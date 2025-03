I bianconeri sono reduci da cinque sconfitte di fila e non solo hanno perso il primato in Super League, ma hanno anche seppellito le loro ambizioni di raggiungere nuovamente la finale di coppa dopo la sconfitta patita per 2-0 contro il modesto Biel, che gioca in Promotion League.

Mister Croci-Torti prepara una delle partite più delicate della sua carriera KEYSTONE

La sconfitta per 1-0 subita in Slovenia una settimana fa ha messo a rischio anche il terzo obiettivo stagionale della squadra, che era quello di rimanere il più a lungo possibile in Coppa Europa.

«Non è certo una fase facile per noi in questo momento», ha detto Mattia Croci-Torti in conferenza stampa. «Questo fa parte del problema. È logico che non siamo sempre riusciti a giocare con successo come in autunno. Ma vogliamo tornarci».

«Non dobbiamo dimenticare il momento delicato, ma trovare la forza di reagire. Abbiamo preso cinque schiaffi, a volte nel calcio fanno bene», ha detto Croci-Torti.

«Ci vorrà la prestazione ma anche un risultato importante. Noi non possiamo più permetterci un turnover come loro. Saranno più freschi, ma noi dobbiamo avere più voglia».