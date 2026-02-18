  1. Clienti privati
Champions League Dopo lo spavento iniziale Esposito riporta sotto l'Inter!  Segui il match in diretta

Redazione blue Sport

18.2.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

18.02.2026, 21:52

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine del primo tempo

    Il primo tempo si chiuede sull'1-1.
    Il primo tempo si chiuede sull'1-1.
    KEYSTONE

  • Al 30esimo Esposito! L'Inter riporta il punteggio in parità.

    Esposito pareggia

    Esposito pareggia

    18.02.2026

  • L'Inter reagisce! Al 26esimo Darmian colpisce il palo!

    Darmian colpisce il palo! ﻿

    Darmian colpisce il palo! ﻿

    18.02.2026

  • Al 20esimo passano i padroni di casa! È Brunstad Fet a superare Yann Sommer.

    Fet trafigge Sommer!

    Fet trafigge Sommer!

    18.02.2026

  • Al quinto minuto ci prova Lautaro! Il tiro dell'argentino è però deviato in corner da un difensore.

    Lautaro pericoloso

    Lautaro pericoloso

    260218_BOD_INT_NL_brutale_chance_inter-ITA.mp4

    18.02.2026

  • La formazione dell'Inter

  • La formazione del Bodø/Glimt

  • Inter al freddo, Chivu avverte: «Bodø squadra tosta»

    Cristian Chivu non vuole prendere i norvegesi sotto gamba.
    Cristian Chivu non vuole prendere i norvegesi sotto gamba.
    Keystone

    Il freddo del Nord e un campo che non regala nulla: l'Inter apre i playoff di Champions in casa del Bodø/Glimt, avversario meno glamour ma tutt'altro che morbido. I nerazzurri hanno chiuso la fase campionato al decimo posto con 15 punti (5 vittorie, 3 pareggi), pagando un passaggio a vuoto di tre sconfitte consecutive prima di rialzare la testa all'ottava giornata. Non è bastato per entrare direttamente negli ottavi, ora serve concretezza.

    Cristian Chivu non si fida: «Abbiamo fatto abbastanza bene, senza purtroppo qualificarci per gli ottavi. Il Bodø/Glimt è una squadra tosta, il club ha fatto grandi progressi. Hanno creato problemi al Manchester City e al Real Madrid». Tradotto: vietato sottovalutare i norvegesi.

    I nordici si sono presi i playoff per il rotto della cuffia, chiudendo 23esimi con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), decisivi i successi nelle ultime due giornate. Una squadra che corre, pressa e non ha paura del palcoscenico europeo.

    Kjetil Knutsen lo sa e rilancia: «L'Inter è una delle migliori squadre europee, con giocatori di qualità. Ma dobbiamo fare le cose a modo nostro. Serve un gruppo con voglia di lavorare: non importa se ci sono -10 °C». Il tecnico punta sulla mentalità e sulla condizione: «Abbiamo raggiunto un buon picco di forma e siamo a un buon livello fisico».

    Sarà battaglia vera, tra l'esperienza e la classe dell'Inter e l'intensità di un Bodø/Glimt che in casa, anche al gelo, non fa sconti a nessuno.

  • L'Inter deve passare da Bodø

    Benvenuti nel live ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono quattro partite valide per i playoff. Seguiremo con particolare attenzione la sfida dell'Inter, impegnata in Norvegia sul campo del Bodø/Glimt.

    • Mostra di più

Qarabağ – Newcastle 1:6

Qarabağ – Newcastle 1:6

18.02.2026

Esposito pareggia

Esposito pareggia

18.02.2026

Darmian colpisce il palo! ﻿

Darmian colpisce il palo! ﻿

18.02.2026

Fet trafigge Sommer!

Fet trafigge Sommer!

18.02.2026

