Thiago Motta non ha intenzione di giocare per il pareggio nonostante il sottile vantaggio di 2 a 1 della sua Juventus, impegnata ad Eindhoven.

«È la partita più importante della nostra stagione. Abbiamo fatto un primo passo importante, ma non è sufficiente», ha dichiarato martedì ai giornalisti.

«Non sappiamo come giocare per ottenere un pareggio e scendiamo in campo per vincere. Nel calcio bisogna essere pronti a tutto e pensare a tutto. Sarà importante usare bene la testa».

Thiago Motta, coach della Juventus KEYSTONE

Da parte sua, Peter Bosz, coach del PSV, avverte la Juve: «Sarà sicuramente una partita diversa da quella dell'andata perché dobbiamo vincere, anche per la differenza reti. Giochiamo in casa, nel nostro stadio, in qualsiasi modo lo si guardi, è davvero diverso da quando abbiamo giocato a Torino. Avremo 35'000 persone dietro di noi», ha detto nella conferenza stampa pre-partita.

«Spero che sarà una serata di Champions League davvero memorabile».