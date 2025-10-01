  1. Clienti privati
Champions League Veiga nega la vittoria alla Juve al 90°, De Bruyne e Hojlund fanno volare il Napoli

Redazione blue Sport

1.10.2025

Napoli – Sporting 2:1

La serata di Champions ha salutato la prima vittoria del Napoli, quella larga del Borussia e dell'Arsenal. Tre i pareggi, tra cui Villareal-Juve. Sul finire il PSG supera il Barcellona, nella sfida tra titani. 

Redazione blue Sport

01.10.2025, 20:57

01.10.2025, 23:34

Champions League. Il Newcastle cala il poker contro l'Union St.Gilloise, il Qarabag batte il Copenhagen

Champions LeagueIl Newcastle cala il poker contro l'Union St.Gilloise, il Qarabag batte il Copenhagen

Successo per il Napoli, che ha superato per 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund.

Entrambe le reti del danese sono giunte su due assist di ottima fattura di De Bruyne, mentre i lusitani avevano trovato il pareggio con Suarez.

Il Napoli, grazie ai tre punti di questa sera, si colloca al 19esimo posto della lunga classifica.

Villareal-Juventus 2:2

La Juventus ha fatto registrare il secondo pareggio in altrettante partite in questa Champions League in seguito al 2-2 ottenuto contro il Villarreal.

I bianconeri avevano risposto all'iniziale svantaggio con la rovesciata di Gatti e il gol di Conçeicao, ma l'ex Juve e Basilea Renato Veiga ha firmato il pareggio al 90'.

23esima posizione per la Juventus, che in due uscite ha collezionato 'solo' due pareggi.

Il big match, Barcellona-PSG 1:2

Il PSG ha fatto suo il big match della seconda giornata battendo 2-1 il Barcellona al Montjuic.

A decidere la partita è stata la rete di Ramos arrivata al 90', al termine di un secondo tempo di marca prettamente parigina. In precedenza a sbloccare la partita erano stati i Blaugrana, avanti al 19' con Torres, ma ripresi 20 minuti dopo da Mayulu

Le altre sfide

Il Manchester City è stato bloccato sul 2-2 dal Monaco, che ha risposto in due occasioni (l'ultima al 90') alle reti di Haaland. Successo infine per l'Arsenal, vittorioso 2-0 sull'Olympiacos e sempre a punteggio pieno.

Il Dortmund di Kobel travolge l'Athleti Bilbao, mentre Leverkusen e PSV si lasciano sul pareggio.

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finiscono qui le sfide della serata. Grazie per essere stati con noi

  • 90°

    Pareggia il Villareal con Veiga

  • 79°

    Goool Napoli!

    Segna ancora Hojlund, ancora, su superbo assist di De Bruyne

  • 62°

    Pareggio Sporting a Napoli

    Suarez segna dal dischetto

  • 55°

    Goool Juve!

    Conceicao sfugge, dribbla e fredda il portiere avversario. Juventus in vantaggio

  • 49°

    Juventus pareggia per la Juve con una gran rovesciata

  • Finiscono qui i primi tempi

  • 37°

    Gool del PSG con Mayulu

  • 36°

    Goool Napoli!

    Segna Hojlund su delizioso assit di De Bruyne

  • 19°

    Gol Barcellona, segna Ferran Torres dopo un'ottima combinazione con Pedri e Yamal

  • 18°

    Gol Villareal! Juve da subito all'inseguimento

  • Il juventino Cabal deve lasciare il campo dopo soli 15 minuti per infortunio

  • Buonasera e benvenuti

  • 36 anni fa Napoli vs Sporting con Diego Armando Maradona

  • Le formazioni di Napoli e Juventus

  • Il pre partita di Antonio Conte

    Antonio Conte ha elogiato lo Sporting, avversario del Napoli in Champions League, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita.

    «Lo Sporting è una delle migliori squadre del Portogallo», ha esordito. «Ha una rosa eccellente, ha vinto il campionato lo scorso anno e sappiamo quanto sia forte. È una squadra di altissimo livello, ma anche noi siamo una buona squadra e vogliamo dimostrare di essere all'altezza del compito».

    Antonio Conte
    Antonio Conte
    KEYSTONE

    «Se dovremo correre dei rischi, lo faremo, ma questa è una stagione molto intensa per noi. Dobbiamo trovare delle soluzioni, non delle scuse, e sfruttare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione in questo momento».

    Gli infortuni fanno parte del gioco, lo sa il navigato Conte, soprattutto quando si giocano due partite a settimana, senza contare tutti i viaggi che molti dei giocatori internazionali dei partenopei hanno dovuto affrontare.

    «Abbiamo recuperato alcune opzioni difensive e siamo pronti a dare il massimo». 

  • Il pre partita di Igor Tudor

    La Juventus ha ricevuto una brutta notizia prima della partita di Champions League contro il Villarreal: due giocatori importanti non viaggeranno con la squadra.

    L'allenatore Igor Tudor ha infatti confermato che Gleison Bremer e Khephren Thuram sono entrambi fuori per infortunio.

    Igor Tudor
    Igor Tudor
    KEYSTONE

    Il momento è difficile per la Juve, che sta cercando di dare slancio alla propria stagione europea dopo un inizio altalenante. La perdita dei due è una grave battuta d'arresto, vista la loro influenza in difesa e a centrocampo. 

    Come sta gestendo il mister la competizione tra Jonathan David, Dusan Vlahovic e Lois Openda per un posto da titolare nel ruolo di centravanti?

    «La Champions League è una vetrina per tutti i giocatori. Vogliono giocare e sono tutti giocatori forti», ha risposto in conferenza stampa.

    «Sono felice di avere tutti e tre, parlo sempre con loro, devo sempre assicurarmi che si sentano tutti importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti. Tutti e tre ci daranno una grande mano».

  • Le sfide di Napoli e Juventus!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite. Noi seguiremo con un occhio di riguardo le partite delle due italiane: il Napoli che ospita lo Sporting e la Juventus, che giocherà sul campo del Villareal. Senza ovviamente dimenticare la super-sfida tra Barcellona e PSG.

    • Mostra di più

