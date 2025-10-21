  1. Clienti privati
Champions League Il Barca dilaga contro l'Olympiakos segnando 4 reti in dieci minuti

Redazione blue Sport

21.10.2025

Barcellona-Olympiacos 6:1

Barcellona-Olympiacos 6:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Nella sfide pomeridiane di Champions League il Barcellona ha travolto l'Olympiakos per 6 a 1, mentre Kairat e Pafos si sono lasciati suollo 0 a 0. 

Redazione blue Sport

21.10.2025, 18:39

21.10.2025, 20:55

Il Barcellona ha segnato sei reti, ma la sfida non è stata tutta in discesa per i catalani.

I greci hanno dimostrato da subito la loro pericolosità in attacco, affondando in diverse occasioni, senza trovare la via del gol. Rete, arrivata al sesto, dai piedi di Fermin, che ha mandato in vantaggio il Barca.

Sfida divertente e accesa, con i padroni di casa che hanno segnato il 2 a 0, ancora con Fermin.

In entrata di secondo tempo i greci, mai domi fin qui, hanno accorciato dal dischetto.

L'episodio che ha rotto gli equilibri, è arrivato al 56°, quando l'arbitro ha espulso Hezze per doppia ammonizione. Con i greci rimasti  in dieci il Barca ha preso il largo segnando altre quattro reti, nel giro di soli dieci minuti. 

Kairat Almaty – Pafos 0:0

Kairat Almaty – Pafos 0:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finisce sul risultato di 6 a 1 la sfida tra Barcellona e Olympiakos

  • 78°

    Rushford segna la sua doppietta, la sesta rete della serata per la sua squadra

    251021_BAR_OLY_G79-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G79-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G79-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 76°

    Fermin, ancora lui, segna la quinta rete per i suoi

    Greci in dieci, ora in balia di un avversario che fa della fase offensiva la sua arma migliore.

    251021_BAR_OLY_G76-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G76-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G76-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 73°

    Quarto gol per il Barca!

    Rushford si ferma a metà area di rigore, prende la mira e buca Tzolakis. I catalani continuano a dare spettacolo.

    251021_BAR_OLY_G74-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G74-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G74-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 66°

    Goool Barcellona!

    Yamal non sbaglia dal dischetto con la freddezza di un giocatore di lunga esperienza.

    251021_BAR_OLY_G68-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G68-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G68-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 56°

    I greci rimangono in 10

    Doppio giallo per Hezze (ma la scena della seconda ammonizione è alquanto dubbia).

    251021_BAR_OLY_Rot57-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_Rot57-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_Rot57-ITA.mp4

    21.10.2025

  • 52°

    Goool Olympiakos!

    El Kaabi segna dal dischetto.

    251021_BAR_OLY_G50-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G50-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G50-ITA.mp4

    21.10.2025

  • Riprende la sfida

  • Sul 2 a 0 per il Barcellona termina il primo tempo

  • 38°

    Gooool Barca!

    La seconda rete dei blaugrana arriva al termine di una veloce e perfetta combinazione tra Perdi, Dro e Fermin ( i tre insieme hanno 61 anni). 

    251021_BAR_OLY_G39-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G39-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G39-ITA.mp4

    21.10.2025

  • Partita vivace, ma sin qui molto corretta

  • La partita è divertente, entrambe le squadre giocano a viso aperto

  • I greci non si lasciano però intimorire e si lanciano in avanti appena si presenta la possibilità, mettendo in apprensione la difesa catalana

  • Su calcio di punizione è ancora a Rushford a sfiorare il palo alla destra di Tzolakis - che stasera sembra avrà molto da fare

  • Gooool Barca!

    Yamal si mangia tutti e lascia il pallone a Fermin, che mette dentro per l'1 a 0.

    251021_BAR_OLY_G7-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G7-ITA.mp4

    251021_BAR_OLY_G7-ITA.mp4

    21.10.2025

  • Che azione! Rushford alza di un niente sopra la traversa

  • Prima occasione per l'Olympiakos sui piedi di Podence

  • Si parte!

    Sembra una sfida tra Davide e Golia, ma i padroni di casa non possono sottovalutare l'attacco greco.

  • Le formazioni di Barcellona e Olympiakos

  • Il pre partita

    Il Barcellona arriva alla partita con tre punti dopo un inizio altalenante nella sua campagna europea.

    Sotto la guida di Hansi Flick, ha ottenuto una netta vittoria in trasferta contro il Newcastle United, ma ha perso in casa contro il Paris Saint-Germain, una sconfitta che ha lasciato frustrazione tra i tifosi e i critici.

    L'Olympiakos arriva in Spagna con un solo punto, conquistato nel pareggio all'esordio contro il Pafos FC, seguito da una sconfitta in trasferta contro l'Arsenal.

    La squadra greca sa bene che portare a casa un risultato positivo dal Camp Nou sarebbe un grande successo.

  • Le parole di Flick, coach del Barcellona

    In conferenza stampa Hansi Flick, coach del Barca, ha detto che  l'Olympiacos «è forte in fase offensiva e dovremo prestare attenzione ai suoi attaccanti: hanno un piano di gioco chiaro e sarà molto difficile per noi».

    Alla domanda sugli infortunati, il tecnico ha spiegato: «Speriamo che Ferran e Raphinha possano essere disponibili per il Clásico», ma ha assicurato che «dovremo procedere con calma. Dobbiamo ridurre al minimo i rischi, e far giocare Ferran domani sarebbe un rischio troppo grande». 

    «Siamo in un momento difficile, con molti giocatori infortunati e altri che sono tornati ma non sono ancora al 100%. Tuttavia, il nostro obiettivo è sempre lo stesso: lottare fino alla fine, dare il massimo, vincere e conquistare i tre punti», ha dichiarato il tedesco.

    Flick ha così convocato anche dei giovanissimi: Dro Fernandez, 17 anni è pronto a fare il suo debutto in Champions.

  • Il Barça cerca la seconda vittoria!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questo tardo pomeriggio di Champions League. In programma ci sono 2 partite della terza giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la partita del Barcellona contro i greci dell'Olympiakos.

    • Mostra di più

