Napoli – Chelsea 2:3 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Il Napoli manca l'accesso al playoff di Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre Juventus e Inter proseguono il loro cammino passando dagli spareggi. Tutti i risultati e le Highlights della serata.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Il Napoli dice addio alla possibilità di disputare il playoff di Champions League. Al termine di una partita ricca di colpi di scena, gli azzurri sono stati battuti 3-2 dal Chelsea.

Dopo il vantaggio iniziale dei londinesi, arrivato dal dischetto con Enzo Fernandez, la squadra partenopea aveva reagito ribaltando il punteggio grazie alle reti di Vergara - protagonista di una pregevole azione personale - e di Hojlund.

Nel finale, però, i Blues hanno trovato la forza di imporsi, trascinati dalla doppietta di Joao Pedro che ha consegnato loro la vittoria e il pass diretto per gli ottavi di finale.

Per il Napoli si tratta di un'eliminazione storica: è infatti la seconda squadra campione d'Italia a non superare la fase iniziale della Champions League nel nuovo formato, dopo la Juventus allenata dallo stesso Conte nel 2013.

Monaco – Juventus 0:0 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Si fermano invece sul pareggio i bianconeri, bloccati sullo 0-0 dal Monaco. Una gara povera di emozioni e caratterizzata da ritmi contenuti, che consente comunque alla formazione guidata dal capitano Zakaria di chiudere la fase campionato al 13esimo posto.

Un piazzamento sufficiente per accedere al playoff, dove l'avversaria sarà una tra Paris Saint-Germain e Newcastle.

Dortmund – Inter 0:2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Fuori dalle prime otto anche l'Inter, nonostante il successo per 2-0 arrivato nei minuti conclusivi. A decidere l'incontro sono state le reti di Dimarco su calcio di punizione, con una responsabilità di Kobel, e di Diouf.

I nerazzurri chiudono così al decimo posto e nel playoff affronteranno una tra Benfica e Bodo/Glimt.

I gialloneri, invece, scivolano in 17esima posizione e restano in attesa di conoscere la propria avversaria, che sarà una tra Atalanta e Bayer Leverkusen.

Proprio l'Atalanta, che alla vigilia dell'ultima giornata era la meglio piazzata tra le italiane, è incappata in una sconfitta a sorpresa contro l'Union Saint-Gilloise.

Davanti al pubblico di casa, i belgi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Khalaili, un successo che però non basta loro per rientrare nel playoff, risultando fatale la differenza reti.

Benfica – Real Madrid 4:2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Arsenal – Kairat Almaty 3:2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Manchester City – Galatasaray 2:0 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Francoforte – Tottennham 0:2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Liverpool – Qarabağ 6:0 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

PSV – Bayern 1:2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Barcellona – Copenhagen 4:1 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

PSG – Newcastle 1:1 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026