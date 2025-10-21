  1. Clienti privati
Champions League Prima c'è Super-Sommer poi l'Inter cala il poker, Napoli travolto dal PSV

Redazione blue Sport

21.10.2025

Saint-Gilloise – Inter 0:4

Saint-Gilloise – Inter 0:4

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

L'Inter, grazie anche alle parate di Sommer, prende il volo a Bruxelles, il Napoli perde la faccia in Olanda, mentre in totale, in giornata sono state segnate ben 43 reti in 9 partite. Vediamole.

Redazione blue Sport

21.10.2025, 20:56

21.10.2025, 23:43

I nerazzurri hanno calato il poker contro l’Union Saint-Gilloise grazie ai timbri di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito, che hanno fissato il punteggio sul 4-0.

Inizio non proprio semplice per i nerazzurri, che hanno dovuto ricorrere ad alcune grandi parate di Yann Sommer prima di trovare la rete del vantaggio con Dumfries.

I belgi hanno onorato la sfida fino alla fine, nonostante un risultato per certi versi un poco impietoso.

PSV-Napoli 6:2

Serata da incubo per il Napoli, battuto con un tennistico 6-2 dal PSV Eindhoven.

I ragazzi di Conte sono andati in vantaggio per primi, poi, uno sciagurato autorete di buongiorno ha aperto le porte agli olandesi, che hanno capitalizzato ogni occasione da rete.

Conte ha provato di tutto, ma De Bruyne e compagni, forse, erano già con la mente alla sfida del prossimo fine settimana contro l'Inter.

PSV – Napoli 6:2

PSV – Napoli 6:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Champions League. Il Barca dilaga contro l'Olympiakos segnando 4 reti in dieci minuti

Champions LeagueIl Barca dilaga contro l'Olympiakos segnando 4 reti in dieci minuti

Le altre sfide della serata

Il Benfica non riesce a vincere in questa campagna di Champions, battuto per la terza volta.

Newcastle – Benfica 3:0

Newcastle – Benfica 3:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

I parigini si sono imposti 7-2 in casa del Bayer Leverkusen in una partita giocata per un'ora in 10 contro 10.

Leverkusen – PSG 2:7

Leverkusen – PSG 2:7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

I Gunners hanno sbloccato il punteggio al 57' e poi hanno dilagato grazie pure alla doppietta di Gyoekeres.

Arsenal – Atlético 4:0

Arsenal – Atlético 4:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Villarreal – Manchester City 0:2

Villarreal – Manchester City 0:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Divertente pure il match tra Copenaghen e Borussia Dortmund, terminato 4-2 in favore dei gialloneri.

Copenhagen – Dortmund 2:4

Copenhagen – Dortmund 2:4

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • A Eindhoven succede di tutto: una rete del Napoli, ma tre ulteriori del PSV

    Il Napoli è in bambola, Conte non sa più che pesci pigliare.

    251021_PSV_Napoli_5_2-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_5_2-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_5_2-ITA.mp4

    21.10.2025

    251021_PSV_Napoli_4_2-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_4_2-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_4_2-ITA.mp4

    21.10.2025

    251021_PSV_Napoli_4_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_4_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_4_1-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 76°

    Gooool Inter!

    Esposito si rifà dopo aver sciupato una ghiottissima occasione alcuni minuti prima.

    251021_Uni_Inter_0_4-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_4-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_4-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 54°

    PSV gool!

    Man segna la terza rete per i suoi. Il Napoli, dopo un inizio di partita positivo, non riesce a raddrizzare una partita che ha preso una svolta diversa dopo l'autogol di Buongiorno.

    251021_PSV_Napoli_3_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_3_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_3_1-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 51°

    Goool Inter!

    Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, per fallo di mano di McAllister

    251021_Uni_Inter_0_3-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_3-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_3-ITA.mp4

    21.10.2025

  • Si riprende

  • Finiscono i primi tempi con l'Inter in vantaggio per 2 a 0 a Bruxelles, il Napoli è sotto 2 a 1 a Eindhoven

  • 45°

    Inter goool!

    Stavolta è il capitano Lautaro a mettere la palla nell'angolo alto dove Kiersherpen non può arrivare. 

    251021_Uni_Inter_0_2-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_2-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_2-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 41°

    Inter goool!

    Dumfries porta in vantaggio l'Inter dopo un inizio non troppo convincente.

    251021_Uni_Inter_0_1-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_1-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_0_1-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 38°

    PSV goool!

    Saibari sfugge a tutti i partenopei e batte Milinkovic.

    251021_PSV_Napoli_2_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_2_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_2_1-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 34°

    Pareggia il PSV 

    Autorete di Bongiorno che incorna nella propria porta.

    251021_PSV_Napoli_1_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_1_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_1_1-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 31°

    Napoli goool!

    McTOminay manda in vantaggio i partenopei.

    251021_PSV_Napoli_0_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_0_1-ITA.mp4

    251021_PSV_Napoli_0_1-ITA.mp4

    21.10.2025

  •  A Bruxelles è l'Inter con Esposito a mancare la zampata finale a un metro dalla porta belga

  • A Bruxelles, al terzo minuto, Yann Sommer s'invola evitando la prima rete della serata

    251021_Uni_Inter_Sommerhebt_3-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_Sommerhebt_3-ITA.mp4

    251021_Uni_Inter_Sommerhebt_3-ITA.mp4

    21.10.2025

  • A Eindhoven sono i padroni di casa ad impegnare per ben due volte l'estremo difensore del Napoli

  • Buonasera e benvenuti

  • Una curiosità

    Inter e Union si sono già scontrati una volta nel passato, accadde nel 1920, in occasione della Coppa Velodrome Sempione.

  • Le formazioni di Saint-Gilloise e Inter

  • Le formazioni PSV Eindhoven e Napoli

  • L'Inter

    Cristian Chivu, coach dei nerazzurri, ha esortato i suoi a non sottovalutare la sfida contro l'Union Saint-Gilloise, ma ha insistito sul fatto che la sua squadra «ha l'obbligo di pensare in grande» in Champions League.

    L'Inter martedì al Lotto Park, giocherà per la prima delle due partite importanti di questa settimana. Nel fine settimana seguirà lo scontro al vertice di Serie A con il Napoli.

    Il coach dell'Inter Christian Chivu
    Il coach dell'Inter Christian Chivu
    KEYSTONE

    Dopo aver subito due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juventus all'inizio della stagione, i nerazzurri hanno reagito vincendo sei partite consecutive in tutte le competizioni. Due di queste vittorie sono arrivate in Champions League, battendo l'Ajax e lo Slavia Praga e portandosi al quarto posto nella classifica della fase a gironi.

    «È un percorso lungo, ma abbiamo un club che ci sostiene e dobbiamo dare il meglio di noi stessi in tutte le competizioni», ha detto il rumeno in conferenza stampa.

    «Dobbiamo mantenere vivo l'entusiasmo ed evitare passi falsi. Abbiamo ottenuto buoni risultati e abbiamo l'ambizione di andare avanti».

  • Il Napoli

    Antonio Conte, in conferenza stampa, ha riconosciuto le difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare contro i giganti dell'Eredivisie, senza dimenticare la sconfitta patita contro la Juventus, nell'ultima uscita di campionato.

    «Mi è piaciuta la prestazione a Torino, ma il risultato è stato ovviamente negativo e influisce sul giudizio generale».

    «Ora dobbiamo affrontare questa partita contro una squadra eccellente, che ha vinto il campionato olandese la scorsa stagione. Giocano un tipo di calcio particolare, dobbiamo stare molto attenti, ma non siamo venuti qui per fare le vittime, bensì per giocare la partita».

    Antonio Conte
    Antonio Conte
    KEYSTONE

    Conte ha aggiunto che è naturale che questa stagione sembri più difficile rispetto alla scorsa, dato che nella stagione 2024-25 non c'erano competizioni europee su cui concentrarsi.

    «È inevitabile che abbiamo bisogno di qualcosa di più della semplice solidità, però, perché il numero di partite è aumentato significativamente rispetto allo scorso anno» e a detta sua questo aspetto espone la sua squadra «un po' ai contropiedi e ad altri rischi».

  • Un'altra grande serata di Champions!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della terza giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo l'Inter degli svizzeri impegnata contro l'Union Saint-Gilloise e il Napoli, di scena a Eindhoven.

    • Mostra di più

