. Sta facendo una carriera fantastica, e lo sta dimostrando anche qui all'Inter. È un elemento fondamentale della squadra, uno dei migliori portieri al mondo. Siamo molto felici di averlo con noi.

Non è stato facile per lui a Monaco?



Non facile? Non saprei. In fondo è rimasto solo sei mesi. Tutti sapevamo che Neuer era il portiere titolare - quindi certamente non era una situazione semplice. Ma in quei sei mesi ha svolto il suo lavoro molto bene. Abbiamo vinto il titolo con Yann in porta. E ora, in un grande club come l'Inter, sta dimostrando di essere davvero un grandissimo portiere.

È facile per un difensore giocare con lui?



Sì, molto facile. È una persona piuttosto tranquilla, ma comunica molto con i suoi difensori e con tutta la squadra. E come ho già detto - parla francese, quindi tra noi c'è un'intesa davvero ottima. Come difensore, ti senti sicuro quando hai un portiere come lui alle tue spalle.

È speciale tornare a giocare a Monaco e contro una squadra francese?



Sì, è molto speciale tornare a Monaco. Ho vinto tantissimi trofei con la maglia del Bayern. Ho ancora degli amici lì. Sarà bello tornare all'Allianz Arena - sperando di poter festeggiare dopo la partita.