Champions League ll Liverpool passa a San Siro mentre l'Atalanta abbatte il Chelsea e si candida per gli ottavi

Redazione blue Sport

9.12.2025

Inter – Liverpool 0:1

Inter – Liverpool 0:1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Vincono Atalanta, Liverpool, Atletico, Monaco, Barcellona e Marsiglia. L'Inter viene beffato sul finale. 

Redazione blue Sport

09.12.2025, 20:49

09.12.2025, 23:45

Champions League. Il Bayern sovrasta lo Sporting dopo essere andato in svantaggio su autorete

Champions LeagueIl Bayern sovrasta lo Sporting dopo essere andato in svantaggio su autorete

Yann Sommer ha avuto l'occasione di diventare diventare di nuovo un eroe a San Siro.

Ma nel duello con Dominik Szoboszlai, all'88°, è stato l'uomo del Liverpool ad aver la meglio realizzando un calcio di rigore dopo che Florian Wirtz era stato atterrato nell'area da Bastoni, alquanto ingenuo.

Il tiro dell'ungherese è stato troppo forte e preciso perché l'ex portiere della nazionale svizzera potesse fare qualcosa.

Già nel primo tempo il tedesco Zwayer era ricorso all'aiuto del video per annullare la rete di Konaté per un tocco di mano precedente di Ekitiké.

I Reds agganciano così i nerazzurri a quota 12, me entrambe vengono superate dall'Atalanta.

La Dea stende il Chelsea

Scivola anche il Chelsea, sconfitto per 1-2 (1-0) dall'Atalanta a Bergamo. João Pedro (25') aveva portato in vantaggio gli inglesi, ma Gianluca Scamacca (55') e Charles De Ketelaere (83') hanno ribaltato il risultato a favore degli italiani.

Atalanta – Chelsea 2:1

Atalanta – Chelsea 2:1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Tutte le altre sfide della serata

Nel 2-1 in favore dei Blaugrana decisiva è stata la doppietta di Jules Koundé tra il 50' e il 53'.

Barcellona – Francoforte 2:1

Barcellona – Francoforte 2:1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Tottennham – Slavia Praga 3:0

Tottennham – Slavia Praga 3:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Denis Zakaria si è invece reso protagonista di un rigore sbagliato nella vittoria per 1-0 del suo Monaco sul Galatasaray. Il gol partita per i monegaschi è stato firmato da Balogun al 68'.

Monaco – Galatasaray 1:0

Monaco – Galatasaray 1:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

PSV – Atlético 2:3

PSV – Atlético 2:3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26 

09.12.2025

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26     

09.12.2025

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finiscono qui le partite, buonanotte

  • 86°

    Liverpool goool! Calcio di rigore a favore del Liverpool e Szoboszlai non lascia scampo a Sommer. 

    251209_INT_LIV_daschdochenwitz-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_daschdochenwitz-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_daschdochenwitz-ITA.mp4

    09.12.2025

    Sciocchezza di Bastoni che costa la sconfitta ai suoi.

  • 80°

    Sommer salva ancora la sua porta su tiro ravvicinato                                                                                                            

    251209_INT_LIV_SommoParade-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_SommoParade-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_SommoParade-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 83°

    Goool Atalanta. De Ketelaere porta in vantaggio i suoi

    251209_NL_ATA_CHE_Tor2-ITA.mp4

    251209_NL_ATA_CHE_Tor2-ITA.mp4

    251209_NL_ATA_CHE_Tor2-ITA.mp4

    09.12.2025

  • A Milano la sfida non decolla. La grande fisicità a centrocampo smorza le intuizioni da parte dei due reparti offensivi

  • 55°

    Goool Atalanta! Scamacca pareggia

    251209_NL_ATA_CHE_Tor2-ITA.mp4

    251209_NL_ATA_CHE_Tor2-ITA.mp4

    251209_NL_ATA_CHE_Tor2-ITA.mp4

    09.12.2025

  • Finiscono i primi tempi: Inter-Liverpool 0 a 0, Atalanta-Chelsea 0 a 1

  • 45+5

    Lautaro ci prova di testa, ma Allison è al posto giusto

    251209_INT_LIV_Eltoro-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_Eltoro-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_Eltoro-ITA.mp4

    09.12.2025

  • L'Inter finisce il primo tempo all'attacco

  • 32°

    Goool Liverpool. Konaté anticipa Sommer di testa e butta la palla in rete. Lautaro, sulla linea di porta, non può nulla. Ma la rete viene annullata

    Dopo 5 minuti di controlli, l'arbitro annulla la rete per precedente tocco di mano 

    251209_INT_LIV_Machmalvorwaerts-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_Machmalvorwaerts-ITA.mp4

    251209_INT_LIV_Machmalvorwaerts-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 25°

    Goool Chelsea. Joao Pedro porta in vantaggio il Chelsea a Bergamo

    251209_NL_ATA_CHE_Tor1-ITA.mp4

    251209_NL_ATA_CHE_Tor1-ITA.mp4

    251209_NL_ATA_CHE_Tor1-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 17°

    Sommer salva la porta dell'Inter, per due volte nel giro di pochi secondi

    251209_INT_LIV_C18-FRA.mp4

    251209_INT_LIV_C18-FRA.mp4

    251209_INT_LIV_C18-FRA.mp4

    09.12.2025

  • Buonasera e benvenuti. Iniziano le partite

  • Le formazioni di Inter - Liverpool

  • Il pre-partita

    Il Liverpool arriva a Milano con più turbolenze che slancio. Il pareggio in trasferta contro il Leeds ha accentuato la frustrazione intorno alla squadra. Le prestazioni rimangono incostanti e la pressione su Arne Slot ha raggiunto un punto critico.

    Le dichiarazioni di Mo Salah nel fine settimana hanno intensificato la crisi - l'egiziano non è nemmeno partito per Milano.

    L'allenatore non può permettersi un'altra battuta d'arresto. Il Liverpool ha bisogno di chiarezza, convinzione e un livello di disciplina che raramente ha mostrato in questa stagione. 

    Arne Slot: il coach del Liverpool ha le ore contate?
    Arne Slot: il coach del Liverpool ha le ore contate?
    KEYSTONE

    E Cristian Chivu, il coach dell'Inter cosa ne pensa?  «Tutto è facile quando lo dici, sembra facile sulla lavagna e anche sugli schermi.  Conosciamo tutti l'intensità del Liverpool, la qualità che ha sia a livello individuale che collettivo».

    «L'Inter ha portato alta la bandiera italiana in tutto il mondo: non è facile raggiungere due finali di Champions League e una finale di Europa League in cinque anni, e questo va riconosciuto. Una squadra italiana che gioca così merita qualche elogio, a prescindere dal risultato finale», ha chiosato il rumeno.

    L'Inter aveva già messo un piede negli ottavi di finale prima della sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid. Nonostante questa battuta d'arresto, Cristian Chivu ha posizionato la sua squadra in modo perfetto per assicurarsi la qualificazione automatica agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo.

    Per fare ciò, indispensabili, sono i tre punti contro il Liverpool.

  • Le formazioni di Atalanta - Chelsea

  • Il pre partita

    Atalanta e Chelsea arrivano alla gara di questa sera rilanciati da risultati identici: 0-3 dei bergamaschi a Francoforte, 3-0 degli inglesi al Barcellona.

    Riuscirà l'Atalanta a ripetere l'ottima prestazione di Francoforte?
    Riuscirà l'Atalanta a ripetere l'ottima prestazione di Francoforte?
    KEYSTONE

    In campionato la situazione è invece diversa: in Serie A la ‘dea' fatica a risalire tra le posizioni che valgono l'Europa (ha 16 punti ed è 12ª, reduce dalla sconfitta di Verona) dopo un avvio di stagione deragliato con l'esonero di Juric.

    I Blues sono quinti in Premier League e nelle ultime tre giornate hanno perso punti per strada pareggiando con Arsenal e Bournemouth e perdendo col Leeds.

  • Lo Young Boys sfida il Barça!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. 

    • Mostra di più

