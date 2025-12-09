Il Liverpool arriva a Milano con più turbolenze che slancio. Il pareggio in trasferta contro il Leeds ha accentuato la frustrazione intorno alla squadra. Le prestazioni rimangono incostanti e la pressione su Arne Slot ha raggiunto un punto critico.

Le dichiarazioni di Mo Salah nel fine settimana hanno intensificato la crisi - l'egiziano non è nemmeno partito per Milano.

L'allenatore non può permettersi un'altra battuta d'arresto. Il Liverpool ha bisogno di chiarezza, convinzione e un livello di disciplina che raramente ha mostrato in questa stagione.

Arne Slot: il coach del Liverpool ha le ore contate? KEYSTONE

E Cristian Chivu, il coach dell'Inter cosa ne pensa? «Tutto è facile quando lo dici, sembra facile sulla lavagna e anche sugli schermi. Conosciamo tutti l'intensità del Liverpool, la qualità che ha sia a livello individuale che collettivo».

«L'Inter ha portato alta la bandiera italiana in tutto il mondo: non è facile raggiungere due finali di Champions League e una finale di Europa League in cinque anni, e questo va riconosciuto. Una squadra italiana che gioca così merita qualche elogio, a prescindere dal risultato finale», ha chiosato il rumeno.

L'Inter aveva già messo un piede negli ottavi di finale prima della sconfitta per 2-1 contro l'Atletico Madrid. Nonostante questa battuta d'arresto, Cristian Chivu ha posizionato la sua squadra in modo perfetto per assicurarsi la qualificazione automatica agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo.

Per fare ciò, indispensabili, sono i tre punti contro il Liverpool.