Il Napoli manca l'accesso al playoff di Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre Juventus e Inter proseguono il loro cammino passando dagli spareggi. Tutti i risultati e le Highlights della serata.
Il Napoli dice addio alla possibilità di disputare il playoff di Champions League. Al termine di una partita ricca di colpi di scena, gli azzurri sono stati battuti 3-2 dal Chelsea.
Dopo il vantaggio iniziale dei londinesi, arrivato dal dischetto con Enzo Fernandez, la squadra partenopea aveva reagito ribaltando il punteggio grazie alle reti di Vergara - protagonista di una pregevole azione personale - e di Hojlund.
Nel finale, però, i Blues hanno trovato la forza di imporsi, trascinati dalla doppietta di Joao Pedro che ha consegnato loro la vittoria e il pass diretto per gli ottavi di finale.
Per il Napoli si tratta di un'eliminazione storica: è infatti la seconda squadra campione d'Italia a non superare la fase iniziale della Champions League nel nuovo formato, dopo la Juventus allenata dallo stesso Conte nel 2013.
Si fermano invece sul pareggio i bianconeri, bloccati sullo 0-0 dal Monaco. Una gara povera di emozioni e caratterizzata da ritmi contenuti, che consente comunque alla formazione guidata dal capitano Zakaria di chiudere la fase campionato al 13esimo posto.
Un piazzamento sufficiente per accedere al playoff, dove l'avversaria sarà una tra Paris Saint-Germain e Newcastle.
Fuori dalle prime otto anche l'Inter, nonostante il successo per 2-0 arrivato nei minuti conclusivi. A decidere l'incontro sono state le reti di Dimarco su calcio di punizione, con una responsabilità di Kobel, e di Diouf.
I nerazzurri chiudono così al decimo posto e nel playoff affronteranno una tra Benfica e Bodo/Glimt.
I gialloneri, invece, scivolano in 17esima posizione e restano in attesa di conoscere la propria avversaria, che sarà una tra Atalanta e Bayer Leverkusen.
Proprio l'Atalanta, che alla vigilia dell'ultima giornata era la meglio piazzata tra le italiane, è incappata in una sconfitta a sorpresa contro l'Union Saint-Gilloise.
Davanti al pubblico di casa, i belgi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Khalaili, un successo che però non basta loro per rientrare nel playoff, risultando fatale la differenza reti.
Gli episodi salienti della serata
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Fine delle partite
-
In Germania l'Inter fa anche il 2-0! Ci pensa Diouf al quarto minuto di recupero.
-
All'82esimo a Napoli João Pedro mette a segno la sua seconda rete della serata! Il Chelsea torna nei Top 8 e il Napoli scende in zona eliminazione.
-
A Dortmund all'81esimo Dimarco buca Kobel su calcio di punizione! Attualmente l'Inter è fra i Top 8!
-
Al 61esimo João Pedro colpisce a freddo! A Napoli il punteggio torna di parità.
-
Fine dei primi tempi
-
Al 43esimo il Napoli ribalta la situazione! Højlund supera Sanchez e porta avanti i partenopei.
-
Al 33esimo Vergara pareggia! Rete spettacolare del 23enne del Napoli.
-
Al 17esimo a Napoli Juan Jesus ferma la palla col braccio. Calcio di rigore per il Chelsea! Dal dischetto Fernández non sbaglia! Ospiti in vantaggio.
-
La rete più spettacolare della serata arriva però da Pafo! Dragomir sigla l'1-0 un con silura fa fuori area.
-
Al 12esimo a Leverkusen Tillman apre le marcature con una rete molto curiosa!
-
Quattro minuti dopo ci pensa però Vitinha a portare in vantaggio i padroni di casa!
-
A Parigi al quarto minuto Dembélé sbaglia un calcio di rigore!
-
Le formazioni di Napoli-Chelsea
-
Le formazioni di Dortmund-Inter
-
Ultima giornata da brividi: chi vola agli ottavi, chi passa dai playoff e chi è eliminato?
Nell'ottava e ultima giornata della fase campionato non c'è un big match capace di catalizzare tutta l'attenzione, ma la tensione resta altissima. La classifica è infatti cortissima: tra il 6° e il 18° posto ci sono appena tre punti di differenza.
Le prime otto squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno passare dai playoff.
Il Real Madrid occupa attualmente il terzo posto con 15 punti, mentre la Juventus è quindicesima a quota 12. Fuori dalla zona qualificazione diretta c'è, tra le altre, il Napoli campione d'Italia, 25° con 8 punti, chiamato a una sfida delicata in casa contro il Chelsea.
Riflettori puntati anche sul Paris St.Germain campione in carica, sesto con 13 punti, che affronta il Newcastle (7° a pari merito), privo dell'infortunato Fabian Schär. Per la squadra che perderà, il rischio playoff è concreto, come già accade a Barcellona e Manchester City, entrambe fuori dalla top 8.
-
Duello fra portieri elvetici in Inter-Dortmund
Grande incertezza anche nella sfida tra l'Inter, finalista della scorsa edizione, e il Borussia Dortmund: con tutta probabilità solo una delle due riuscirà a qualificarsi direttamente agli ottavi.
I nerazzurri arrivano da tre sconfitte consecutive in Champions League, mentre il Dortmund ha raccolto un solo punto nelle ultime gare europee. I tedeschi vantano un attacco prolifico, ma anche una difesa fragile, e dovranno fare a meno di diversi titolari.
In questo match si sfideranno da lontano, a difesa delle loro proprie porte, Yann Sommer e Gregor Kobel. Quale sarà il portiere svizzero a sorridere?
-
L'ultima giornata della fase campionato!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono tutte le partite dell'ultima giornata. Noi seguiremo con un occhio di riguardo le sfide decisive Napoli-Chelsea e Inter-Dortmund.