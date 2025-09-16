Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
85°
4 rete del Borussia: segna Bensebaini su rigore
-
74°
Terza rete del Borussia, con Couto
-
67°
Vlahovic segna per la Juve, ed è 2 a 2!
-
64°
Gol di Nmecha! Borussia di nuovo in vantaggio
-
63°
Goool Juventus!
Magia di Yildiz sulla quale Kobel non può fare nulla.
-
52° Borussia Dortmund in vantaggio!
Gran conclusione di Adeyemi, che fredda Di Gregorio dalla lunga distanza.
-
Il Qarabag pareggia a Lisbona
-
50°
Occasione di rete per il Borussia Dortmund, ma la palla calciata da Bayer centra il palo
-
Si riprende a giocare
-
Finiscono i primi tempi
A Torino la Juve si fa preferire, ma non passa. A Madrid i padroni di casa agguantano il pareggio con Mbappé su rigore. Il Qarabag si rifà sotto a Lisbona contro il Benfica (2-1). Il Tottenham chiude i primi 45 minuti in vantaggio per 1 a 0 sul Villareal.
-
A Madrid passa in vantaggio il Villareal con Weah, pareggio immediato del Real su calcio di rigore (Mbappé)
-
22°
A Torino Openda impensierisce Kobel
-
Passa in vantaggio anche il Tottenham sul Villareal
-
A Lisbona il Benfica segna la seconda rete ai danni del Qarabag.
-
16°
Come nella gara di sabato contro l'Inter, la Juve attende il Borussia lasciandogli il pallino del gioco.
I numeri non mentono: possesso palla per il Borussia, 65%
-
Prima occasione per la Juve sui piedi di Thuram
-
Si inizia a giocare a Torino e a Madrid
-
Le formazioni di Juventus e Borussia Dortmund
-
Finisco le due sfide delle 18:45
Arsenal batte Bilbao 2 a 0
Union St. Gilloise vince a Eindhoven per 3 a 1
-
86°
Goool Arsenal
Trossard, messo in campo da Arteta nel secondo tempo, porta i Gunners in doppio vantaggio. Disperazione al San Mames .
-
71°
Goool Arsenal
Martinelli, entrato in campo un minuto prima, sfugge in contropiede, e non perdona. Gunners in vantaggio a Bilbao.
-
57°
Occasione per l'Athletic
Sancet cerca lo spazio appena dentro i sedici metri avversari, tira, ma la palla è facile preda di Raya. La mancanza di Nico Williams si fa sentire.
-
A Bilbao si riprende con lo stesso copione:
Arsenal che controlla il gioco, senza essere davvero pericoloso, e Athletic che cerca il contropiede.
-
Riprendono le partite
-
PSV-Union Saint-Gilloise 0-2
-
Finisce sullo 0 a 0 il primo tempo a Bilbao
-
43°
L'Arsenal preme, ma è l'Athletic a fuggire in contropiede: palla fuori di poco
-
I Gunners ora spingono molto, Athletic in difficoltà
-
23°
Primo tiro in porta della partita, da parte del giocatore dell'Arsenal Gyökeres: Berenguer è ben piazzato.
-
16°
Il possesso palla sorride all'Arsenal (65%), ma finora occasioni da rete non ce ne sono
-
8°
Calcio di punizione per l'Athletic respinto dal muro inglese
I padroni di casa non mostrano segni di sudditanza.
-
La partita è iniziata
La palla rimane sui piedi dei giocatori inglesi per i primi 4 minuti, mentre gli spagnoli attendono un errore per partire in contropiede: sarà questo il leitmotif del match?
-
Buonasera e bentornati al nostro live-ticker di Champions League
Più di 50'000 al San Mames regalano un grande colpo d'occhio iniziale. Ce la faranno i beniamini di casa, senza Nico Williams, a tenere a bada i cannonieri?
-
Le formazioni di Atletico Bilbao - Arsenal
-
Interessante da sapere
Le due squadre si sono affrontate per la prima volta in estate, quando i Gunners hanno invitato la squadra della Liga a partecipare all'Emirates Cup. Ne è seguita una vittoria per 3-0 per i padroni di casa, che martedì sera si aspettano un incontro più impegnativo.
L'Athletic, guidato dall'ex allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, ha chiuso al quarto posto in Spagna la scorsa stagione ed è arrivato in semifinale di Europa League. Tuttavia, le aspettative per la campagna di Champions non sono altissime, anche se mantenere Nico Williams a lungo termine è un grande vantaggio.
Questa è la loro prima partecipazione alla Champions League dal 2014-15 e affronteranno una delle squadre più forti d'Europa.
L'Arsenal di Mikel Arteta è arrivato in semifinale la scorsa stagione e durante l'estate ha costruito una rosa che sembra pronta per affrontare diversi fronti.
Entrambe le squadre hanno vinto tre delle prime quattro partite della nuova stagione, con l'Athletic che sabato ha subito la prima sconfitta in casa contro l'Alavés. I Gunners, invece, nell'ultima uscita in Premier, hanno impressionato battendo per 3-0 il Nottingham Forest.
-
Finalmente ci siamo, la Champions riparte!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 6 partite della prima giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la sfida dell'Arsenal contro il Bilbao, mentre in serata, toccherà alla Juventus contro il Borussia e al Real Madrid, ospite del Marsiglia.