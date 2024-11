Il Liverpool inguaia il Real Madrid, la Juve pareggia con l'Aston Villa mentre Amdouni trascina il suo Benfica

Aston Villa – Juventus 0:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Il Liverpool brilla contro il Real Madrid con un convincente 2-0 ad Anfield, la Juventus spreca contro l’Aston Villa, chiudendo sullo 0-0 e complicando la corsa in Champions. Amdouni trascina il Benfica alla vittoria contro il Monaco. Guarda tutte le Highlights.

In Champions League, la Juventus ha rischiato grosso ma è riuscita a strappare solo un pareggio al Villa Park di Birmingham.

La partita contro l’Aston Villa, conclusasi sullo 0-0, è stata molto combattuta e ha lasciato qualche rimpianto per la squadra di Motta.

La Vecchia Signora ha creato le occasioni migliori, ma non è riuscita a superare Martinez, protagonista di una parata straordinaria al 65esimo sul colpo di testa di Conceiçao, che per pochi millimetri non ha portato il vantaggio ai bianconeri.

Dall'altro lato, i Villans avevano trovato la rete con Rogers nei minuti finali, ma il gol è stato annullato per un fallo.

Il pareggio ha comunque sorriso di più ai padroni di casa, che con 10 punti si trovano al nono posto, vicini alla qualificazione diretta. La Juventus, invece, scivola al 17esimo posto con 8 punti, complicando il suo cammino europeo.

Liverpool – Real Madrid 2:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Per un Liverpool che vola sulle ali dell’entusiasmo, c’è un Real Madrid che adesso dovrà davvero darsi una mossa.

A oltre 15 anni dall’ultima volta, i Reds sono tornati a prevalere sui Blancos, usciti da Anfield con un 2-0 che li relega addirittura al 24esimo posto.

Padroni del match, gli uomini di Slot (sempre a punteggio pieno) hanno sbloccato lo stallo solo nella ripresa, grazie a Mac Allister.

Dopo due rigori sbagliati da Mbappé e Salah, Gakpo ha poi chiuso i conti al 76esimo da corner.

Monaco – Benfica 2:3 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

A dare una nuova spinta al Benfica nella fase a gironi è stato l'elvetico Zeki Amdouni. L'attaccante romando ha siglato il gol decisivo, un colpo di testa allo scadere, che ha permesso ai portoghesi di battere 3-2 il Monaco di Embolo, schierato titolare ma poco incisivo.

Anche Jashari non è riuscito a brillare nel pareggio per 1-1 del Bruges in casa del Celtic. Rieder e Stergiou, subentrati a partita in corso, non sono stati in grado di evitare la pesante sconfitta per 5-1 dello Stoccarda contro la Stella Rossa. Infine, Wütrich è rimasto in panchina nella vittoria dello Sturm Graz contro il Girona, terminata 1-0.

Zagabria – Dortmund 0:3 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Bologna – Lille 1:2 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

PSV – Donetsk 3:2 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Celtic – Bruges 1:1 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Sturm Graz – Girona 1:0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024

Stella Rossa – VfB Stoccarda 5:1 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 27.11.2024