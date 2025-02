Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha dichiarato che nulla è deciso contro lo Sporting, nonostante il vantaggio di 3 a 0 dell'andata. «Abbiamo giocato solo il primo tempo. Mi aspetto una partita dura, daremo il 100% e non faremo nemmeno grandi calcoli. Non cambieremo molto», ha detto in una conferenza stampa martedì.

Nonostante la vittoria di mercoledì scorso, la crisi sportiva del Borussia si è aggravata dopo la sconfitta per 2-0 nel derby regionale contro il Bochum, sabato scorso.

Niko Kovac KEYSTONE

La sconfitta ha allungato la loro striscia negativa in Bundesliga: una sola vittoria in sette partite che equivale all'undicesimo posto in classifica, molto indietro rispetto al Bayern Monaco e ai campioni del Bayer Leverkusen.

«Non è una situazione facile, tutti possono vederlo. Ma è anche un'opportunità per crescere insieme e uscirne rafforzati. Dobbiamo riempirci la testa di pensieri positivi per far sì che le cose migliorino in futuro», ha detto Kovac.

Rui Borges KEYSTONE

Alla presenza del nuovo direttore generale dello Sporting Lisbona, Bernardo Morais Palma, Rui Borges, in conferenza stampa, ha sottolineato sia la gestione della squadra che lo spirito incrollabile dei suoi giocatori, nonostante il difficile 0-3 dell'andata.

«Cosa vi aspettate di diverso rispetto all'andata?». Borges ha sottolineato l'importanza di mantenere una prestazione costante per tutta la partita. «La sfida principale sarà sostenere l'intensità per un periodo più lungo. Nel primo tempo, mercoledì scorso, siamo stati molto intensi, ma nel secondo tempo siamo calati. Il risultato è difficile, ma data la grandezza del club, non ci arrenderemo mai e faremo del nostro meglio per vincere!».