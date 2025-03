Atalanta – Bruges 1:3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025

Il Bruges è stato a un passo dall'eliminazione dalla Champions League dopo la fase campionato. La squadra belga è riuscita a qualificarsi come ultima delle 24 formazioni che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta, grazie a una differenza reti migliore - di tre gol - rispetto alla Dinamo Zagabria, che con gli stessi punti ha dovuto dire addio alla competizione.

Ai play-off per gli ottavi, pochi pensavano che i belga avessero una chance di passare contro l'Atalanta. La compagine dell'elvetico Ardon Jashari non si è però lasciata intimidire dal club bergamasco, che aveva sfiorato la qualificazione diretta agli ottavi ed era reduce dal trionfo in Europa League l'anno precedente.

Il Bruges ha mostrato qualità di gioco e molta efficienza a livello di relaizzaizoni. Dopo il successo per 2-1 in casa, ha trionfato 3-1 in trasferta, dimostrando grande freddezza soprattutto nella sfida di ritorno. A Bergamo, infatti, alla pausa il risultato era già di 3-0 per gli ospiti.

Ora i belga dovranno vedersela con l'Aston Villa, decimo in Premier League, e fresco di qualificazione ai quarti di finale della FA Cup.