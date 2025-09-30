La serata di Champions League ha regalato ben 33 reti e alcune, poche sorprese. Vincono le italiane Inter e Atalanta. Real, Atletico, Bayern e Marsiglia segnano a valanga. Il Liverpool perde a Istanbul, mentre il Tottenham pareggia in Norvegia contro il Bodo-Glimt.
Nell'esordio europeo a San Siro, i nerazzurri hanno superato 3-0 lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, inframezzata dalla rete di Dumfries.
La vittoria dei nerazzurri non è mai stata in discussione: Thuram, nei primi minuti, ha tentato tre volte la via del gol senza successo, ma dimostrando che la squadra non voleva certo prendere sotto gamba l'avversario.
Poco impegnato ne corso di tutta la sfida Sommer ha festeggiato il secondo cleansheet.
Akanji è entrato a metà del secondo tempo, dando il cambio a Bisseck, che Chivu ha voluto far giocare dopo tanta panchina.
Continua così la marcia dell'Inter a punteggio pieno.
Chivu: «L'abbiamo trattata come una partita serie e i ragazzi di sono comportati come tale»
Le altre sfide di una serata da 33 reti
Se Bayern (5:1 sul Pafos), Atletico (5:1 sul Francoforte) e Marsiglia (4:0 sull'Ajax) hanno regalato reti e certezze a non finire, Bodo/Glimt e Galatasaray hanno invece pensato alle sorprese: i norvegesi hanno pareggiato contro il Tottenham, mentre i turchi hanno battuto in casa (1:0) la corazzata Liverpool.
Tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
Finisce qui una partita senza storia a San Siro. Buonanotte e grazie per averci seguito
65°
Entra in campo Akanji per Bisseck
64°
Gooool Inter
Thuram, Bastoni, Martinez, ed è tre a zero. Doppietta per il capitano dell'Inter.
57
L'Inter torna a spingere
Lautaro serve Sucic che calcia a porta quasi sguarnita; arriva però un difensore che sulla linea di porta respinge il pallone. Sommer, intanto, rimane inoperoso.
56°
Solo davanti a Stanek Lautaro non trova la porta ma le mani del portiere ceco
-
L'Inter rallenta un poco, ma rimane attento e lo Slavia non sembra essere in grado di pungere
Riprende la sfida di San Siro
Finisce il primo tempo sul risultato di 2 a 0 per l'Inter
Sommer verrà impensierito nel corso della seconda frazione di gioco? Rimanete con noi per scoprirlo.
34°
Raddoppio Inter
Bellissima combinazione tra Thuram e Dumfries; l'olandese con un tocco sopraffino batte Stanek.
-
30°
Gooool Inter
Lautaro Martinez approfitta di una papera del portiere Stanek, che ci consegna la palla sui piedi.
25°
Ci prova ancora Thuram, ma la mira non è delle migliori
Il capocannoniere di Champions dei nerazzurri stasera è indemoniato. Gli riuscirà la rete?
-
13°
È ancora Thuram a provarci: il tiro è forte e preciso, ma il portiere ceco c'è
6°
Dumfries si ritrova una palla veloce sui piedi, ma non ha tempo per indirizzarla in porta
-
È subito Thuram a farsi vedere dalle parti di Stanek
L'Inter inizia con il piglio giusto.
Buonasera per questa serata di Champions
Oggi, dei due svizzeri dell'Inter in campo inizia solo Yann Sommer, mentre Manuel Akanji è tenuto a riposo da Cristian Chivu - al suo posto è in campo Bisseck.
Le formazioni di Inter - Slavia Praga
«Questa sera Sommer torna titolare...»
«Sommer partirà dall’inizio: i cambiamenti, da quando sono arrivato, sono stati sempre mirati a premiare la meritocrazia. Siamo consapevoli di non perdere l’equilibrio», ha detto l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa.
-
Sempre a Cristian Chivu si chiede cosa vorrebbe oltre i tre punti.
«A me le prestazioni sono sempre piaciute, sin dalla prima partita durante la preparazione. È chiaro che il risultato condiziona sempre il giudizio, ma ultimamente abbiamo dato continuità ai risultati. Dobbiamo capire che la Champions ha tante insidie: tutte le squadre vogliono fare risultato e in questa competizione nessuna gara è facile».
L'arrivo di Akanji ha relegato in panchina Bisseck. Come sta? «Sta bene e si allena con continuità. Prima o poi lo vedremo in campo».
Che genere di partita si attende il mister nei nerazzurri? «Sarà una gara difficile anche perché sappiamo che loro sono imbattuti in questa stagione. Sono sicuro che vorranno fare una grande partita. Dobbiamo fare attenzione e proporre in campo quello che sappiamo fare: vogliamo essere dominanti, mettendo in mostra la nostra miglior versione».
L'Inter a caccia di altri punti contro lo Slavia Praga!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della seconda giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la sfida dell'Inter che ospita lo Slavia Praga.