Niko Kovac, coach del Dortmund, ha dichiarato che la sua squadra deve affinare i propri sensi se vuole accedere ai quarti di finale di Champions League. Kovac ha assistito alla decima sconfitta stagionale in Bundesliga, subita sabato contro l'Augsburg per 1-0.

Il Dortmund si trova al decimo posto nella massima serie tedesca, a nove partite dalla fine della stagione. Ma in Europa è andata meglio, finora: nella gara di andata degli ottavi ha pareggiato in casa con il Lille, per 1 a 1.

Niko Kovac KEYSTONE

I finalisti della Champions League dello scorso anno devono dunque migliorare se vogliono uscire vittoriosi dallo Stade Pierre-Mauroy. «Ho analizzato la partita nel fine settimana e ho affrontato alcune questioni con i giocatori», ha detto Kovac in conferenza stampa. «Sono stato chiaro e molto diretto e questo era necessario dopo la partita con l'Augsburg. È importante affinare i sensi».

L'allenatore del Lille, Bruno Genesio, ha condiviso i suoi pensieri in vista della sfida di stasera contro i tedeschi. «Abbiamo una serie di risultati eccezionali e vogliamo che continui. Dobbiamo giocare la partita e godercela, rimanendo calmi. Dobbiamo fare tutto il possibile e se lo faremo, otterremo un risultato positivo».

Bruno Genesio KEYSTONE

«Tendiamo a dimenticare rapidamente che il Dortmund è stato finalista di Champions League la scorsa stagione. Hanno giocatori più esperti di noi. Le possibilità sono 50-50.»

«La possibilità di una storica apparizione ai quarti di finale? È pericoloso pensarci invece di concentrarsi sulla partita. L'aspetto storico per il club sarà il risultato di ciò che faremo in campo. Non dobbiamo cambiare il corso degli eventi. Quando raggiungeremo il nostro obiettivo sul campo, potremo goderci il momento».