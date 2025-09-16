Le due squadre si sono affrontate per la prima volta in estate, quando i Gunners hanno invitato la squadra della Liga a partecipare all'Emirates Cup. Ne è seguita una vittoria per 3-0 per i padroni di casa, che martedì sera si aspettano un incontro più impegnativo.

L'Athletic, guidato dall'ex allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, ha chiuso al quarto posto in Spagna la scorsa stagione ed è arrivato in semifinale di Europa League. Tuttavia, le aspettative per la campagna di Champions non sono altissime, anche se mantenere Nico Williams a lungo termine è un grande vantaggio.

Questa è la loro prima partecipazione alla Champions League dal 2014-15 e affronteranno una delle squadre più forti d'Europa.

L'Arsenal di Mikel Arteta è arrivato in semifinale la scorsa stagione e durante l'estate ha costruito una rosa che sembra pronta per affrontare diversi fronti.

Entrambe le squadre hanno vinto tre delle prime quattro partite della nuova stagione, con l'Athletic che sabato ha subito la prima sconfitta in casa contro l'Alavés. I Gunners, invece, nell'ultima uscita in Premier, hanno impressionato battendo per 3-0 il Nottingham Forest.