Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
L'Atalanta, dopo essere stata in svantaggio per 40 minuti, segna due reti con merito sul finire di partite superando così il Bruges per 2 a 0.
Il Real Madrid gioca il poker in Kazakistan
Tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
Finiscono qui le due sfide delle 18:45. Grazie per essere stati con noi
86°
Pasalic porta in vantaggio l'Atalanta
Sull'onda del momento, spinti dal pubblico, i nerazzurri girano la partita a loro favore.
Camavinga segna la quarta rete per il Real Madrid
Tripletta per Mbappé
74°
Goool Atalanta!
Samardzic pareggia i conti per la Dea su calcio di rigore.
A Almaty è ancora Mbappé a segnare per il Real (0:2)
A Bergamo Juric effettua ben tre cambi per cambiare l'inerzia dell'incontro, anche se i suoi non hanno demeritato
46°
Ed è subito il Bruges ad impensierire Carnesecchi
Tiro da lontani di Tzolis, l'autorete della sin qui unica rete.
Si riprende
Fine dei primi tempi
37°
Tzolis porta in vantaggio il Bruges a Bergamo con un gran tiro dal limite dell'area di rigore
-
25°
A Almaty, il Real passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Mbappé
19°
Altra conclusione da lontano da parte dell'Atalanta
Il pallone calciato da Ederson esce di poco alla destra di Jackers, che era sulla traiettoria.
Dopo le prime sfuriate atalantine le due squadre si equivalgono
Le due formazioni fanno un pressing alto e lasciano pochi spazi tra i reparti.
Si inizia con i padroni di casa in attacco
-
Buon pomeriggio e benvenuti su questo live-ticker
Le formazioni di Atalanta- Bruges
Il pre partita
L’infortunio di De Ketelaere, che ha accusato un nuovo risentimento alla coscia, toglie un’ulteriore opzione offensiva a Ivan Juric.
Per questo motivo, nelle ultime ore, il tecnico della Dea sembra voler rimettere in gioco Lookman, escluso dalla rosa nelle prime tre partite di Serie A - dopo essere caduto in disgrazia per aver tentato di forzare un trasferimento alla rivale Inter.
«Non dobbiamo spremere troppo i giocatori che abbiamo» spiega il tecnico in conferenza stampa.
E allora, su Ederson e Lookman dice: «Si allenano da un po’, comincio a valutare se impiegarli dall’inizio o a gara in corso».
L'emergenza in difesa invece rimane: «Per questa partita non recuperiamo nessuno». Kolasinac e Bakker son infatti fuori per infortunio.
Atalanta a caccia dei primi tre punti contro il Bruges!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma, in questo tardo pomeriggio ci sono due partite. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la gara dell'Atalanta, senza mancare di informarvi sugli sviluppi della gara del Real Madrid, in campo a Almaty, in Kazakistan.