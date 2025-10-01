Marc Giger, il rossocrociato dell'Union

Marc Giger IMAGO/Photo News

«Schaer è uno dei più grandi calciatori svizzeri e lo seguo in TV da quando ero bambino», ha detto Marc Giger al «Blick» in occasione della sfida contro il Newcastle.

Ma chi è il modello di riferimento in patria per il giocatore dell'Union Saint-Gilloise?

«Xherdan Shaqiri. Essendo tifoso del Liverpool, l'ho seguito da vicino».

Il 21enne di Kilchberg lo scorso gennaio ti sei trasferito al Royale Union Saint-Gilloise in Belgio. Il club è noto per il suo approccio progressista e basato sui dati.

«Ho sperimentato molte cose nuove. Analisi qui, analisi là, analisi ovunque. Si presta attenzione a ogni piccolo dettaglio. In generale, il ritmo e l'intensità sono molto più elevati. È completamente diverso da quello che ho vissuto al GC o allo Sciaffusa».

Eddie Howe, su Schaer e sugli avversari

«L'Union Saint-Gilloise ha iniziato la stagione molto, molto bene; hanno ottenuto un ottimo risultato in Champions League contro il PSV. Sono tatticamente interessanti e ci daranno filo da torcere fisicamente con due grandi attaccanti. Sono rimasto davvero impressionato guardandoli giocare» ha detto in conferenza stampa il coach del Newcastle Eddie Howe.

«Sappiamo che sarà una partita importante nel nostro percorso in Champions League. Sarà una partita difficile. Sarà una bella sfida per noi in un momento della stagione in cui dobbiamo dare il massimo».

La squadra è in buone condizioni, a parte Tino. «Stiamo ancora aspettando notizie sulla gravità del suo infortunio, ma a parte questo siamo a posto ».

Inoltre, il mister ha dato la buona notizia: «Fabian Schär è tornato in squadra».