Sempre a Cristian Chivu si chiede cosa vorrebbe oltre i tre punti.

«A me le prestazioni sono sempre piaciute, sin dalla prima partita durante la preparazione. È chiaro che il risultato condiziona sempre il giudizio, ma ultimamente abbiamo dato continuità ai risultati. Dobbiamo capire che la Champions ha tante insidie: tutte le squadre vogliono fare risultato e in questa competizione nessuna gara è facile».

Cristian Chivu KEYSTONE

L'arrivo di Akanji ha relegato in panchina Bisseck. Come sta? «Sta bene e si allena con continuità. Prima o poi lo vedremo in campo».

Che genere di partita si attende il mister nei nerazzurri? «Sarà una gara difficile anche perché sappiamo che loro sono imbattuti in questa stagione. Sono sicuro che vorranno fare una grande partita. Dobbiamo fare attenzione e proporre in campo quello che sappiamo fare: vogliamo essere dominanti, mettendo in mostra la nostra miglior versione».