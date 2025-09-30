  1. Clienti privati
Champions League Un'Atalanta tenace gira la partita nel giro di 10 minuti, il Real gioca il poker 

Redazione blue Sport

30.9.2025

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

30.09.2025, 18:37

30.09.2025, 20:50

L'Atalanta, dopo essere stata in svantaggio per 40 minuti, segna due reti con merito sul finire di partite superando così il Bruges per 2 a 0.

Atalanta – Bruges 2:1

Atalanta – Bruges 2:1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Il Real Madrid gioca il poker in Kazakistan

Kairat Almaty – Real Madrid 0:4

Kairat Almaty – Real Madrid 0:4

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finiscono qui le due sfide delle 18:45. Grazie per essere stati con noi

  • 86°

    Pasalic porta in vantaggio l'Atalanta

    Sull'onda del momento, spinti dal pubblico, i nerazzurri girano la partita a loro favore.

    250930_ATA_BRU_2_1-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_2_1-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_2_1-ITA.mp4

    30.09.2025

  • Camavinga segna la quarta rete per il Real Madrid

    250930_KAI_RMA_0_4-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_0_4-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_0_4-ITA.mp4

    30.09.2025

  • Tripletta per Mbappé

    250930_KAI_RMA_0_3-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_0_3-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_0_3-ITA.mp4

    30.09.2025

  • 74°

    Goool Atalanta!

    Samardzic pareggia i conti per la Dea su calcio di rigore.

    250930_ATA_BRU_1_1-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_1_1-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_1_1-ITA.mp4

    30.09.2025

  • A Almaty è ancora Mbappé a segnare per il Real (0:2)

    250930_KAI_RMA_0_2-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_0_2-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_0_2-ITA.mp4

    30.09.2025

  • A Bergamo Juric effettua ben tre cambi per cambiare l'inerzia dell'incontro, anche se i suoi non hanno demeritato

  • 46°

    Ed è subito il Bruges ad impensierire Carnesecchi

    Tiro da lontani di Tzolis, l'autorete della sin qui unica rete.

  • Si riprende

  • Fine dei primi tempi

  • 37°

    Tzolis porta in vantaggio il Bruges a Bergamo con un gran tiro dal limite dell'area di rigore

    250930_ATA_BRU_NL_0_1-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_NL_0_1-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_NL_0_1-ITA.mp4

    30.09.2025

  • 25°

    A Almaty, il Real passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Mbappé

    250930_KAI_RMA_NL-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_NL-ITA.mp4

    250930_KAI_RMA_NL-ITA.mp4

    30.09.2025

  • 19°

    Altra conclusione da lontano da parte dell'Atalanta

    Il pallone calciato da Ederson esce di poco alla destra di Jackers, che era sulla traiettoria.

  • Dopo le prime sfuriate atalantine le due squadre si equivalgono

    Le due formazioni fanno un pressing alto e lasciano pochi spazi tra i reparti.

  • Si inizia con i padroni di casa in attacco

    250930_ATA_BRU_NL_c3-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_NL_c3-ITA.mp4

    250930_ATA_BRU_NL_c3-ITA.mp4

    30.09.2025

  • Buon pomeriggio e benvenuti su questo live-ticker

  • Le formazioni di Atalanta- Bruges

  • Il pre partita

    L’infortunio di De Ketelaere, che ha accusato un nuovo risentimento alla coscia, toglie un’ulteriore opzione offensiva a Ivan Juric.

    Per questo motivo, nelle ultime ore, il tecnico della Dea sembra voler rimettere in gioco Lookman, escluso dalla rosa nelle prime tre partite di Serie A - dopo essere caduto in disgrazia per aver tentato di forzare un trasferimento alla rivale Inter.

     «Non dobbiamo spremere troppo i giocatori che abbiamo» spiega il tecnico in conferenza stampa.

    Ivan Juric 
    Ivan Juric 
    KEYSTONE

    E allora, su Ederson e Lookman dice: «Si allenano da un po’, comincio a valutare se impiegarli dall’inizio o a gara in corso».

    L'emergenza in difesa invece rimane: «Per questa partita non recuperiamo nessuno». Kolasinac e Bakker son infatti fuori per infortunio. 

  • Atalanta a caccia dei primi tre punti contro il Bruges!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma, in questo tardo pomeriggio ci sono due partite. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la gara dell'Atalanta, senza mancare di informarvi sugli sviluppi della gara del Real Madrid, in campo a Almaty, in Kazakistan.

    • Mostra di più

