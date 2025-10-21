Prima c'è Super-Sommer poi l'Inter cala il poker, Napoli travolto dal PSV

L'Inter, grazie anche alle parate di Sommer, prende il volo a Bruxelles, il Napoli perde la faccia in Olanda, mentre in totale, in giornata sono state segnate ben 43 reti in 9 partite. Vediamole.
I nerazzurri hanno calato il poker contro l’Union Saint-Gilloise grazie ai timbri di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito, che hanno fissato il punteggio sul 4-0.
Inizio non proprio semplice per i nerazzurri, che hanno dovuto ricorrere ad alcune grandi parate di Yann Sommer prima di trovare la rete del vantaggio con Dumfries.
I belgi hanno onorato la sfida fino alla fine, nonostante un risultato per certi versi un poco impietoso.
PSV-Napoli 6:2
Serata da incubo per il Napoli, battuto con un tennistico 6-2 dal PSV Eindhoven.
I ragazzi di Conte sono andati in vantaggio per primi, poi, uno sciagurato autorete di buongiorno ha aperto le porte agli olandesi, che hanno capitalizzato ogni occasione da rete.
Conte ha provato di tutto, ma De Bruyne e compagni, forse, erano già con la mente alla sfida del prossimo fine settimana contro l'Inter.
Le altre sfide della serata
Il Benfica non riesce a vincere in questa campagna di Champions, battuto per la terza volta.
I parigini si sono imposti 7-2 in casa del Bayer Leverkusen in una partita giocata per un'ora in 10 contro 10.
I Gunners hanno sbloccato il punteggio al 57' e poi hanno dilagato grazie pure alla doppietta di Gyoekeres.
Divertente pure il match tra Copenaghen e Borussia Dortmund, terminato 4-2 in favore dei gialloneri.
Tutti gli episodi salienti
A Eindhoven succede di tutto: una rete del Napoli, ma tre ulteriori del PSV
Il Napoli è in bambola, Conte non sa più che pesci pigliare.
76°
Gooool Inter!
Esposito si rifà dopo aver sciupato una ghiottissima occasione alcuni minuti prima.
54°
PSV gool!
Man segna la terza rete per i suoi. Il Napoli, dopo un inizio di partita positivo, non riesce a raddrizzare una partita che ha preso una svolta diversa dopo l'autogol di Buongiorno.
51°
Goool Inter!
Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, per fallo di mano di McAllister
Si riprende
Finiscono i primi tempi con l'Inter in vantaggio per 2 a 0 a Bruxelles, il Napoli è sotto 2 a 1 a Eindhoven
45°
Inter goool!
Stavolta è il capitano Lautaro a mettere la palla nell'angolo alto dove Kiersherpen non può arrivare.
41°
Inter goool!
Dumfries porta in vantaggio l'Inter dopo un inizio non troppo convincente.
38°
PSV goool!
Saibari sfugge a tutti i partenopei e batte Milinkovic.
34°
Pareggia il PSV
Autorete di Bongiorno che incorna nella propria porta.
31°
Napoli goool!
McTOminay manda in vantaggio i partenopei.
A Bruxelles è l'Inter con Esposito a mancare la zampata finale a un metro dalla porta belga
A Bruxelles, al terzo minuto, Yann Sommer s'invola evitando la prima rete della serata
A Eindhoven sono i padroni di casa ad impegnare per ben due volte l'estremo difensore del Napoli
Buonasera e benvenuti
Una curiosità
Inter e Union si sono già scontrati una volta nel passato, accadde nel 1920, in occasione della Coppa Velodrome Sempione.
Le formazioni di Saint-Gilloise e Inter
Le formazioni PSV Eindhoven e Napoli
L'Inter
Cristian Chivu, coach dei nerazzurri, ha esortato i suoi a non sottovalutare la sfida contro l'Union Saint-Gilloise, ma ha insistito sul fatto che la sua squadra «ha l'obbligo di pensare in grande» in Champions League.
L'Inter martedì al Lotto Park, giocherà per la prima delle due partite importanti di questa settimana. Nel fine settimana seguirà lo scontro al vertice di Serie A con il Napoli.
Dopo aver subito due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juventus all'inizio della stagione, i nerazzurri hanno reagito vincendo sei partite consecutive in tutte le competizioni. Due di queste vittorie sono arrivate in Champions League, battendo l'Ajax e lo Slavia Praga e portandosi al quarto posto nella classifica della fase a gironi.
«È un percorso lungo, ma abbiamo un club che ci sostiene e dobbiamo dare il meglio di noi stessi in tutte le competizioni», ha detto il rumeno in conferenza stampa.
«Dobbiamo mantenere vivo l'entusiasmo ed evitare passi falsi. Abbiamo ottenuto buoni risultati e abbiamo l'ambizione di andare avanti».
Il Napoli
Antonio Conte, in conferenza stampa, ha riconosciuto le difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare contro i giganti dell'Eredivisie, senza dimenticare la sconfitta patita contro la Juventus, nell'ultima uscita di campionato.
«Mi è piaciuta la prestazione a Torino, ma il risultato è stato ovviamente negativo e influisce sul giudizio generale».
«Ora dobbiamo affrontare questa partita contro una squadra eccellente, che ha vinto il campionato olandese la scorsa stagione. Giocano un tipo di calcio particolare, dobbiamo stare molto attenti, ma non siamo venuti qui per fare le vittime, bensì per giocare la partita».
Conte ha aggiunto che è naturale che questa stagione sembri più difficile rispetto alla scorsa, dato che nella stagione 2024-25 non c'erano competizioni europee su cui concentrarsi.
«È inevitabile che abbiamo bisogno di qualcosa di più della semplice solidità, però, perché il numero di partite è aumentato significativamente rispetto allo scorso anno» e a detta sua questo aspetto espone la sua squadra «un po' ai contropiedi e ad altri rischi».
Un'altra grande serata di Champions!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della terza giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo l'Inter degli svizzeri impegnata contro l'Union Saint-Gilloise e il Napoli, di scena a Eindhoven.