Prima c'è Super-Sommer poi l'Inter cala il poker, Napoli travolto dal PSV

Cristian Chivu, coach dei nerazzurri, ha esortato i suoi a non sottovalutare la sfida contro l'Union Saint-Gilloise, ma ha insistito sul fatto che la sua squadra «ha l'obbligo di pensare in grande» in Champions League.

L'Inter martedì al Lotto Park, giocherà per la prima delle due partite importanti di questa settimana. Nel fine settimana seguirà lo scontro al vertice di Serie A con il Napoli.

Il coach dell'Inter Christian Chivu KEYSTONE

Dopo aver subito due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juventus all'inizio della stagione, i nerazzurri hanno reagito vincendo sei partite consecutive in tutte le competizioni. Due di queste vittorie sono arrivate in Champions League, battendo l'Ajax e lo Slavia Praga e portandosi al quarto posto nella classifica della fase a gironi.

«È un percorso lungo, ma abbiamo un club che ci sostiene e dobbiamo dare il meglio di noi stessi in tutte le competizioni», ha detto il rumeno in conferenza stampa.

«Dobbiamo mantenere vivo l'entusiasmo ed evitare passi falsi. Abbiamo ottenuto buoni risultati e abbiamo l'ambizione di andare avanti».