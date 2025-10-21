In conferenza stampa Hansi Flick, coach del Barca, ha detto che l'Olympiacos «è forte in fase offensiva e dovremo prestare attenzione ai suoi attaccanti: hanno un piano di gioco chiaro e sarà molto difficile per noi».

Alla domanda sugli infortunati, il tecnico ha spiegato: «Speriamo che Ferran e Raphinha possano essere disponibili per il Clásico», ma ha assicurato che «dovremo procedere con calma. Dobbiamo ridurre al minimo i rischi, e far giocare Ferran domani sarebbe un rischio troppo grande».

«Siamo in un momento difficile, con molti giocatori infortunati e altri che sono tornati ma non sono ancora al 100%. Tuttavia, il nostro obiettivo è sempre lo stesso: lottare fino alla fine, dare il massimo, vincere e conquistare i tre punti», ha dichiarato il tedesco.

Flick ha così convocato anche dei giovanissimi: Dro Fernandez, 17 anni è pronto a fare il suo debutto in Champions.