Il Barcellona ha annunciato giovedì di aver presentato un reclamo alla UEFA contro quello che considera un clamoroso errore arbitrale nell'andata dei quarti di finale di Champions League persa in casa contro l'Atlético Madrid (0-2) il giorno precedente.

Barcellona – Atlético 0:2 UEFA Champions League | Quarto di finale di andata | Saison 25/26 08.04.2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Il club ritiene che l'arbitraggio sia stato contrario alle norme vigenti, con un impatto diretto sullo svolgimento della partita e sul suo risultato», ha scritto il Barça in un comunicato.

L'episodio si è verificato al 55° minuto. Il madrileno Marc Pubill ha preso la palla con la mano da un'innocua deviazione di sei metri in mezzo all'area, anche se il portiere Juan Musso gli aveva appena passato la palla.

L'arbitro rumeno Istvan Kovacs non ha fischiato e il sistema di assistenza video non lo ha avvertito, provocando la rabbia dei giocatori e dello staff del Barcellona.

Flick: «Per me questo è cartellino rosso»

«Non posso crederci! Il portiere ci ha provato, il giocatore ha fermato la palla con la mano e poi l'azione è ripresa. Per me questo è un cartellino rosso. Forse un secondo giallo, quindi rosso, e un rigore. Avrebbe potuto cambiare l'intera partita», ha dichiarato Hansi Flick, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa post-partita.

L'Atlético era in vantaggio per 1-0 in quel momento.

«L'FC Barcelona ritiene che questa decisione, così come il mancato utilizzo dell'arbitraggio video-assistito (VAR), costituisca un errore significativo. Di conseguenza, il club ha richiesto un'indagine, l'accesso alle comunicazioni dell'arbitro e, se necessario, un riconoscimento ufficiale degli errori commessi e l'attuazione di misure appropriate», ha proseguito il Barça giovedì.