Cristian Chivu non vuole prendere i norvegesi sotto gamba. Keystone

Il freddo del Nord e un campo che non regala nulla: l'Inter apre i playoff di Champions in casa del Bodø/Glimt, avversario meno glamour ma tutt'altro che morbido. I nerazzurri hanno chiuso la fase campionato al decimo posto con 15 punti (5 vittorie, 3 pareggi), pagando un passaggio a vuoto di tre sconfitte consecutive prima di rialzare la testa all'ottava giornata. Non è bastato per entrare direttamente negli ottavi, ora serve concretezza.

Cristian Chivu non si fida: «Abbiamo fatto abbastanza bene, senza purtroppo qualificarci per gli ottavi. Il Bodø/Glimt è una squadra tosta, il club ha fatto grandi progressi. Hanno creato problemi al Manchester City e al Real Madrid». Tradotto: vietato sottovalutare i norvegesi.

I nordici si sono presi i playoff per il rotto della cuffia, chiudendo 23esimi con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), decisivi i successi nelle ultime due giornate. Una squadra che corre, pressa e non ha paura del palcoscenico europeo.

Kjetil Knutsen lo sa e rilancia: «L'Inter è una delle migliori squadre europee, con giocatori di qualità. Ma dobbiamo fare le cose a modo nostro. Serve un gruppo con voglia di lavorare: non importa se ci sono -10 °C». Il tecnico punta sulla mentalità e sulla condizione: «Abbiamo raggiunto un buon picco di forma e siamo a un buon livello fisico».

Sarà battaglia vera, tra l'esperienza e la classe dell'Inter e l'intensità di un Bodø/Glimt che in casa, anche al gelo, non fa sconti a nessuno.