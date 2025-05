Dopo tanto spettacolo e ben 7 reti un'eroica Inter spezza la resistenza del Barca e vola in finale

Inter-Barcellona 4:3 (d.s) UEFA Champions League // Semifinale di ritorno // Saison 24/25 06.05.2025

L'Inter è in finale di Champions League grazie al pazzo 4-3 sul Barcellona ai supplementari dopo il 3-3 dell'andata.

L'Inter ha raggiunto la sua seconda finale di Champions League in tre anni battendo il Barcellona nelle circostanze più straordinarie: la squadra di Simone Inzaghi ha infatti sconfitto i blaugrana per 4-3 nella gara di ritorno di martedì a San Siro, imponendosi per 7-6.

Come nel primo incontro al Montjuic, l'Inter si porta in vantaggio per 2-0, con Lautaro Martinez che sblocca la situazione, prima che Hakan Calhanoglou raddoppi con un rigore poco prima dell'intervallo.

Il Barca, però, sembra sicuro di passare il turno dopo i gol di Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha nel secondo tempo. Negli ultimi minuti, però, l'Inter porta Francesco Acerbi in avanti e il suo difensore 37enne mette a segno un incredibile pareggio in extremis.

Davide Frattesi riporta poi i nerazzurri in vantaggio con una bella conclusione nel primo tempo supplementare. Gli uomini di Inzaghi resistono fino alla fine, anche grazie a delle straordinarie parate di Yann Sommer e conquistano la vittoria nella più bella semifinale di Champions League mai giocata.