Champions League Il Newcastle cala il poker contro l'Union St.Gilloise, il Qarabag batte il Copenhagen

Redazione blue Sport

1.10.2025

Saint-Gilloise – Newcastle 0:4

Saint-Gilloise – Newcastle 0:4

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

L'Union Saint-Gilloise non è riuscito a compiere la seconda impresa. I belgi sono stati sconfitti dal Newcastle per 4 a 0. Nell'altra sfida vince il Qarabag che batte il Copenhagen.

Redazione blue Sport

01.10.2025, 18:38

01.10.2025, 20:51

Nonostante un partita gagliarda e senza timori l'Union Saint-Gilloise non è riuscita ad arginare la qualità dei giocatori del Newcastle.

Nononstante le buone occasioni avute dai belgi ad inizio partita, sono gli inglesi ad andare in rete con Woltemade. Due calci di rigore a favore dei Magpies, entrambi segnati da Gordon, non fiaccano però la volontà dei belgi, che continuano a creare occasioni, anche dai piedi dello svizzero Marc Giger.

All'80°, su un rovesciamento di fronte, Barnes, entrato da poco in campo, cala il poker per i ragazzi di Howe, che vincono così la prima sfida stagionale in Champions League.

I belgi ci hanno provato fino alla fine, ma si sono scontrati anche contro Pope, davvero impenetrabile.

All'82° è entrato in campo anche Fabian Schär, dopo settimane di stop a causa di un incidente alla testa.

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 82°

    Entra in campo anche Fabian Schär

  • Nonostante il 4 a 0 i tifosi belgi del Joseph Marien continuano a sostenere i propri ragazzi

    251001_USG_NEW_G80-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_G80-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_G80-ITA.mp4

    01.10.2025

  • 79°

    Barnes sfugge in contropiede e mette a segno il quarto gol per i Magpies

  • 73°

    Giger ci prova da lontano ma la palla è troppo debole per impensierire Pope

  • 63°

    Terza rete per il Newcastle

    Per un fallo di mano l'arbitro concede il calcio di rigore: Gordon segna dal dischetto per la seconda volta in serata.

    251001_USG_NEW_G64-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_G64-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_G64-ITA.mp4

    01.10.2025

  • Cartellino giallo per Giger, che mette giù Tonali da dietro

  • Dopo il rabbioso inizio dei padroni di casa, gli inglesi tornano a farsi vedere in avanti

  • Nel giro di un minuti l'Union si procura due belle occasioni, ma Pope non molla la presa. Il match è più vivo che mai

  • 49°

    Proprio Giger serve un ottimo assist al compagno, che mette fuori di poco

  • Inizia il secondo tempo

    Per i belgi entra in campo Marc Giger, il 21enne elvetico in forza all'Union Saint-Gilloise.

  • Finisce il primo tempo sul risultato di 2 a 0 per gli ospiti

  • Ma i belgi non si perdono d'animo e si buttano subito in avanti

  • 43°

    2 a 0 per il Newcastle

    Gordon trasforma un calcio di rigore dopo che Elanga era stato atterrato in area.

    251001_USG_NEW_G43-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_G43-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_G43-ITA.mp4

    01.10.2025

  • Troppa foga, tanto che l'arbitro dell'incontro ammonisce un giocatore per squadra nel giro di pochi minuti

  • La sfida si fa maschia, le due formazioni non si risparmiano

  • 24°

    Grande occasione per l'Union sventata da Pope

    251001_USG_NEW_C25-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_C25-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_C25-ITA.mp4

    01.10.2025

  • 16°

    Goool Newcastle!

    Tonali calcia in mezzo e Woltemade corregge mettendo fuori tempo Scherpen. 

    251001_USG_NEW_C6-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_C6-ITA.mp4

    251001_USG_NEW_C6-ITA.mp4

    01.10.2025

  • Dopo 15 minuti di gioco il possesso palla sorride agli inglesi (65%).

  • Ricordiamo che nel suo primo match della storia in Champions League i belgi hanno travolto il PSV, a casa sua, per 3 a 1. Il Newcastle ha perso la gara d'esordio contro il Barcellona per 2 a 1.

  • Lo stadio di Bruxelles Joseph Marien non è occupato in ogni suo posto disponibile, ma i tifosi belgi si fanno sentire a gran voce, «Union, union»

  • Si comincia

    Fabian Schär - rientrato dopo l'infortunio alla testa - e Marc Giger, lo svizzero dell'Union Saint-Gilloise, non sono partiti come titolari.

  • Buonasera e benvenuti per questa nuova serata di Champions League 

  • Le formazioni di Union Saint-Gilloise e Newcastle

  • Uno svizzero per parte

    Marc Giger, il rossocrociato dell'Union

    Marc Giger
    Marc Giger
    IMAGO/Photo News

    «Schaer è uno dei più grandi calciatori svizzeri e lo seguo in TV da quando ero bambino», ha detto Marc Giger al «Blick» in occasione della sfida contro il Newcastle.

    Ma chi è il modello di riferimento in patria per il giocatore dell'Union Saint-Gilloise?

    «Xherdan Shaqiri. Essendo tifoso del Liverpool, l'ho seguito da vicino».

    Il 21enne di Kilchberg lo scorso gennaio ti sei trasferito al Royale Union Saint-Gilloise in Belgio. Il club è noto per il suo approccio progressista e basato sui dati.

    «Ho sperimentato molte cose nuove. Analisi qui, analisi là, analisi ovunque. Si presta attenzione a ogni piccolo dettaglio. In generale, il ritmo e l'intensità sono molto più elevati. È completamente diverso da quello che ho vissuto al GC o allo Sciaffusa».

    Eddie Howe, su Schaer e sugli avversari

    «L'Union Saint-Gilloise ha iniziato la stagione molto, molto bene; hanno ottenuto un ottimo risultato in Champions League contro il PSV. Sono tatticamente interessanti e ci daranno filo da torcere fisicamente con due grandi attaccanti. Sono rimasto davvero impressionato guardandoli giocare» ha detto in conferenza stampa il coach del Newcastle Eddie Howe.

    «Sappiamo che sarà una partita importante nel nostro percorso in Champions League. Sarà una partita difficile. Sarà una bella sfida per noi in un momento della stagione in cui dobbiamo dare il massimo».

    La squadra è in buone condizioni, a parte Tino. «Stiamo ancora aspettando notizie sulla gravità del suo infortunio, ma a parte questo siamo a posto ».

    Inoltre, il mister ha dato la buona notizia: «Fabian Schär è tornato in squadra».

     Fabian Schaer 
     Fabian Schaer 
    KEYSTONE

  • L'Union di Giger sfida il Newcastle di Schaer!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 2 partite a partire dalle 18:45. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la sfida tra Union Saint-Gilloise e Newcastle.

    • Mostra di più

