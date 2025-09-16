  1. Clienti privati
Champions League Cala in silenzio a Torino: dopo le magie di Yildiz e Vlahovic il Borussia segna tre reti

Redazione blue Sport

16.9.2025

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

16.09.2025, 18:34

16.09.2025, 22:48

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 85°

    4 rete del Borussia: segna Bensebaini su rigore

    250916_JUV_BVB_G86-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G86-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G86-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 74°

    Terza rete del Borussia, con Couto

    250916_JUV_BVB_G74-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G74-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G74-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 67°

    Vlahovic segna per la Juve, ed è 2 a 2!

    250916_JUV_BVB_G67-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G67-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G67-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 64°

    Gol di Nmecha! Borussia di nuovo in vantaggio

    250916_JUV_BVB_G65-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G65-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G65-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 63°

    Goool Juventus!

    Magia di Yildiz sulla quale Kobel non può fare nulla.

    250916_JUV_BVB_G63-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G63-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G63-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 52° Borussia Dortmund in vantaggio!

    Gran conclusione di Adeyemi, che fredda Di Gregorio dalla lunga distanza.

    250916_JUV_BVB_G52-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G52-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_G52-ITA.mp4

    16.09.2025

  • Il Qarabag pareggia a Lisbona

    250916_BEN_QAR_G48-ITA.mp4

    250916_BEN_QAR_G48-ITA.mp4

    250916_BEN_QAR_G48-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 50°

    Occasione di rete per il Borussia Dortmund, ma la palla calciata da Bayer centra il palo

  • Si riprende a giocare

  • Finiscono i primi tempi

    A Torino la Juve si fa preferire, ma non passa. A Madrid i padroni di casa agguantano il pareggio con Mbappé su rigore. Il Qarabag si rifà sotto a Lisbona contro il Benfica (2-1). Il Tottenham chiude i primi 45 minuti in vantaggio per 1 a 0 sul Villareal.

  • A Madrid passa in vantaggio il Villareal con Weah, pareggio immediato del Real su calcio di rigore (Mbappé)

    250916_NL_RMD_MAR_Tor2-ITA.mp4

    250916_NL_RMD_MAR_Tor2-ITA.mp4

    250916_NL_RMD_MAR_Tor2-ITA.mp4

    16.09.2025

    250916_NL_RMD_MAR_Tor1-ITA.mp4

    250916_NL_RMD_MAR_Tor1-ITA.mp4

    250916_NL_RMD_MAR_Tor1-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 22°

    A Torino Openda impensierisce Kobel

    250916_JUV_BVB_C39-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_C39-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_C39-ITA.mp4

    16.09.2025

  • Passa in vantaggio anche il Tottenham sul Villareal

    250916_NL_TOT_VIL_TOR1-ITA.mp4

    250916_NL_TOT_VIL_TOR1-ITA.mp4

    250916_NL_TOT_VIL_TOR1-ITA.mp4

    16.09.2025

  • A Lisbona il Benfica segna la seconda rete ai danni del Qarabag.

    250916_BEN_QAR_G6-ITA.mp4

    250916_BEN_QAR_G6-ITA.mp4

    250916_BEN_QAR_G6-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 16°

    Come nella gara di sabato contro l'Inter, la Juve attende il Borussia lasciandogli il pallino del gioco.

    I numeri non mentono: possesso palla per il Borussia, 65%

  • Prima occasione per la Juve sui piedi di Thuram

    250916_JUV_BVB_C4-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_C4-ITA.mp4

    250916_JUV_BVB_C4-ITA.mp4

    16.09.2025

  • Si inizia a giocare a Torino e a Madrid

  • Le formazioni di Juventus e Borussia Dortmund

  • Finisco le due sfide delle 18:45

    Arsenal batte Bilbao 2 a 0

    Athletic Club – Arsenal 0:2

    Athletic Club – Arsenal 0:2

    UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

    16.09.2025

    Union St. Gilloise vince a Eindhoven per 3 a 1

    PSV – Saint-Gilloise 1:3

    PSV – Saint-Gilloise 1:3

    UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

    16.09.2025

  • 86°

    Goool Arsenal

    Trossard, messo in campo da Arteta nel secondo tempo, porta i Gunners in doppio vantaggio. Disperazione al San Mames .

    250916_PSV_USG_G90-ITA.mp4

    250916_PSV_USG_G90-ITA.mp4

    250916_PSV_USG_G90-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 71°

    Goool Arsenal

    Martinelli, entrato in campo un minuto prima, sfugge in contropiede, e non perdona. Gunners in vantaggio a Bilbao.

    250916_ATH_ARS_G72-ITA.mp4

    250916_ATH_ARS_G72-ITA.mp4

    250916_ATH_ARS_G72-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 57°

    Occasione per l'Athletic

    Sancet cerca lo spazio appena dentro i sedici metri avversari, tira, ma la palla è facile preda di Raya. La mancanza di Nico Williams si fa sentire.

  • A Bilbao si riprende con lo stesso copione: 

    Arsenal che controlla il gioco, senza essere davvero pericoloso, e Athletic che cerca il contropiede.

  • Riprendono le partite

  • PSV-Union Saint-Gilloise 0-2

    250916_PSV_USG_G39-ITA.mp4

    250916_PSV_USG_G39-ITA.mp4

    250916_PSV_USG_G39-ITA.mp4

    16.09.2025

    250916_PSV_USG_G9-ITA.mp4

    250916_PSV_USG_G9-ITA.mp4

    250916_PSV_USG_G9-ITA.mp4

    16.09.2025

  • Finisce sullo 0 a 0 il primo tempo a Bilbao

  • 43°

    L'Arsenal preme, ma è l'Athletic a fuggire in contropiede: palla fuori di poco

    250916_ATH_ARS_C43-ITA.mp4

    250916_ATH_ARS_C43-ITA.mp4

    250916_ATH_ARS_C43-ITA.mp4

    16.09.2025

  • I Gunners ora spingono molto, Athletic in difficoltà

    250916_ATH_ARS_C26-ITA.mp4

    250916_ATH_ARS_C26-ITA.mp4

    250916_ATH_ARS_C26-ITA.mp4

    16.09.2025

  • 23°

    Primo tiro in porta della partita, da parte del giocatore dell'Arsenal Gyökeres: Berenguer è ben piazzato.

  • 16°

    Il possesso palla sorride all'Arsenal (65%), ma finora occasioni da rete non ce ne sono

  • Calcio di punizione per l'Athletic respinto dal muro inglese

    I padroni di casa non mostrano segni di sudditanza.

  • La partita è iniziata

    La palla rimane sui piedi dei giocatori inglesi per i primi 4 minuti, mentre gli spagnoli attendono un errore per partire in contropiede: sarà questo il leitmotif del match?

  • Buonasera e bentornati al nostro live-ticker di Champions League

    Più di 50'000 al San Mames regalano un grande colpo d'occhio iniziale. Ce la faranno i beniamini di casa, senza Nico Williams, a tenere a bada i cannonieri? 

  • Le formazioni di Atletico Bilbao - Arsenal

  • Interessante da sapere

    Pronti, partenza, via!. Ecco i 7 giocatori svizzeri che si giocano la Champions League

    Pronti, partenza, via!Ecco i 7 giocatori svizzeri che si giocano la Champions League

    Le due squadre si sono affrontate per la prima volta in estate, quando i Gunners hanno invitato la squadra della Liga a partecipare all'Emirates Cup. Ne è seguita una vittoria per 3-0 per i padroni di casa, che martedì sera si aspettano un incontro più impegnativo.

    L'Athletic, guidato dall'ex allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, ha chiuso al quarto posto in Spagna la scorsa stagione ed è arrivato in semifinale di Europa League. Tuttavia, le aspettative per la campagna di Champions non sono altissime, anche se mantenere Nico Williams a lungo termine è un grande vantaggio.

    Questa è la loro prima partecipazione alla Champions League dal 2014-15 e affronteranno una delle squadre più forti d'Europa.

    L'Arsenal di Mikel Arteta è arrivato in semifinale la scorsa stagione e durante l'estate ha costruito una rosa che sembra pronta per affrontare diversi fronti.

    Entrambe le squadre hanno vinto tre delle prime quattro partite della nuova stagione, con l'Athletic che sabato ha subito la prima sconfitta in casa contro l'Alavés. I Gunners, invece, nell'ultima uscita in Premier, hanno impressionato battendo per 3-0 il Nottingham Forest. 

  • Finalmente ci siamo, la Champions riparte!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 6 partite della prima giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la sfida dell'Arsenal contro il Bilbao, mentre in serata, toccherà alla Juventus contro il Borussia e al Real Madrid, ospite del Marsiglia.

    • Mostra di più

