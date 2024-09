Theo Hernandez attende i forti attaccanti del Liverpool a San Siro. Keystone

Martedì inizia la fase campionato della Champions League. Si apre un nuovo capitolo per la massima competizione europea: con più partite, più soldi e una sola classifica. blue Sport vi mostra tutte le partite in diretta.

Oltre all'YB, anche la Juventus di Torino inizia la sua campagna di Champions League alle 18.45 contro l'Eindhoven. Per gli italiani si tratta di un ritorno nella più importante competizione per club europea. Un anno fa non si erano qualificati.

Le partite più interessanti della prima serata sono Milan-Liverpool e Real Madrid-VfB Stoccarda. In questa competizione i Reds avevano vinto un'epica finale contro il Milan nel 2005. All'epoca, gli inglesi ribaltarono uno svantaggio di 3-0 per poi trionfare ai rigori. Fu la finale di Champions League (o Coppa dei Campioni) con il punteggio più alto da quando il Benfica Lisbona batté il Real Madrid per 5-3 nel 1962.

Leggi l'articolo completo --> QUI