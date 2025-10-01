Antonio Conte ha elogiato lo Sporting, avversario del Napoli in Champions League, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita.

«Lo Sporting è una delle migliori squadre del Portogallo», ha esordito. «Ha una rosa eccellente, ha vinto il campionato lo scorso anno e sappiamo quanto sia forte. È una squadra di altissimo livello, ma anche noi siamo una buona squadra e vogliamo dimostrare di essere all'altezza del compito».

Antonio Conte KEYSTONE

«Se dovremo correre dei rischi, lo faremo, ma questa è una stagione molto intensa per noi. Dobbiamo trovare delle soluzioni, non delle scuse, e sfruttare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione in questo momento».

Gli infortuni fanno parte del gioco, lo sa il navigato Conte, soprattutto quando si giocano due partite a settimana, senza contare tutti i viaggi che molti dei giocatori internazionali dei partenopei hanno dovuto affrontare.

«Abbiamo recuperato alcune opzioni difensive e siamo pronti a dare il massimo».